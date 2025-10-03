Hihetetlen: ez a Tesla-újdonság megváltoztatja az elektromos autózás szabályait

A Tesla több új funkciót és hatótávnövelést vezetett be legnépszerűbb elektromos járműveihez, a Model 3-hoz és a Model Y-hoz. Az újítások javítják a vezetési élményt, és jelentősen növelik a hatótávolságot, miközben az árak változatlanok maradnak.

A Model 3-hoz és Model Y-hoz bevezetett fejlesztések közé tartozik a Model 3 új elülső kamerája, amely szélesebb látómezőt kínál a vezetőnek a környezetről a középső képernyőn, valamint mosóberendezéssel és beépített fűtéssel is rendelkezik, bármilyen időjárásban védelmet nyújtva a párásodástól és a szennyeződésektől. Emellett a Model 3 új irányjelző kart is kapott, amely könnyebb kezelhetőséget biztosít vezetés közben.

A nagyobb sűrűségű cellákkal rendelkező, továbbfejlesztett akkumulátorcsomagok több energiát szolgáltatnak. A fejlesztés révén a Model 3 összes változata nagyobb hatótávot kínál: a hátsókerék-hajtású alapmodell 520 km-t, a Long Range változat 750 km-t, az összkerékhajtású Long Range 716 km-t, a Performance modell pedig 571 km-t tesz lehetővé.

A Model Y Long Range összkerékhajtású változata szintén nagyobb hatótávolságot kapott, 629 km-re növelve a korábbi 586 km-t.

Az új funkciók és hatótáv-növelések a Tesla online Design Studiójában érhetők el, az árak változatlanok maradnak.

Címlapi kép: Filip Singer, MTI/MTVA