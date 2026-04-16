Elég egy apró döccenő, és máris lecsap a veszély: közel félmillió járművet parancsoltak vissza a szervizekbe

A Honda több mint 440 ezer járművet hív vissza az Egyesült Államokban, miután kiderült, hogy egy szoftverhiba miatt az oldalsó légzsákok indokolatlanul is működésbe léphetnek. Az amerikai Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal közlése szerint a probléma a 2017 és 2022 között gyártott Odyssey modelleket érinti.

A hatóság megállapítása alapján az érintett autóknál már kisebb úthibák vagy az útfelület egyenetlenségei is kiválthatják a légzsákok kinyílását, ami komoly baleset- és sérülésveszélyt jelenthet a jármű utasai számára.

Az NHTSA adatai szerint április 2-ig összesen 130 ilyen esetet regisztráltak, ezek közül 25 alkalommal sérülést is okozott a váratlan légzsáknyílás. Halálos balesetet ugyanakkor egyelőre nem hoztak összefüggésbe a hibával.

A vizsgálatok szerint a problémát egy hibás szoftverbeállítás okozza, amelyet a Honda márkaszervizei átprogramozással tudnak javítani.