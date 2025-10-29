Szerdán reggel indulnak a szerkezetjavítási munkák Szolnokon, a városi Tisza-hídon. A Magyar Közút tájékoztatása szerint csütörtök délutánig csak félpályán lehet csak közlekedni.
Nevetséges vagy zseniális? Sebességkorlátozást vezetnek be a gyalogosoknak!
A szlovák parlament elfogadta azt a törvénymódosítást, amely 6 km/órában maximalizálja a járdán közlekedők sebességét, miközben 70 évre emeli a járművezetők kötelező orvosi vizsgálatának korhatárát.
A Paraméter szerint a szlovák törvényhozás kedden jóváhagyta Ľubomír Vážny javaslatát, amely konkrét sebességhatárt vezet be a járdán közlekedő kerékpárosok, rolleresek és görkorcsolyázók számára. Az új szabályozás értelmében ezek a közlekedők maximum 6 km/órás sebességgel haladhatnak a járdákon.
A jogszabály-módosítás ugyanakkor a gépjárművezetőket érintő kötelező orvosi vizsgálat korhatárát is módosítja, amely a jelenlegi 65 évről 70 évre emelkedik. Az egykori smeres közlekedési miniszter kezdeményezésére született változások 2025-től lépnek hatályba.
A Cyklokoalícia kerékpáros érdekvédelmi szervezet élesen bírálta a sebességkorlátozást. Álláspontjuk szerint az intézkedés nem növeli a gyalogosok biztonságát, ehelyett a gyermekeket az úttestre kényszeríti.
A parlamenti szavazáson kizárólag a kormánykoalíció képviselői támogatták a módosítást, míg az ellenzéki pártok tartózkodtak vagy nemmel szavaztak.
Munkásokra dőlt egy támfal Biatorbágyon – írta a Biatorbágy Önkéntes Tűzoltó Egyesület a közösségi médiában.
A tervek szerint 2028 végéig kétszer három sávos új közút, illetve 2035-re új vasútvonal épül a főváros és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér között.
Szakaszos burkolatfelújítási munkák kezdődnek az M2-es autóúton Vác térségében. A felújítás több ütemben, helyenként sávzárás mellett valósul meg.
A jövő héten is folytatódik a szeles, változékony időjárás, a hét elején még szórványosan lehet eső, majd szerdától melegedés kezdődik.
Portugália Comporta régiója, amely egykor csendes halászfalu és rizstermesztő közösség volt, mára luxus úti céllá alakult,
Újabb online utazási iroda, a Fly Far International tűnt el jelentős előlegek beszedése után.
Egy 41 éves magyar turista életét vesztette a Magas-Tátrában, egy megáradt patakbe esett.
A lista nemcsak utazóknak hasznos – hanem mindenkinek, aki kíváncsi, mennyit fizet valójában a városi mobilitásért.
A 2025-ös adventi és karácsonyi vásárokba szervezett utak iránt már nyáron megindult az érdeklődés, és sok program hetekkel az indulás előtt teltházas lett.
Az uniós versenyhivatal kartellezés gyanújával vizsgálatot indított számos osztrák sífelszerelés-gyártó cég ellen.
Te is a Balatonnál töltöd a hosszú hétvégét? Jobb, ha sietsz, ez a szolgáltatás már nem sokáig elérhető
Az őszi szünet minden napján sétahajók indulnak Siófokról, Balatonfüredről és Keszthelyről.
Péntek hajnalban egy vihar következtében kidőlt fa leszakította a felsővezetéket Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között.
