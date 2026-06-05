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Nem találnak elég munkaerőt: elérhető szolgálati lakásokkal csábítana a gyönyörű Balaton-parti város
Nemcsak a nagyvárosokban okoz egyre nagyobb gondot a munkaerőhiány: Keszthelyen is nehéz megfelelő szakembereket találni az egészségügybe, a bölcsődékbe, a szociális ellátásba vagy éppen a közigazgatásba. A városban sokszor nem a munkahely hiányzik, hanem a megfizethető lakhatás, ezért most új megoldással próbálkoznak.
A nyilvános közbeszerzési adatok szerint a Közlekedési és Beruházási Minisztérium beruházásában 11 szolgálati lakás épülhet Keszthelyen, a Kísérleti utca 10. szám alatt, egy korábban óvodaként működő épület helyén. A csaknem 2200 négyzetméteres önkormányzati telken egy új társasházat alakítanának ki azok számára, akik munkájuk miatt költöznének a Balaton-parti városba.
A háttérben komoly probléma áll. Az önkormányzat szerint a térségben az elmúlt években jelentősen megdrágultak az ingatlanok és az albérletek, ezért sok szakember hiába találna munkát Keszthelyen, a lakhatási költségek miatt végül más települést választ. A város jelenleg ugyan rendelkezik bérlakásokkal, de ezek teljes kihasználtsággal működnek, szolgálati lakás pedig egyáltalán nincs az önkormányzat tulajdonában - írta a Magyar Építők.
A tervek szerint az új épületben összesen 11 lakás kap helyet. A földszinten és az emeleten négy-négy, a tetőtérben pedig három lakást alakítanak ki. Az északi épületrészben kisebb alapterületű otthonok készülnek, míg a déli tömbben nagyobb lakásokat terveznek. Több lakáshoz fedett terasz is tartozik majd.
A beruházás részeként 11 parkolóhelyet is kialakítanak, emellett közös tárolók és gépészeti helyiségek is épülnek.
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A fejlesztés során a környezet rendezésére is figyelnek. A tervek madárbarát kert, esőkertek és záportározó kialakításával számolnak, a földszinti lakásokhoz pedig saját kertrész kapcsolódhat. A dokumentáció szerint minden megépülő szolgálati lakás után öt lombos fát is ültetnek a területen.
A keszthelyi projekt jól mutatja, hogy a Balaton térségében a munkaerőhiány mögött egyre gyakrabban a lakhatási válság húzódik meg. Több településen már nem elsősorban az álláshelyek betöltése jelent kihívást, hanem az, hogy a dolgozók számára megfizethető otthont tudjanak biztosítani. A most tervezett szolgálati lakások éppen erre a problémára kínálhatnak részleges megoldást.
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