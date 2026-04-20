2026. április 20. hétfő Tivadar
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, Magyarország - 2015. július 09: Mol benzinkút Budapest közelében.
Autó

Újabb komoly árcsökkenés jön a benzinkutakon: itt a bejelentés, lassan közelít a piaci és a védett ár

Pénzcentrum
2026. április 20. 13:10

A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 6 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 14 forinttal csökken keddtől.

A benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is tovább csökken kedden a Holtankoljak.hu szerint. A benzinért bruttó 6 forinttal, a gázolajért pedig bruttó 14 forinttal kell keddtől kevesebbet fizetni a kiskereskedőknek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Így tovább szűkül az olló a piaci árak és a védett árak között itthon.

Jelenleg az alábbi piaci átlagárak tapasztalhatóak a hazai kutakon (2026.04.20-án): 

  • 95-ös benzin: 672 Ft/liter
  • Gázolaj: 728 Ft/liter 

A 95-ös benzin esetében 77 Forint/liter, a gázolaj esetében 113 Forint/liter a különbség jelenleg a védett árak és a piaci átlagárak között. Ha a keddi nagykereskedelmi árcsökkenés átmegy a kiskereskedelmi árakba, akkor a gázolaj piaci ára 99 forinttal lesz magasabb a védett árnál, a benziné 71 forinttal.
Címlapkép: Getty Images
Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
13:30
13:24
13:20
13:10
13:04
NAPTÁR
Tovább
2026. április 20. hétfő
Tivadar
17. hét
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Deviza átutalás
A számlatulajdonos devizában kíván összeget átutalni a kedvezményezett számlájára. Három eset lehetséges: 1. deviza számlájáról azonos devizában kíván összeget átutalni 2. deviza számlájáról más devizában kíván összeget átutalni, eladási árfolyamon kerül átszámításra, 3. forint számlájáról deviza összeget kíván utalni, a bank ekkor szintén deviza eladási árfolyamon számolja át az összeget.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
