2026. február 24. kedd Mátyás
11 °C Budapest
Boxkesztyű tartja a dollárbankjegyet fekete cement háttéren. Fogalom bokszfogadás vagy üzleti küzdelem. Felülnézet és másolási hely a szöveghez.
Sport

Itt a visszavágó, amire mindenki várt: újra összecsap Pac-Man és Mayweather

Pénzcentrum
2026. február 24. 11:43

Floyd Mayweather és Manny Pacquiao szeptember 19-én, Las Vegasban lép újra ringbe egymás ellen; a mérkőzést a Netflix világszerte élőben közvetíti. Az ökölvívó-legendák visszavágója a sportág történetének egyik legnagyobb meccsét idézi, noha a találkozó sportértéke erősen kérdéses - jelentette a The Guardian.

A két fél első összecsapására 2015-ben került sor. A szakma már akkor is visszafogott küzdelemként értékelte a találkozót, mivel mindkét bokszoló túl volt pályafutása csúcsán. A szeptemberi mérkőzés idején Mayweather 49, Pacquiao pedig 47 éves lesz.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mayweather utolsó profi mérkőzését 2017-ben vívta Conor McGregor ellen, ám az az összecsapás inkább tekinthető bemutató mérkőzésnek. Ezzel szemben Pacquiao tavaly még ringbe lépett egy WBC váltósúlyú világbajnoki címmérkőzésen, de a teljesítménye alapján már csak árnyéka volt egykori önmagának.

A bejelentés hétfőn történt, és mindkét fél a megszokott forgatókönyv szerint kezdte építeni a rivalizálást. Pacquiao azt ígérte, hogy ezúttal vereséget mér Mayweatherre, és veretlenségi sorozatát megtörve örökre emlékeztetni fogja riválisát arra, ki győzte le. Mayweather szűkszavúbban reagált:

Már egyszer megvertem Mannyt. Most is ugyanaz lesz az eredmény.

KATTINTS a friss és élő sporteredményekért, hírekért a Sportonlinera!

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A mérkőzés sportértékétől függetlenül az összecsapás mindkét bokszoló számára több tízmillió dolláros bevételt jelent. Pacquiao nemzeti hősnek számít a Fülöp-szigeteken, míg Mayweather a ringbeli kiválósága és tudatosan épített rosszfiú imázsa révén vált az ökölvívás történetének egyik legjobban kereső sportolójává.

A Netflix egyre komolyabb erőforrásokat fordít az élő sportközvetítésekre. A platform 2024-ben a Jake Paul–Mike Tyson-mérkőzéssel 108 millió nézőt vonzott a képernyők elé, amivel ez vált minden idők legnézettebb élőben streamelt sporteseményévé. A szolgáltató azóta NFL-mérkőzéseket is közvetített, a múlt hónapban pedig Alex Honnold hegymászó tajpeji felhőkarcoló-mászását tűzték műsorra élőben.
Címlapkép: Getty Images
#netflix #sport #usa #boksz #streaming #streaming szolgáltatás #profiboksz #bokszoló

