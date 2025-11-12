Ezeket a kocsikat keresik most a magyarok a használtpiacon: ennél nincs jobb ár-érték arányú gép!

Izgalmas részleteket mutatnak a január és október közötti adatok a magyar használtautó-piac árkategóriáiról. Míg az 1 millió forint alatti kínálatot az Opel Astra, a Suzuki Swift és a Ford Focus uralja, addig a középkategóriában a Golf-Astra-Focus trió a legkeresettebb. A 5–10 milliós ársávban a Tesla Model 3 toronymagasan vezet, míg 10 millió forint felett a BMW és a Mercedes modellek tarolnak, de itt is találunk Tesla autókat a legkeresettebbek között.

Az 1 millió forint alatti kínálatot egyértelműen a praktikus, fenntartható típusok uralják. A toplista élén az Opel Astra (78 600 érdeklődés) áll, amelyet a Suzuki Swift (74 800) és a Ford Focus (47 200) követ. Ezeket a modelleket az alacsony fenntartási költség, a könnyű alkatrész-ellátás és a tartós technika tartja a népszerűségi lista élén a legolcsóbb szegmensben.

Az autók átlagára ebben a kategóriában 400–600 ezer forint között alakul, miközben az átlagos életkor meghaladja a 20 évet, és a futásteljesítmény jellemzően 200–270 ezer kilométer körül mozog.

Legnépszerűbb autók 1 millió forint alatt - forrás: használtautó.hu

1-5 millió forint között a Golf - Astra - Focus trió dominál

A hazai középkategória a legnagyobb forgalmú ársáv, ahol a Volkswagen Golf (60 253 érdeklődés), az Opel Astra (55 415) és a Ford Focus (54 758) vezetik a mezőnyt.

Ezeket követi a Škoda Octavia, a BMW 3-as sorozat és az Audi A4, vagyis a szegmensben a praktikum és presztízs már kéz a kézben jár.

Ebben az ársávban az autók átlagára 2,5-3 millió forint, az átlagéletkor 12-15 év, a futásteljesítmény pedig jellemzően 180-240 ezer kilométer között alakul. A Golf és az Astra a tartós népszerűség szimbólumai, miközben a fiatalabb vásárlók körében az olcsóbb kompakt BMW-k és Audik is népszerűek.

EZ IS ÉRDEKELHET Nagyon szorongatják a Suzukit 2025-ben: ez lehet idén Magyarország kedvenc autója, óriási a verseny Tovább nőtt az autópiac Magyarországon: októberben több mint 10 800 új személyautó kapott rendszámot, ami 7,7 százalékos éves növekedést jelent.

5-10 millió forint között a Tesla Model 3 verhetetlen

A közép-felső kategóriában egyértelmű fordulat látszik: a Tesla Model 3 messze a legnépszerűbb modell 24 ezer érdeklődéssel, toronymagasan megelőzve a hagyományos márkákat. A Skoda Octavia, Suzuki Vitara és Toyota Corolla is erősek ebben a szegmensben, de a Tesla előretörése jól mutatja, hogy a villanyautók iránti kereslet a használtpiacon is töretlen.

Az autók átlagára 6–8 millió forint, az átlagéletkor 4-6 év, az elektromos modellek pedig a legfiatalabbak és legkevesebbet futottak jellemzően 60–130 ezer kilométer közötti futásteljesítménnyel. A SUV-okat a Toyota C-HR és a BMW X-sorozat képviseli az árkategóriában.

Legnépszerűbb autók 5-10 millió forint között - forrás: használtautó.hu

"Az 1 millió forint alatti szegmensben továbbra is a praktikus és könnyen fenntartható modellek vezetik a rangsort. A középkategóriában a Tesla Model 3 felfutása egyértelmű jelzés arra, hogy az elektromos autók iránti igény folyamatosan erősödik a másodpiacon is. A prémium szegmensben viszont továbbra is a német márkák dominálnak, ami arra utal, hogy a magasabb árkategóriában a vásárlók hosszú távú értéktartást és presztízst keresnek" – mondta Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.

10 millió forint felett a német prémium és a Tesla harcát láthatjuk

A prémium szegmensben a német luxusmárkák dominanciája továbbra is megkérdőjelezhetetlen. A BMW X-sorozat vezeti a listát (27 000 érdeklődés), mögötte a Mercedes-Benz GLE-osztály és a Tesla Model Y következik.

A toplista első tíz helyéből hatot a BMW és a Mercedes modelljei foglalnak el, de két Tesla is bekerült - a Model Y és a Model 3 -, ami jelzi, hogy az elektromos autók már a luxuskategóriában is versenyképes alternatívává váltak. A prémium modellek átlagára 14–22 millió forint, átlagéletkoruk 3–5 év, és jellemzően 60–100 ezer kilométert futottak. A vásárlók itt nem csupán presztízst, hanem értékállóságot és fejlett technológiát keresnek.