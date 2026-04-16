2026. április 16. csütörtök Csongor
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hobart, Tasmánia - 2019. március 20.: Honda márkakereskedés bemutatóterme.A Honda 2001-ben vált a második legnagyobb japán autógyártóvá.
Autó

Elég egy apró döccenő, és máris lecsap a veszély: közel félmillió járművet parancsoltak vissza a szervizekbe

MTI
2026. április 16. 20:16

A Honda több mint 440 ezer járművet hív vissza az Egyesült Államokban, miután kiderült, hogy egy szoftverhiba miatt az oldalsó légzsákok indokolatlanul is működésbe léphetnek. Az amerikai Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal közlése szerint a probléma a 2017 és 2022 között gyártott Odyssey modelleket érinti.

A hatóság megállapítása alapján az érintett autóknál már kisebb úthibák vagy az útfelület egyenetlenségei is kiválthatják a légzsákok kinyílását, ami komoly baleset- és sérülésveszélyt jelenthet a jármű utasai számára.

Az NHTSA adatai szerint április 2-ig összesen 130 ilyen esetet regisztráltak, ezek közül 25 alkalommal sérülést is okozott a váratlan légzsáknyílás. Halálos balesetet ugyanakkor egyelőre nem hoztak összefüggésbe a hibával.

A vizsgálatok szerint a problémát egy hibás szoftverbeállítás okozza, amelyet a Honda márkaszervizei átprogramozással tudnak javítani.
Címlapkép: Getty Images
Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NAPTÁR
Tovább
2026. április 16. csütörtök
Csongor
16. hét
Április 16.
A holokauszt magyar áldozatainak emléknapja
Április 16.
A hang világnapja
PÉNZÜGYI KISOKOS
Betétbiztosítási önrész
betétbiztosítás során a betétesnek kell a kárból meghatározott összeget vállalnia. Ennek mértéke 1 millió forint alatt nincs, 1 és 6 millió forint között 10%.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
