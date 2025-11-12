2025. november 12. szerda Jónás, Renátó
Kis horpadás az autó ajtópanelén. Autóajtó horpadt ajtó értékcsökkenési koncepciója autójavításhoz, autó karbantartáshoz, vagy kisebb sérüléssel rendelkező használt autó vásárlásához. Autó ajtó fogantyúja teljesen látható. Autó külseje
Autó

Ezeket a kocsikat keresik most a magyarok a használtpiacon: ennél nincs jobb ár-érték arányú gép!

Pénzcentrum
2025. november 12. 12:04

Izgalmas részleteket mutatnak a január és október közötti adatok a magyar használtautó-piac árkategóriáiról. Míg az 1 millió forint alatti kínálatot az Opel Astra, a Suzuki Swift és a Ford Focus uralja, addig a középkategóriában a Golf-Astra-Focus trió a legkeresettebb. A 5–10 milliós ársávban a Tesla Model 3 toronymagasan vezet, míg 10 millió forint felett a BMW és a Mercedes modellek tarolnak, de itt is találunk Tesla autókat a legkeresettebbek között.

Az 1 millió forint alatti kínálatot egyértelműen a praktikus, fenntartható típusok uralják. A toplista élén az Opel Astra (78 600 érdeklődés) áll, amelyet a Suzuki Swift (74 800) és a Ford Focus (47 200) követ. Ezeket a modelleket az alacsony fenntartási költség, a könnyű alkatrész-ellátás és a tartós technika tartja a népszerűségi lista élén a legolcsóbb szegmensben.

Az autók átlagára ebben a kategóriában 400–600 ezer forint között alakul, miközben az átlagos életkor meghaladja a 20 évet, és a futásteljesítmény jellemzően 200–270 ezer kilométer körül mozog.

Legnépszerűbb autók 1 millió forint alatt - forrás: használtautó.huLegnépszerűbb autók 1 millió forint alatt - forrás: használtautó.hu

1-5 millió forint között a Golf - Astra - Focus trió dominál

A hazai középkategória a legnagyobb forgalmú ársáv, ahol a Volkswagen Golf (60 253 érdeklődés), az Opel Astra (55 415) és a Ford Focus (54 758) vezetik a mezőnyt.
Ezeket követi a Škoda Octavia, a BMW 3-as sorozat és az Audi A4, vagyis a szegmensben a praktikum és presztízs már kéz a kézben jár.

Ebben az ársávban az autók átlagára 2,5-3 millió forint, az átlagéletkor 12-15 év, a futásteljesítmény pedig jellemzően 180-240 ezer kilométer között alakul. A Golf és az Astra a tartós népszerűség szimbólumai, miközben a fiatalabb vásárlók körében az olcsóbb kompakt BMW-k és Audik is népszerűek.

5-10 millió forint között a Tesla Model 3 verhetetlen

A közép-felső kategóriában egyértelmű fordulat látszik: a Tesla Model 3 messze a legnépszerűbb modell 24 ezer érdeklődéssel, toronymagasan megelőzve a hagyományos márkákat. A Skoda Octavia, Suzuki Vitara és Toyota Corolla is erősek ebben a szegmensben, de a Tesla előretörése jól mutatja, hogy a villanyautók iránti kereslet a használtpiacon is töretlen.

Az autók átlagára 6–8 millió forint, az átlagéletkor 4-6 év, az elektromos modellek pedig a legfiatalabbak és legkevesebbet futottak jellemzően 60–130 ezer kilométer közötti futásteljesítménnyel. A SUV-okat a  Toyota C-HR és a BMW X-sorozat képviseli az árkategóriában.

Legnépszerűbb autók 5-10 millió forint között - forrás: használtautó.huLegnépszerűbb autók 5-10 millió forint között - forrás: használtautó.hu

"Az 1 millió forint alatti szegmensben továbbra is a praktikus és könnyen fenntartható modellek vezetik a rangsort. A középkategóriában a Tesla Model 3 felfutása egyértelmű jelzés arra, hogy az elektromos autók iránti igény folyamatosan erősödik a másodpiacon is. A prémium szegmensben viszont továbbra is a német márkák dominálnak, ami arra utal, hogy a magasabb árkategóriában a vásárlók hosszú távú értéktartást és presztízst keresnek"  – mondta Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.

10 millió forint felett a német prémium és a Tesla harcát láthatjuk

A prémium szegmensben a német luxusmárkák dominanciája továbbra is megkérdőjelezhetetlen. A BMW X-sorozat vezeti a listát (27 000 érdeklődés), mögötte a Mercedes-Benz GLE-osztály és a Tesla Model Y következik.

A toplista első tíz helyéből hatot a BMW és a Mercedes modelljei foglalnak el, de két Tesla is bekerült - a Model Y és a Model 3 -, ami jelzi, hogy az elektromos autók már a luxuskategóriában is versenyképes alternatívává váltak. A prémium modellek átlagára 14–22 millió forint, átlagéletkoruk 3–5 év, és jellemzően 60–100 ezer kilométert futottak. A vásárlók itt nem csupán presztízst, hanem értékállóságot és fejlett technológiát keresnek.
Címlapkép: Getty Images
#autó #használt autó #tesla #volkswagen #bmw #suzuki #opel #ford #autóvásárlás #autópiac #használtautó-piac

