Rengeteg magyar jogsijának érvényessége válhat kérdésessé utólag: precedensértékű eljárás indulhatott el
Eljárást indítottak egy autósiskola tulajdonos-oktatójával szemben, aki az oktatás mellett vezetők vizsgáztatásával is foglalkozik. A szakma jó ideje jelzi, hogy sok vizsgabiztos érdekelt autósiskolában is, ami a szabályok szerint tilos. A jogellenes vizsgáztatás jogosítványok ezreinek érvényességét is megkérdőjelezheti.
Eljárást indított az Építési és Közlekedési Minisztérium egy megyeszékhelyen működő autósiskola tulajdonos-oktatójával szemben - írja a 24.hu.
Lázár János minisztériuma azt követően lépett, hogy egy névtelen bejelentésben azzal vádolták meg a vállalkozót, hogy az oktatás mellett gépjárművezetők vizsgáztatásával is foglalkozik, ráadásul a két tevékenységet „nem a szabályoknak megfelelően végzi”.
Az ÉKM gépjármű-közlekedési hatósági főosztálya májusban tudatta az érintettel, hogy hivatalból vizsgálat indult, azt viszont nem közölték vele, pontosan milyen szabálysértésről van szó. A lap megjegyzi, mialatt egy jogosítvány megszerzése manapság több mint félmillió forintba kerül, a korrupció melegágya lenne, ha a vezetésoktatók maguk végeznék a vizsgáztatást, vagy befolyásolhatnák a végeredményt, ezért kifejezetten tilos az ilyen típusú kettős részvétel a folyamatban - jó ideje szigorú összeférhetetlenségi szabályok különítik el a két területet.
A lap szerint azonban a közlekedési tárcának évek óta jelzik, hogy vizsgabiztosok nagy számban érdekeltek autósiskolákban is, ami versenyelőnyt jelenthet - és a szabályok szerint tilos. A jogellenes vizsgáztatás jogosítványok ezreinek érvényességét is megkérdőjelezheti.
