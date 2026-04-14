Április végére újra üzemképes lesz a Barátság kőolajvezeték – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Kiderült, tényleg kifogyóban vannak-e az üzemanyagtartalékok: erről minden magyar autósnak tudnia kell!
Megindult a stratégiai kőolajtermék készletek visszapótlása áprilisban - közölte a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség miután kedden kiderült, márciusra a benzin 80, a gázolaj 75 százaléka elfogyott a tartalékokból.
A Pénzcentrum is megírta, hogy a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség adatai szerint a benzin 80, a gázolaj 75 százaléka elfogyott a stratégiai tartalékokból márciusban - a tartalékok felszabadításával fedezte a kormányzat az újabb benzinárstopot.
Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára ennek kapcsán a Pénzcentrumnak elmondta többek között, hogy nem tudni, az MSZKSZ miképpen pótolja vissza a tartalékokból hiányzó mennyiséget, pedig ez is kulcskérdés a márciusi adatok értelmezésében.
Most az MSZKSZ azt közölte, a biztonsági kőolajtermék készletek veszélyhelyzeti felhasználásáról szóló kormányrendelet a múlt hónap végén arra kötelezte a Szövetséget, hogy haladéktalanul kezdje meg a felszabadított készletek visszapótlását. A visszapótlás a jogszabályi előírásoknak megfelelően áprilisban megindult.
A Szövetség 2026. április 13-ig motorbenzinből 54,5 millió literes, motorikus gázolajból pedig 131,4 millió literes mennyiséget pótolt vissza. A biztonsági készletek jelenlegi mennyisége ezzel már 53 napnyi nettó importnak felel meg. A visszapótlás a továbbiakban is folyamatosan zajlik
- írták.
Grád Ottó egyébként azt mondta, a helyzet nem biztató, de egyelőre nem kell üzemanyaghiánytól tartani Magyarországon. Kiemelte, Horvátországon keresztül jelenleg is érkezik kőolaj az országba, viszont az tény, hogy a Mol dunai finomítója a tavalyi üzemi baleset nyomán még mindig csak nagyjából 60 százalékos kapacitással képes termelni. Ez, illetve a felszabadított stratégiai készletek egyelőre elégségesek az igények kielégítésére, üzemanyaghiány jelenleg nem fenyeget – szögezte le.
A Balaton irányába tartóknak érdemes türelemmel készülniük: az M7-esen több szakaszon is sávlezárások és terelések lassítják a haladást.
Elképesztő számú autós sétált a hatóság csapdájába a fővárosban: tömegesen postázzák a vaskos csekkeket
Több mint 1700 gyorshajtót mértek be egy hónap alatt a fővárosban - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság kedden
Miközben rekordközeli tempóban pörög az újautó-piac Magyarországon, a felszín alatt erősen kettészakadt a kereslet.
Megérkezett Magyarországra a Fiat apró, tisztán elektromos mikroautója, a Topolino.
A hatósági árak miatti importkiesés és a megnövekedett fogyasztás következtében a benzin- és gázolajkészletek drasztikusan csökkentek egyetlen hónap alatt.
Fájdalmas árat fizethet, aki csak a márkanévben bízik: rejtett veszélyekkel teli rengeteg gyerekülés
A Tudatos Vásárlók Egyesületének új biciklis és autós gyerekülés tesztjeiből kiderül, mely konkrét modellek teljesítenek valóban jól, ha biztonságról van szó.
Irtó fontos határidő közeleg a magyar autósoknak: közeleg a határidőt, három napjuk van befizetni ezt a dolgot
Bár az adóügyek többsége elektronikusan is intézhető, az szja-bevallási és a gépjárműadó-szezonban idén is nagy a forgalom az ügyfélszolgálatokon.
Nagy bajban lehet a szlovák autógyártás, pedig a régióban náluk az egyik legnagyobb ennek az iparágnak a múltja.
A Fővárosi Főügyészség indítványozta annak a 25 éves török férfinak a letartóztatását, aki péntek este a budapesti Váci úti felüljárón két emberéletet követelő balesetet okozott.
A gyártó szerint az akkumulátor meghibásodása tűzveszélyt és teljesítménycsökkenést is okozhat. A probléma több tízezer járművet érint Európában.
A két áldozatot követelő, öt autót érintő baleset okozója a gyanú szerint versenyezhetett. Emellett felmerült az ittas vagy bódult állapotban történő vezetés gyanúja is.
Őrizetbe vették azt a sofőrt, aki péntek éjjel okozott tömegbalesetet a Göncz Árpád városközpont felüljáróján. A tragikus balesetben két ember halt meg, négy pedig megsérült.
A legfontosabb változások közé tartozik, hogy kötelezővé válik a kormányra szerelt irányjelző, valamint a 16 év alattiak számára a bukósisak viselése.
A rendelkezésre álló információk szerint illegális utcai versenyzés állhat a tragédia hátterében.
Meddig érvényes a műszaki vizsga? A műszaki vizsga feltételei, menete, időpontfoglalás, ára és minden tudnivaló egy helyen
A gépjármű műszaki vizsga feltételei 2026-ban. Tudd meg, mi a teendő lejárt vizsga esetén, mitől lesz sikeres a műszaki vizsga, és hogyan kerüld el a...
Nő az érdeklődés az elektromos és hibrid hajtáslánccal ellátott gépjárművek iránt, a dízel autókra viszont egyre kevesebben pályáznak.
Váratlan bejelentést tett az itthon is népszerű autómárka: teljesen átírják a terveket, elképesztő, ami készül
Az elektromos autók iránti mérséklődő kereslet miatt a Kia jelentősen visszavágta a 2030-ra vonatkozó értékesítési céljait.
Mindent megkapnak májustól a gyalogosok és a bringások: kitiltják az autókat egy jelentős pesti szakaszról
Esténként a gyalogosoké, kerékpárosoké lesz a pesti alsó rakpart május első napjától: mutatjuk, mettől meddig lesz minden az övék.
