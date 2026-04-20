Car parked at the parking lot of the airport for rental. Aerial view of car parking lot of the airport. Used luxury car for sale and rental service. Automobile parking space. Car dealership concept.
Autó

Történelmi fordulat a hazai utakon: hosszú idő után letaszították a trónról a magyarok kedvenc autómárkáját

Pénzcentrum
2026. április 20. 16:35

A DataHouse legfrissebb előzetes adatai szerint márciusban minden eddiginél magasabban alakult a belföldi használtautó-adásvételek száma: a hazai piacon az elmúlt hónapban mintegy 93 900 személygépkocsi cserélt gazdát. Ez az érték nem kevesebb, mint 14 százalékkal haladja meg a tavaly márciusban beállított eddigi rekordot (82 ezer adásvétel). Az ilyenkor szokásos szezonális aktivitást ezúttal a januárban elmaradt vásárlások pótlása, illetve áttételesen a használtautó-import felfutása is segíthette.

„Korábban nem látott csúcsra ért a használtautó-piac, ami több tényező együttes hatásának eredménye” – mondta Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. – Emlékezetes, hogy januárban havas hetek nehezítették a kereskedést, az elmaradt adásvételek pedig az ezt követő hónapokban realizálódtak. Emellett 11 százalékkal nőtt az újautó-eladások száma, és a használtimport is hétéves csúcsra emelkedett.

A forgalomba kerülő autók által lecserélt járműveket pedig többségükben a hazai piacra vitték, ami tovább pörgette az amúgy is szezonálisan erős márciusi forgalmat.

Hosszú távon a hazai személygépkocsipark folyamatos bővülése is élénkíti a használtautó-piacot. Tíz év alatt több mint harmadával nőtt a forgalomban lévő személygépkocsik száma: 2016 év végén még csupán 3,2 millió, ma pedig már mintegy 4,4 millió autó fut az utakon. Így – bár a 90 ezret meghaladó havi forgalom egyelőre biztosan nem válik állandóvá – a számok törvényszerűen emelkedő trendet mutatnak a jövőben is.

Változás az élen: a Volkswagen megelőzte az Opelt

Az adatok szerint a belföldi használtautó-piacon az első negyedévben is hat márka autói biztosították a teljes forgalom közel felét (48,1%). Hosszú idő után elvesztette első helyét az Opel (9,9%), melyet az a Volkswagen (10,1%) utasított maga mögé. Utóbbi márka pozíciója 2019 óta folyamatosan erősödött a dobogó második fokán, mígnem most az élre tört. A harmadik helyen található Suzuki, amely az éves forgalomból 8,1 százalékot tudhat

magáénak, őt követi a Ford a negyedik helyen (7,7%). Az ötödik és hatodik hely között hajszálnyi a különbség: jelenleg a Toyota (6,2%) mindössze 81 autóval vezet a tavalyi ötödik, a BMW (6,2%) előtt.

Miközben a használtautó-piacon 2026 első negyedévében gazdát cserélő 244 500 személyautó mennyisége 4 százalékkal magasabb az előző év hasonló időszakában regisztrált 235 ezres értéknél, az importált használt autók száma ugyanebben a periódusban 35 900 darab volt. Ez utóbbi mutató 17 százalékkal múlja felül az egy évvel korábban mért 30 600-as értéket.
Címlapkép: Getty Images
#autó #használt autó #toyota #volkswagen #bmw #suzuki #opel #autópiac #datahouse #használtautó-piac

