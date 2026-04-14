2026. április 14. kedd Tibor
16 °C Budapest
Az autósok a MOL benzinkúton tankolják fel autóikat. A MOL Magyarország és Közép-Európa legnagyobb kőolaj- és földgáztermelője és kiskereskedője.
Autó

Kiderült, tényleg kifogyóban vannak-e az üzemanyagtartalékok: erről minden magyar autósnak tudnia kell!

Pénzcentrum
2026. április 14. 15:20

Megindult a stratégiai kőolajtermék készletek visszapótlása áprilisban - közölte a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség miután kedden kiderült, márciusra a benzin 80, a gázolaj 75 százaléka elfogyott a tartalékokból.

A Pénzcentrum is megírta, hogy a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség adatai szerint a benzin 80, a gázolaj 75 százaléka elfogyott a stratégiai tartalékokból márciusban - a tartalékok felszabadításával fedezte a kormányzat az újabb benzinárstopot. 

Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára ennek kapcsán a Pénzcentrumnak elmondta többek között, hogy nem tudni, az MSZKSZ miképpen pótolja vissza a tartalékokból hiányzó mennyiséget, pedig ez is kulcskérdés a márciusi adatok értelmezésében.

Most az MSZKSZ azt közölte, a biztonsági kőolajtermék készletek veszélyhelyzeti felhasználásáról szóló kormányrendelet a múlt hónap végén arra kötelezte a Szövetséget, hogy haladéktalanul kezdje meg a felszabadított készletek visszapótlását. A visszapótlás a jogszabályi előírásoknak megfelelően áprilisban megindult. 

A Szövetség 2026. április 13-ig motorbenzinből 54,5 millió literes, motorikus gázolajból pedig 131,4 millió literes mennyiséget pótolt vissza. A biztonsági készletek jelenlegi mennyisége ezzel már 53 napnyi nettó importnak felel meg. A visszapótlás a továbbiakban is folyamatosan zajlik

- írták. 

Grád Ottó egyébként azt mondta, a helyzet nem biztató, de egyelőre nem kell üzemanyaghiánytól tartani Magyarországon. Kiemelte, Horvátországon keresztül jelenleg is érkezik kőolaj az országba, viszont az tény, hogy a Mol dunai finomítója a tavalyi üzemi baleset nyomán még mindig csak nagyjából 60 százalékos kapacitással képes termelni. Ez, illetve a felszabadított stratégiai készletek egyelőre elégségesek az igények kielégítésére, üzemanyaghiány jelenleg nem fenyeget – szögezte le.
#autó #kormány #benzin #üzemanyag #mol #gázolaj #autósok #olajfinomító #árstop #kőolaj

