csőtörés Forrás: Fővárosi Vízművek
Autó

Brutális csőtörés Budapesten: beszakadt a Róbert Károly körút, egésznapos lezárás lesz, garantált a dugó

Pénzcentrum
2026. április 20. 07:50

Április 20-án kora reggel csőtörés miatt beszakadt az úttest a budapesti Róbert Károly körúton. A kialakult helyzet és a jelentős sávlezárások lassítják az Árpád híd felé tartó forgalmat. A korlátozások köre a későbbiekben tovább bővülhet.

A rendőrség tájékoztatása szerint az útbeszakadás hajnali fél hat körül történt a XIII. kerületben, a Róbert Károly körút 40. szám előtt. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) munkatársai azonnal lezárták az érintett területet. Ezt követően a Fővárosi Vízművek szakemberei megkezdték a kárfelmérést.

Óriási zsírszörnyek támadják Budapestet: kódolva van a katasztrófa a csatornarendszerben
A Fővárosi Csatornázási Művek szerint a nedves törlőkendők és a csatornába öntött zsiradékok továbbra is komoly üzemeltetési kockázatot jelentenek Budapesten.

A forgalom jelenleg csupán két sávon halad. A Fővárosi Vízművek tájékoztatása alapján az Árpád híd felé vezető oldalon, a Pap Károly utca és a Teve utca közötti szakaszon egyelőre a két külső sávot zárták le. A helyreállítási munkálatok előrehaladtával azonban a forgalomkorlátozás várhatóan mind a négy sávra kiterjed majd.

Csőtörés a 13. kerületben. Forrás: Fővárosi Vízművek

A Vízművek szerint a szakemberek  kizárták a sérült vezetéket, a csőtörés vízhiányt okoz a Róbert Károly körút 34. és 40. közötti ingatlanokban. A csősérülés javításával várhatóan a délutáni órákban készülnek el, azonban az időpont csak tájékoztató jellegű.

#autó #Budapest #rendőrség #dugó #lezárás #fővárosi vízművek #gigadugó #csőtörés #árpád híd

Technikai kamat
számításszerű kamatláb, amelyet a biztosító az életbiztosítási díjkalkulációnál és tartalékszámításnál alkalmaz. Minimális mértékét jogszabály állapítja meg. (kamatrés)

