Óriási az emberhiány ezen a vidéken: rengeteg dolgozót keresnek, indul a jelentkezés

Budapesten idén az év harmadik negyedében 16,2%-kal kevesebb állást hirdettek meg, mint egy évvel korábban. Az általános lassulás ellenére a főváros egyik kiemelkedően fontos innovációs központjában, Kőbányán jelenleg is számos pozícióba keresnek új munkatársat az innovációs-, autó-, gyógyszer- és söripar, a rendezvényszervezés, valamint az önkormányzati és közszféra vezető szereplői.

Kőbánya, a 70 ezres lakosával közel sem tartozik a legnépesebb budapesti kerületek közé, mégis elmondhatja magáról, hogy több meghatározó gazdasági ágazat központjának számít. A mindenki számára elsőre beugró söripart a Dreher és több kisebb főzde képviseli, az autóipar kiemelkedő szereplői közül a Bosch és a Continental is jelen van. Regionálisan is jelentős rendezvényhelyszínek, a Hungexpo és a Kincsem Park mellett az élményközpontú bevásárlóközpont, a KÖKI is gyakran látogatott. A Közép-Kelet európai gyógyszeripart pedig alapjaiban dominálják az itteni nagyvállalatok: a Ceva-Phylaxia, a Hungaropharma, valamint az Egis és a Richter Gedeon.

Annak ellenére, hogy országos szinten csökkenő tendenciát mutatnak az új álláshirdetések, az itt található hazai és nemzetközi multik több mint száz szakmában várják az új munkavállalókat. Ezért Kőbánya különleges munkáltatói arcának bemutatására fókuszál most a Kőbánya Gazdaságfejlesztési és Innovációs Tanács, amelyet az önkormányzat, a vállalati szféra és helyi közösségi szereplők hívtak életre.

A különböző iparágak több mint 60 közreműködővel dolgoznak a helyi ügyek felkarolásáért: az infrastruktúrától és mobilitástól kezdődően, az egészséges életmódot és önkéntességet támogató programokon át, a helyi innováció és startup kultúra, valamint a hivatásválasztás elősegítéséig számos területen. Emellett a programban kiemelt fókuszt kap a helyi cégek közötti együttműködés támogatása, a kommunikáció és a fejlesztések koordinációja.

Az elmúlt években felértékelődött a helyi közösségek és a helyi értékek szerepe, köztük a közvetlen környezetben található munkahelyeké. Kőbánya gazdag, változatos munkáltatói arcának bemutatására hiánypótló helyi állásbörzét hirdettek az X-GAIN partnerség égisze alatt, amelyen az itt működő vállalati kultúra és fellelhető szakmák mellett a résztvevők magát a kerületet is megismerhetik, mint munkakörnyezetet és közösséget, ahol jó élni és dolgozni.

Az esemény kiemelt célja, hogy tovább erősítse a helyi munkavállalás arányát, amelynek előnyei és hatásai mind munkavállalói, munkáltatói és környezeti oldalon is egyre fontosabbak. Hagyományteremtő céllal november 8-án rendezik meg először a Kőbányai SzakmaFesztet, hogy támogassák a munkavállalókat az új, számukra megfelelő állás megtalálásában.