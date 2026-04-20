Mercedes-Benz Művek Kecskemét - betekintés a Mercedes-Benz GLB gyártásábaMercedes-Benz gyár Kecskemét - Betekintés az új Mercedes-Benz GLB gyártásába
Autó

Váratlan gigaszerződést írt alá a neves luxusautó-gyártó: elképesztő dolog kerül az új modellekbe

Pénzcentrum
2026. április 20. 14:13

A Samsung SDI többéves megállapodást kötött a Mercedes-Benzzel elektromos autókhoz szükséges akkumulátorok szállításáról. Ez az első ilyen jellegű együttműködés a két vállalat között, ami új szintre emeli a dél-koreai cég szerepét a prémium autógyártók ellátásában.

A Reuters szerint a megállapodás értelmében a Samsung SDI úgynevezett magas nikkeltartalmú NCM akkumulátorokat gyárt majd. Ezek a nikkel, kobalt és mangán kombinációjára épülő technológiák nagyobb energiasűrűséget kínálnak, ami kulcsfontosságú a hatótáv és a teljesítmény szempontjából.

A Mercedes-Benz ezeket az akkumulátorokat a következő generációs elektromos modelljeiben használja fel. A tervek szerint kompakt és középkategóriás SUV-kba, valamint kupé modellekbe kerülnek majd be.

A felek nem hozták nyilvánosságra a szerződés pénzügyi részleteit, így a megállapodás értéke egyelőre nem ismert. Az azonban jól látszik, hogy a partnerség illeszkedik a globális trendbe, ahol az autógyártók egyre inkább több beszállítóra támaszkodnak az akkumulátorpiacon.
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kártalanítási Számla
a MABISZ által kezelt garancia alap. Ebből térítik meg a biztosítással nem rendelkező, gépjármű üzembentartók által okozott károkat. A számla fedezi az ismeretlen üzembentartó által okozott, elsősorban személyi sérüléses károkat is.

