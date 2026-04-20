Történelmi fordulat a hazai utakon: hosszú idő után letaszították a trónról a magyarok kedvenc autómárkáját

A DataHouse legfrissebb előzetes adatai szerint márciusban minden eddiginél magasabban alakult a belföldi használtautó-adásvételek száma: a hazai piacon az elmúlt hónapban mintegy 93 900 személygépkocsi cserélt gazdát. Ez az érték nem kevesebb, mint 14 százalékkal haladja meg a tavaly márciusban beállított eddigi rekordot (82 ezer adásvétel). Az ilyenkor szokásos szezonális aktivitást ezúttal a januárban elmaradt vásárlások pótlása, illetve áttételesen a használtautó-import felfutása is segíthette.

„Korábban nem látott csúcsra ért a használtautó-piac, ami több tényező együttes hatásának eredménye” – mondta Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. – Emlékezetes, hogy januárban havas hetek nehezítették a kereskedést, az elmaradt adásvételek pedig az ezt követő hónapokban realizálódtak. Emellett 11 százalékkal nőtt az újautó-eladások száma, és a használtimport is hétéves csúcsra emelkedett.

A forgalomba kerülő autók által lecserélt járműveket pedig többségükben a hazai piacra vitték, ami tovább pörgette az amúgy is szezonálisan erős márciusi forgalmat.

Hosszú távon a hazai személygépkocsipark folyamatos bővülése is élénkíti a használtautó-piacot. Tíz év alatt több mint harmadával nőtt a forgalomban lévő személygépkocsik száma: 2016 év végén még csupán 3,2 millió, ma pedig már mintegy 4,4 millió autó fut az utakon. Így – bár a 90 ezret meghaladó havi forgalom egyelőre biztosan nem válik állandóvá – a számok törvényszerűen emelkedő trendet mutatnak a jövőben is.

Változás az élen: a Volkswagen megelőzte az Opelt

Az adatok szerint a belföldi használtautó-piacon az első negyedévben is hat márka autói biztosították a teljes forgalom közel felét (48,1%). Hosszú idő után elvesztette első helyét az Opel (9,9%), melyet az a Volkswagen (10,1%) utasított maga mögé. Utóbbi márka pozíciója 2019 óta folyamatosan erősödött a dobogó második fokán, mígnem most az élre tört. A harmadik helyen található Suzuki, amely az éves forgalomból 8,1 százalékot tudhat

magáénak, őt követi a Ford a negyedik helyen (7,7%). Az ötödik és hatodik hely között hajszálnyi a különbség: jelenleg a Toyota (6,2%) mindössze 81 autóval vezet a tavalyi ötödik, a BMW (6,2%) előtt.

Miközben a használtautó-piacon 2026 első negyedévében gazdát cserélő 244 500 személyautó mennyisége 4 százalékkal magasabb az előző év hasonló időszakában regisztrált 235 ezres értéknél, az importált használt autók száma ugyanebben a periódusban 35 900 darab volt. Ez utóbbi mutató 17 százalékkal múlja felül az egy évvel korábban mért 30 600-as értéket.