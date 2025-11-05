Rendkívüli közleményt adott ki a Toyota: rengeteg autót érint a bejelentés, erről jobb tudni

A Toyota megemelte éves nyereségelőrejelzését, mert bízik abban, hogy az Egyesült Államokon kívüli stabil eladások ellensúlyozzák Donald Trump importvámjainak hatását. Bár a cég profitja negyedéves szinten visszaesett, a gyengébb jen, a költségcsökkentés és az ázsiai piacok erősödése miatt továbbra is növekedésre számít.

A Toyota szerdán megemelte éves nyereségelőrejelzését, mivel a japán autógyártó arra számít, hogy az Egyesült Államokon kívüli stabil teljesítmény segít ellensúlyozni Donald Trump amerikai elnök importvámjainak hatását - írja a Reuters. A világ legnagyobb autógyártója immár 3,4 billió jenes (22,6 milliárd dolláros) működési nyereséggel számol a márciusban záruló pénzügyi évre, ami 6 százalékkal magasabb az eddigi előrejelzésnél.

Az amerikai vámok komoly csapást mértek az iparágra, amelyet már eddig is erősen sújtott a kínai elektromosautó-gyártók térnyerése és a technológiai forradalom. A Toyota becslése szerint a vámok 1,45 billió jenes költséget jelentenek a folyó pénzügyi évben. „Észak-Amerikában nagyon nehéz a helyzet a vámok hatása miatt” – mondta Kenta Kon pénzügyi igazgató az eredménybeszámolón.

Hozzátette: bár a körülmények Kínában, Európában, Ázsiában és Afrikában sem voltak könnyűek, ezekben a régiókban a nyereség és az értékesítési volumen továbbra is „stabil” maradt. A vállalat a kedvező árfolyamhatások, a nagyobb eladások és a költségcsökkentés miatt emelte meg előrejelzését.

A negyedéves működési nyereség ugyanakkor 27 százalékkal, 839,6 milliárd jenre esett vissza, elmaradva a nyolc elemző által várt 863,1 milliárdtól. Ez már a második egymást követő negyedév, amikor csökken a Toyota profitja. A vámok okozta nyomás jeleként az észak-amerikai üzletág az év első felében 134 milliárd jenes veszteséget könyvelt el, jóllehet a térségben továbbra is erős a kereslet, és a készletek szűkösek.

Kon helyettese, Takanori Azuma elmondta, hogy India és más fejlődő piacok egyre fontosabb szerepet játszanak a vállalat nyereségében, és segítenek ellensúlyozni az amerikai visszaesést. Hozzátette: tíz évvel ezelőtt a Toyota profitjának közel fele Észak-Amerikából származott, így ha akkor kerültek volna sorra a vámok, azok hatása sokkal súlyosabb lett volna.

A Toyota múlt héten közölte, hogy a Toyota és Lexus márkák globális gyártása a pénzügyi év első felében 6 százalékkal, közel 5 millió járműre nőtt. Az Egyesült Államokban – amely továbbra is a legnagyobb piaca – az értékesítés és a termelés is kétszámjegyű növekedést mutatott.

A Toyota részvényei ugyanakkor szerdán is mélyen mínuszban zártak, 3,65 százalékos eséssel, miközben a Nikkei index 2,5 százalékot veszített.