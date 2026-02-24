Itt a visszavágó, amire mindenki várt: újra összecsap Pac-Man és Mayweather

Floyd Mayweather és Manny Pacquiao szeptember 19-én, Las Vegasban lép újra ringbe egymás ellen; a mérkőzést a Netflix világszerte élőben közvetíti. Az ökölvívó-legendák visszavágója a sportág történetének egyik legnagyobb meccsét idézi, noha a találkozó sportértéke erősen kérdéses - jelentette a The Guardian.

A két fél első összecsapására 2015-ben került sor. A szakma már akkor is visszafogott küzdelemként értékelte a találkozót, mivel mindkét bokszoló túl volt pályafutása csúcsán. A szeptemberi mérkőzés idején Mayweather 49, Pacquiao pedig 47 éves lesz.

Mayweather utolsó profi mérkőzését 2017-ben vívta Conor McGregor ellen, ám az az összecsapás inkább tekinthető bemutató mérkőzésnek. Ezzel szemben Pacquiao tavaly még ringbe lépett egy WBC váltósúlyú világbajnoki címmérkőzésen, de a teljesítménye alapján már csak árnyéka volt egykori önmagának.

A bejelentés hétfőn történt, és mindkét fél a megszokott forgatókönyv szerint kezdte építeni a rivalizálást. Pacquiao azt ígérte, hogy ezúttal vereséget mér Mayweatherre, és veretlenségi sorozatát megtörve örökre emlékeztetni fogja riválisát arra, ki győzte le. Mayweather szűkszavúbban reagált:

Már egyszer megvertem Mannyt. Most is ugyanaz lesz az eredmény.

A mérkőzés sportértékétől függetlenül az összecsapás mindkét bokszoló számára több tízmillió dolláros bevételt jelent. Pacquiao nemzeti hősnek számít a Fülöp-szigeteken, míg Mayweather a ringbeli kiválósága és tudatosan épített rosszfiú imázsa révén vált az ökölvívás történetének egyik legjobban kereső sportolójává.

A Netflix egyre komolyabb erőforrásokat fordít az élő sportközvetítésekre. A platform 2024-ben a Jake Paul–Mike Tyson-mérkőzéssel 108 millió nézőt vonzott a képernyők elé, amivel ez vált minden idők legnézettebb élőben streamelt sporteseményévé. A szolgáltató azóta NFL-mérkőzéseket is közvetített, a múlt hónapban pedig Alex Honnold hegymászó tajpeji felhőkarcoló-mászását tűzték műsorra élőben.