A Samsung SDI többéves megállapodást kötött a Mercedes-Benzzel elektromos autókhoz szükséges akkumulátorok szállításáról.
Történelmi fordulat a hazai utakon: hosszú idő után letaszították a trónról a magyarok kedvenc autómárkáját
A DataHouse legfrissebb előzetes adatai szerint márciusban minden eddiginél magasabban alakult a belföldi használtautó-adásvételek száma: a hazai piacon az elmúlt hónapban mintegy 93 900 személygépkocsi cserélt gazdát. Ez az érték nem kevesebb, mint 14 százalékkal haladja meg a tavaly márciusban beállított eddigi rekordot (82 ezer adásvétel). Az ilyenkor szokásos szezonális aktivitást ezúttal a januárban elmaradt vásárlások pótlása, illetve áttételesen a használtautó-import felfutása is segíthette.
„Korábban nem látott csúcsra ért a használtautó-piac, ami több tényező együttes hatásának eredménye” – mondta Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. – Emlékezetes, hogy januárban havas hetek nehezítették a kereskedést, az elmaradt adásvételek pedig az ezt követő hónapokban realizálódtak. Emellett 11 százalékkal nőtt az újautó-eladások száma, és a használtimport is hétéves csúcsra emelkedett.
A forgalomba kerülő autók által lecserélt járműveket pedig többségükben a hazai piacra vitték, ami tovább pörgette az amúgy is szezonálisan erős márciusi forgalmat.
Hosszú távon a hazai személygépkocsipark folyamatos bővülése is élénkíti a használtautó-piacot. Tíz év alatt több mint harmadával nőtt a forgalomban lévő személygépkocsik száma: 2016 év végén még csupán 3,2 millió, ma pedig már mintegy 4,4 millió autó fut az utakon. Így – bár a 90 ezret meghaladó havi forgalom egyelőre biztosan nem válik állandóvá – a számok törvényszerűen emelkedő trendet mutatnak a jövőben is.
Változás az élen: a Volkswagen megelőzte az Opelt
Az adatok szerint a belföldi használtautó-piacon az első negyedévben is hat márka autói biztosították a teljes forgalom közel felét (48,1%). Hosszú idő után elvesztette első helyét az Opel (9,9%), melyet az a Volkswagen (10,1%) utasított maga mögé. Utóbbi márka pozíciója 2019 óta folyamatosan erősödött a dobogó második fokán, mígnem most az élre tört. A harmadik helyen található Suzuki, amely az éves forgalomból 8,1 százalékot tudhat
magáénak, őt követi a Ford a negyedik helyen (7,7%). Az ötödik és hatodik hely között hajszálnyi a különbség: jelenleg a Toyota (6,2%) mindössze 81 autóval vezet a tavalyi ötödik, a BMW (6,2%) előtt.
Miközben a használtautó-piacon 2026 első negyedévében gazdát cserélő 244 500 személyautó mennyisége 4 százalékkal magasabb az előző év hasonló időszakában regisztrált 235 ezres értéknél, az importált használt autók száma ugyanebben a periódusban 35 900 darab volt. Ez utóbbi mutató 17 százalékkal múlja felül az egy évvel korábban mért 30 600-as értéket.
Hidegzuhany a magyar autósoknak: brutálisan kilőttek a garázsárak, elképesztő összegeket kérnek a beállókért
A legkiemelkedőbb áremelkedést a budai kerületekben mérték, ahol az átlagár már a 10 millió forintot is átlépte.
Eldőlt a védett üzemanyagárak sorsa, erre készülhetnek az autósok a kormányváltásig: itt van Gulyás Gergely bejelentése
A leköszönő kormány meghosszabbította az üzemanyagok hatósági árát. Ennek fenntartásában Magyar Péter leendő miniszterelnök és a Mol elnök-vezérigazgatója is megegyezett.
Durva szigorítás jön 2027-től, elárverezhetik a gyorshajtók autóját: bezárták a kiskaput, nincs menekvés
2027-től már nem számít, kié az autó, súlyos szabálysértésnél a járművet így is lefoglalhatják és elárverezhetik.
Átalakul és drágul a parkolás Budapesten: eltűnnek az automaták, csak így lehet majd készpénzzel fizetni
Idén júliustól teljesen eltűnnek a parkolóautomaták Budapestről, ezzel párhuzamosan pedig 25 százalékkal nőnek a parkolási díjak.
Elég egy apró döccenő, és máris lecsap a veszély: közel félmillió járművet parancsoltak vissza a szervizekbe
A Honda több mint 440 ezer járművet hív vissza az Egyesült Államokban, miután kiderült, hogy egy szoftverhiba miatt az oldalsó légzsákok indokolatlanul is működésbe léphetnek.
Váratlan fordulat a használtautó-piacon: hatalmasat zuhant ezeknek a népszerű autóknak az ára, most érdemes lecsapni rájuk
A kínálati átlagár 5,61 millió forintra nőtt, miközben az olcsó, 2,5 millió forint alatti autók aránya egy év alatt 5,3 százalékponttal csökkent a használtautó piacon.
Több tucat hazai útszakaszon írták át a szabályokat: keményen ráfizethet, aki továbbra is megszokásból vezet
Összesen 54 útszakaszon módosította a korábbi sebességhatárokat a Magyar Közút Zrt.
Hatalmasat zuhant a villanyautók piaca: elképesztő lépésre szánták el magukat a bajba jutott gyártók
Az elektromos autók iránti kereslet visszaesése miatt az autógyártók és az akkumulátorgyártók egyre inkább az energiatárolás felé fordulnak.
Nem csupán az új autók forgalomba helyezése, hanem a használtimport is jelentősen bővült az első negyedévben.
Az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA) szerdán közölte, hogy a japán autógyártó visszahívása összesen 440 830 Odyssey egyterűt érint.
Jelentős mértékű csökkenést tapasztalhatunk csütörtökön a hazai benzinkutak nagykereskedelmi piaci áraiban.
Komoly várakozások kísérik a Tisza Párt kormányalakítását, különösen azt, hogy a kampányígéretekből mi valósul meg a gyakorlatban.
Gyökeres stratégiai váltásra készül az Uber, amely több mint 10 milliárd dollárt fordíthat robotaxi-fejlesztésekre.
Súlyos ára lesz a hatósági áras benzinnek: elkerülhetetlennek tűnik a legrosszabb forgatókönyv, iszonyatos teher szakad az ország nyakába
Szakértők szerint a kialakult helyzet tarthatatlan, ami az ársapka mielőbbi kivezetését kényszerítheti ki a döntéshozókból.
A lángok egy parkolóházban csaptak fel, ahol teszt- és selejtezett autókat tároltak.
A Speedmarathon akcióban nemcsak gyorshajtókat szűrnek ki, más szabálysértésekre is figyelnek a rendőrök.
Fű alatt írták át a sebességhatárokat a hazai utakon: csúnyán ráfázhat a büntetéssel, aki ezentúl is megszokásból vezet
A Magyar Közút Zrt. 2025-ben összesen 54 hazai útszakaszon módosította a sebességhatárokat.
Kiderült, tényleg kifogyóban vannak-e az üzemanyagtartalékok: erről minden magyar autósnak tudnia kell!
Megindult a stratégiai kőolajtermék készletek visszapótlása áprilisban - közölte a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség.
