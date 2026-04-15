Súlyos ára lesz a hatósági áras benzinnek: elkerülhetetlennek tűnik a legrosszabb forgatókönyv, iszonyatos teher szakad az ország nyakába
Történelmi mélypontra, alig a felére zuhant márciusban Magyarország stratégiai üzemanyagkészlete a hatósági árak okozta piaci anomáliák és a fokozott felvásárlás miatt. Bár a hiányzó mennyiség egy része feltehetően csak a kereskedők tartályaiba került át, a kötelező visszapótlás hatalmas terhet jelent. Akár havi 100 milliárd forintos extra költséggel is járhat. Szakértők szerint a kialakult helyzet tarthatatlan, ami az ársapka mielőbbi kivezetését kényszerítheti ki a döntéshozókból - számolt be a G7.
A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) adatai szerint a február végi 91 napnyi stratégiai készlet március végére 44 napra olvadt. Míg a kőolajkészlet érdemben nem változott, a gázolaj és a benzin esetében 75-80 százalékos volt a visszaesés. Gázolajból a téli hónapokra jellemző 320-350 millió literes forgalom volt a megszokott.
Ezzel szemben márciusban 470 millió liter tűnt el a rendszerből. Ennél is megdöbbentőbb a benzin helyzete. Ebből közel 300 millió liter fogyott a tartalékból, ami egy átlagos időszakhoz képest nagyjából kéthavi mennyiségnek felel meg.
A drasztikus apadás annak a következménye, hogy a kormány a hatósági árak miatti importkiesés ellensúlyozására felszabadította a stratégiai készleteket a piaci szereplők számára. A hazai finomítói kapacitás alapesetben is csak az igények mintegy 70 százalékát fedezi, egy baleset miatt pedig jelenleg ennél is kevesebbet. Így a hatósági ár bevezetése import hiányában azonnali áruhiányt okozott volna. A kereskedők ugyanis veszteséggel nem hozzák be az üzemanyagot az országba.
A vártnál is jóval nagyobb mértékű készletcsökkenést alapvetően két tényező okozta. Egyrészt a jövőbeli drágulástól vagy hiánytól tartó nagyobb fogyasztók, például a mezőgazdasági és logisztikai cégek, igyekeztek minél előbb jelentős mennyiséget felhalmozni a hatósági áras üzemanyagból. Másrészt a kereskedők is megpróbálták a számukra elérhető maximális volument lehívni a felszabadított tartalékból. Ennek eredményeként a papíron eltűnt üzemanyag jelentős része a valóságban valószínűleg megvan. Csupán annyi történt, hogy az MSZKSZ tárolóiból átkerült a kereskedők saját tartályaiba.
A jogszabályok értelmében a törvényben előírt minimum alá eső készletet kötelező visszapótolni. A legnagyobb problémát azonban a finanszírozás jelenti. A kormányrendelet ugyanis a piacinál jóval alacsonyabb eladási árat határozott meg az MSZKSZ számára a készletek felszabadításakor. Ezzel próbálták megvédeni a benzinkutakat az azonnali csődtől.
A hiányzó mennyiséget viszont már az aktuális, jóval magasabb világpiaci áron kell visszavásárolni. Szakértői becslések szerint ez a különbözet havonta akár 100 milliárd forintos pluszköltséget is jelenthet. Mivel az MSZKSZ-nek erre nincs saját fedezete, a beszerzéseket állami kezességvállalás mellett felvett hitelekből kell megoldani.
Ágazati elemzők egybehangzó véleménye szerint a jelenlegi állapot hosszú távon finanszírozhatatlan és fenntarthatatlan. Ha a tartalék teljesen elfogy, nem marad forrás a hiányzó import pótlására. Emiatt a hatósági árak kivezetése logikusan elkerülhetetlen lépésnek tűnik. A politikailag rendkívül érzékeny probléma kezelése már az újonnan felálló kormányra vár.
Bár a népszerűtlen intézkedés halogatása az üzemanyag-ellátás teljes összeomlásához vezethet, iparági vélemények szerint felmerülhet egy másik forgatókönyv is. A kiskereskedelemben korábban alkalmazott modell mintájára a kormány törvényben rögzített ellátási kötelezettséget írhat elő a Mol számára. Ezzel a lépéssel a hatósági ár okozta teljes pénzügyi és logisztikai terhet a vállalatra hárítanák.
