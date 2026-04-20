Újabb komoly árcsökkenés jön a benzinkutakon: itt a bejelentés, lassan közelít a piaci és a védett ár

A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 6 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 14 forinttal csökken keddtől.

A benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is tovább csökken kedden a Holtankoljak.hu szerint. A benzinért bruttó 6 forinttal, a gázolajért pedig bruttó 14 forinttal kell keddtől kevesebbet fizetni a kiskereskedőknek.

Így tovább szűkül az olló a piaci árak és a védett árak között itthon.

Jelenleg az alábbi piaci átlagárak tapasztalhatóak a hazai kutakon (2026.04.20-án):

95-ös benzin: 672 Ft/liter

Gázolaj: 728 Ft/liter

A 95-ös benzin esetében 77 Forint/liter, a gázolaj esetében 113 Forint/liter a különbség jelenleg a védett árak és a piaci átlagárak között. Ha a keddi nagykereskedelmi árcsökkenés átmegy a kiskereskedelmi árakba, akkor a gázolaj piaci ára 99 forinttal lesz magasabb a védett árnál, a benziné 71 forinttal.