Nevetséges vagy zseniális? Sebességkorlátozást vezetnek be a gyalogosoknak!

A szlovák parlament elfogadta azt a törvénymódosítást, amely 6 km/órában maximalizálja a járdán közlekedők sebességét, miközben 70 évre emeli a járművezetők kötelező orvosi vizsgálatának korhatárát.

A Paraméter szerint a szlovák törvényhozás kedden jóváhagyta Ľubomír Vážny javaslatát, amely konkrét sebességhatárt vezet be a járdán közlekedő kerékpárosok, rolleresek és görkorcsolyázók számára. Az új szabályozás értelmében ezek a közlekedők maximum 6 km/órás sebességgel haladhatnak a járdákon.

A jogszabály-módosítás ugyanakkor a gépjárművezetőket érintő kötelező orvosi vizsgálat korhatárát is módosítja, amely a jelenlegi 65 évről 70 évre emelkedik. Az egykori smeres közlekedési miniszter kezdeményezésére született változások 2025-től lépnek hatályba.

A Cyklokoalícia kerékpáros érdekvédelmi szervezet élesen bírálta a sebességkorlátozást. Álláspontjuk szerint az intézkedés nem növeli a gyalogosok biztonságát, ehelyett a gyermekeket az úttestre kényszeríti.

A parlamenti szavazáson kizárólag a kormánykoalíció képviselői támogatták a módosítást, míg az ellenzéki pártok tartózkodtak vagy nemmel szavaztak.