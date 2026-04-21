Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Autó a repülőtér parkolójában parkolt a bérléshez. Légi felvétel a repülőtér parkolójáról. Használt luxusautó eladó és bérelhető. Gépkocsi parkolóhely. Autókereskedés koncepciója.
Biztosítás

Váratlan fordulat a hazai utakon: tömegével lépnek most olyat az idősebb autók tulajdonosai, amire eddig kevesen gondoltak

Pénzcentrum
2026. április 21. 10:32

Jelentősen csökkentek a gépjármű-biztosítások díjai az idei év első negyedévében. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások (kgfb) átlagdíja 16,5 százalékkal, míg a casco szerződéseké 9 százalékkal mérséklődött az egy évvel korábbi szinthez képest. Az áresés hatására egyre többen kötnek cascót. Ezzel párhuzamosan láthatóan megnőtt az idősebb autókra kötött szerződések és a kiegészítő biztosítások aránya is.

Az Insura.hu adatai alapján a személygépkocsikra kötött teljes körű casco átlagdíja jelenleg 197 900 forint. A díjcsökkenés minden kategóriát érint, de leginkább az új autók esetében figyelhető meg. Az alacsonyabb árak miatt ma már egyre inkább megéri megkötni ezt a típusú biztosítást.

A casco ugyanis átfogó védelmet nyújt a lopáskár, a saját hibából eredő töréskár és az egyre gyakoribb elemi károk ellen. Ezt támasztja alá az a tendencia is, hogy az autósok a korábbinál nagyobb arányban igyekszenek az idősebb járműveiket is biztosítani. Az új szerződések több mint harmadát legalább nyolcéves autókra kötik, ami komoly ugrást jelent az előző évhez képest.

A jegybanki adatok szerint évek óta stagnál a hazai cascopiac, jelenleg nagyjából egymillió élő szerződést tartanak nyilván. Ez azt jelenti, hogy ötből négy autó még mindig cascofedezet nélkül közlekedik a magyar utakon. A szakemberek azonban arra számítanak, hogy a mostani árcsökkenés javíthat ezen az arányon. Ezzel párhuzamosan egyre népszerűbbek a kiegészítő biztosítások: ma már a szerződők 40 százaléka igényel ilyet.

Az alacsonyabb díjak mellett egyre inkább megéri casco biztosítást kötni, amely az egyedüli védelmet jelenti a lopáskárok, a saját hibából bekövetkező töréskárok, illetve az egyre gyakrabban bekövetkező elemi károk (vihar, jégverés, áradás stb.) ellen is. Adataink szerint immár egyre nagyobb az idősebb autókra kötött cascók aránya: az első negyedévben megkötött szerződések 34 százalékát legalább 8 éves járművekre kötötték (ez az arány egy évvel ezelőtt még csak 26 százalék volt

– magyarázta dr. Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója.

A sárga csekket szinte teljesen felváltották a kényelmesebb és olcsóbb elektronikus, illetve bankkártyás megoldások. A legtöbben emellett a kedvezményeket nyújtó, egyösszegű éves díjfizetést preferálják.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások esetében a díjcsökkenés még látványosabb: az átlagdíj 58 400 forintra esett vissza. Az árakat ugyanakkor erősen befolyásolja az üzembentartó lakóhelye. Míg a fővárosban átlagosan 87 500 forintba kerül az éves kgfb-díj, addig a megyeszékhelyeken és a kisebb vidéki településeken csupán 53-55 ezer forintot kell fizetni érte. Az egyes biztosítók ajánlatai között mind a kgfb, mind a casco esetében hatalmas eltérések lehetnek. 

Mind a kgfb, mind a casco esetében jelentős eltéréseket mutatnak egymástól az egyes biztosítók ajánlatai. Emiatt a biztosítási évforduló közeledtével az optimális döntéshez akkor is érdemes  alkuszi összehasonlító portálon megismerni a számukra elérhető lehetőségeket, ha a meglévő biztosító a következő időszakra kedvezőbb díjat ajánl fel

- mondta dr. Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója.
#biztosítás #autó #KGFB #casco #biztosító #díj #gépjármű #árcsökkenés #biztosítók #biztosítások

