Verseny nélkül, egy előre lejátszott eljárás keretében kaphatja meg a német Rheinmetall a román haderő hárommilliárd eurós harcjármű-beszerzési tenderét.
Döbbenet, mennyi áldozatot szednek a magyar halálutak: az ittas sofőrök miatt romlik a helyzet sok helyen
A 2025-ös KSH-adatok alapján nem rajzolódik ki egységes irány a hazai közlekedésbiztonságban: miközben az összbalesetszám országosan inkább stagnál, a háttérben erős területi különbségek feszítik szét a képet. Több vármegyében javulás látszik, máshol viszont nő a súlyos és halálos balesetek aránya - vagyis a probléma egyre inkább nem mennyiségi, hanem minőségi kérdéssé válik. A statisztika legfontosabb üzenete, hogy a kockázatok lokálisan koncentrálódnak, és egyre inkább célzott beavatkozásokat igényelnek.
A KSH 2025. I-IV. negyedévre vonatkozó, előző év azonos időszakához viszonyított indexei alapján a közlekedésbiztonsági helyzet kapcsán nem lehet egységes trendként leírni Magyarországon.
A statisztika egyik legfontosabb üzenete éppen az erős területi szórás: miközben több vármegyében javulás látszik az összbalesetek számában, addig más térségekben a balesetek súlyossága, illetve a halálos kimenetelek gyakorisága romlott. Ez arra utal, hogy nem országos, homogén folyamatról, hanem lokálisan nagyon eltérő dinamikákról beszélünk.
Az összes balesetet nézve viszonylag visszafogott elmozdulás figyelhető meg: a legtöbb vármegyében az index 95-105 közötti sávban mozog, ami stagnálásközeli állapotot jelent. Kiemelkedik Veszprém vármegye (120,8%), Győr-Moson-Sopron (104,0%), Zala (107,4%) és Csongrád-Csanád (102,3%), ahol egyértelmű növekedés látható.
Ezzel szemben Budapesten (95,7%), Hajdú-Biharban (93,6%) és Hevesben (92,6%) mérséklődés tapasztalható. A kép tehát nem egyértelmű: a közlekedési események összmennyisége inkább stagnál, de regionálisan széttartó pályák rajzolódnak ki.
A halálos balesetek száma azonban sokkal nagyobb kilengéseket mutat, és ez a legfontosabb riasztó indikátor a statisztikában. Itt látunk extrém kiugrásokat, például Vas vármegyében (240%), Pest vármegyében (182,5%) és Fejér vármegyében (129,4%).
Ezek az értékek statisztikailag is erős ingadozásra utalnak, ami mögött akár viszonylag alacsony esetszámok is állhatnak, de a trend így is egyértelműen kedvezőtlen. Ugyanakkor vannak markáns javulások is: Tolna (29,4%), Zala (36,4%), Békés (37,5%) és Komárom-Esztergom (56,0%) esetében a halálos balesetek számának visszaesése jelentős. Ez kettős képet rajzol: a halálozási kockázat nem egységesen változik, hanem erősen helyi sajátosságoktól függ.
A sérüléses balesetek és a súlyosan megsérültek kategóriája valamivel simább képet mutat, de itt is látható a súlypontok eltolódása. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye különösen figyelemre méltó: ott a súlyosan megsérültek száma 120,7%-ra nőtt, miközben a halálos balesetek is emelkedtek (113,3%). Ez arra utal, hogy nemcsak a balesetek száma, hanem azok következményessége is romlott. Hasonló, de enyhébb mintázat figyelhető meg Győr-Moson-Sopronban (súlyos sérülések: 119,1%) és Veszprémben (115,9%).
Az ittas okozású balesetek külön vizsgálva szintén fontos strukturális problémát jeleznek. Több vármegyében kifejezetten erős növekedés figyelhető meg: Somogyban 150%, Borsod-Abaúj-Zemplénben 121,2%, Bács-Kiskunban 115,2%, illetve Szabolcsban 113,2%. Ezek az adatok arra utalnak, hogy az alkoholfogyasztáshoz köthető közlekedési kockázat nem csökken, sőt több régióban egyértelműen romlik. Ezzel szemben van néhány ellenpélda is (pl. Békés 62,1%, Tolna 71,4%), ahol visszaesés látható, de ezek inkább lokális kivételek, mint országos trend.
A járművezetői hibából bekövetkezett balesetek indexei ezzel párhuzamosan többnyire 90-110 közötti sávban mozognak, ami azt jelzi, hogy a „klasszikus” hibaarány nem változik drasztikusan. Ugyanakkor Vas vármegye (110,5%) és Veszprém (121,2%) kiemelkedik a romló tartományban, míg Hajdú-Bihar (91,3%) vagy Heves (91,1%) inkább javulást mutat. Ez arra utal, hogy a vezetési magatartás és a forgalmi kitettség változásai regionálisan erősen eltérnek.
A 2025-ös adatok alapján a közlekedésbiztonság Magyarországon nem egyértelműen javuló vagy romló pályán van, hanem inkább polarizálódik. Az összbalesetszám sok helyen stagnál vagy enyhén csökken, ugyanakkor a legsúlyosabb kimenetelek (halálos balesetek, súlyos sérülések) több vármegyében romlanak, és ez a közlekedésbiztonsági kockázat valódi minőségi romlására utalhat.
A legfontosabb strukturális probléma továbbra is az ittas vezetés magas és több térségben növekvő aránya, valamint a halálos kimenetelek erős regionális szórása, ami azt jelzi, hogy célzott, területspecifikus beavatkozások nélkül nehezen csökkenthető érdemben a kockázat.
Címlapkép: Donka Ferenc, MTI/MTVA
Hidegzuhany a magyar autósoknak: brutálisan kilőttek a garázsárak, elképesztő összegeket kérnek a beállókért
A legkiemelkedőbb áremelkedést a budai kerületekben mérték, ahol az átlagár már a 10 millió forintot is átlépte.
Eldőlt a védett üzemanyagárak sorsa, erre készülhetnek az autósok a kormányváltásig: itt van Gulyás Gergely bejelentése
A leköszönő kormány meghosszabbította az üzemanyagok hatósági árát. Ennek fenntartásában Magyar Péter leendő miniszterelnök és a Mol elnök-vezérigazgatója is megegyezett.
Durva szigorítás jön 2027-től, elárverezhetik a gyorshajtók autóját: bezárták a kiskaput, nincs menekvés
2027-től már nem számít, kié az autó, súlyos szabálysértésnél a járművet így is lefoglalhatják és elárverezhetik.
Átalakul és drágul a parkolás Budapesten: eltűnnek az automaták, csak így lehet majd készpénzzel fizetni
Idén júliustól teljesen eltűnnek a parkolóautomaták Budapestről, ezzel párhuzamosan pedig 25 százalékkal nőnek a parkolási díjak.
Elég egy apró döccenő, és máris lecsap a veszély: közel félmillió járművet parancsoltak vissza a szervizekbe
A Honda több mint 440 ezer járművet hív vissza az Egyesült Államokban, miután kiderült, hogy egy szoftverhiba miatt az oldalsó légzsákok indokolatlanul is működésbe léphetnek.
Váratlan fordulat a használtautó-piacon: hatalmasat zuhant ezeknek a népszerű autóknak az ára, most érdemes lecsapni rájuk
A kínálati átlagár 5,61 millió forintra nőtt, miközben az olcsó, 2,5 millió forint alatti autók aránya egy év alatt 5,3 százalékponttal csökkent a használtautó piacon.
Több tucat hazai útszakaszon írták át a szabályokat: keményen ráfizethet, aki továbbra is megszokásból vezet
Összesen 54 útszakaszon módosította a korábbi sebességhatárokat a Magyar Közút Zrt.
Hatalmasat zuhant a villanyautók piaca: elképesztő lépésre szánták el magukat a bajba jutott gyártók
Az elektromos autók iránti kereslet visszaesése miatt az autógyártók és az akkumulátorgyártók egyre inkább az energiatárolás felé fordulnak.
Nem csupán az új autók forgalomba helyezése, hanem a használtimport is jelentősen bővült az első negyedévben.
Az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA) szerdán közölte, hogy a japán autógyártó visszahívása összesen 440 830 Odyssey egyterűt érint.
Jelentős mértékű csökkenést tapasztalhatunk csütörtökön a hazai benzinkutak nagykereskedelmi piaci áraiban.
Komoly várakozások kísérik a Tisza Párt kormányalakítását, különösen azt, hogy a kampányígéretekből mi valósul meg a gyakorlatban.
Gyökeres stratégiai váltásra készül az Uber, amely több mint 10 milliárd dollárt fordíthat robotaxi-fejlesztésekre.
Súlyos ára lesz a hatósági áras benzinnek: elkerülhetetlennek tűnik a legrosszabb forgatókönyv, iszonyatos teher szakad az ország nyakába
Szakértők szerint a kialakult helyzet tarthatatlan, ami az ársapka mielőbbi kivezetését kényszerítheti ki a döntéshozókból.
A lángok egy parkolóházban csaptak fel, ahol teszt- és selejtezett autókat tároltak.
A Speedmarathon akcióban nemcsak gyorshajtókat szűrnek ki, más szabálysértésekre is figyelnek a rendőrök.
Fű alatt írták át a sebességhatárokat a hazai utakon: csúnyán ráfázhat a büntetéssel, aki ezentúl is megszokásból vezet
A Magyar Közút Zrt. 2025-ben összesen 54 hazai útszakaszon módosította a sebességhatárokat.
Kiderült, tényleg kifogyóban vannak-e az üzemanyagtartalékok: erről minden magyar autósnak tudnia kell!
Megindult a stratégiai kőolajtermék készletek visszapótlása áprilisban - közölte a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség.
