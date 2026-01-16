Kátyú hátán kátyú, és a java még csak most jön: a fagyok miatt még több burkolathiba keletkezik az utakon

A tartós hideg, a havazás, valamint a fagyás–olvadás ciklusok váltakozása miatt a következő időszakban jelentősen megnövekedhet a burkolathibák, kátyúk száma a Főváros útjain. Ebben az időszakban a Budapest Közút megemelt kapacitással végzi a burkolathibák javítását. Az autósokat arra kérik, hogy a biztonságos közlekedés érdekében fokozott óvatossággal vezessenek.

A téli burkolathibák kialakulása természetes következménye a fagyási-olvadási folyamatoknak, melyek során a burkolatba jutó víz a hőmérséklet-ingadozás hatására roncsolja az aszfalt szerkezetét. A burkolathibák – megsüllyedt burkolat, repedések, kátyúk – gyakran hirtelen, minden előjel nélkül jelennek meg az utakon.

A Budapest Közút 1100 kilométer – fővárosi tulajdonú, jellemzően tömegközlekedéssel érintett – közutat üzemeltet Budapesten. Folyamatosan ellenőrzi ezen utak állapotát, és fenntartási feladatai keretében javítja az úthibákat. A havazás következtében növekedő feladatmennyiségre felkészülve, a Társaság saját kivitelezői kapacitásainak átcsoportosításával biztosítja a kátyúk javításának hatékonyságát, valamint – ha szükségessé válik – alvállalkozókat is bevon a munkavégzésbe.

A kátyúk javítására a téli időszakban jellemző hideganyagos technológiát alkalmazzák, amely lehetővé teszi a burkolathibák gyors és hatékony ideiglenes helyreállítását még alacsony hőmérsékleten is.

A balesetek megelőzése érdekében kérik, hogy az autósok csökkentett sebességgel közlekedjenek; figyeljék az útfelületet, és számítsanak váratlan kátyúkra, egyenetlenségekre; tartsanak nagyobb követési távolságot, hogy legyen idő reagálni az úthibákra; kerüljék a hirtelen kormánymozdulatokat és fékezést, amelyek instabil burkolaton veszélyesek lehetnek.