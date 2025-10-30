A magyar autósok rendkívül árérzékenynek vallják magukat, és a tapasztalatok szerint spórolhatnának is, mégsem teszik.
Óriási veszteség után előre menekül a Volkswagen: rengeteg dolgozót rúghatnak ki
A Volkswagen-csoport súlyos, 1,07 milliárd eurós veszteséget jelentett 2025 harmadik negyedévére vonatkozóan, amit elsősorban a Porsche leányvállalatnál felmerült költségek és értékvesztések okoztak. Az autóipari óriás éves profitja több mint 60 százalékkal zuhant, miközben bevételei és eladásai csak minimálisan növekedtek.
A német autógyártó konszern pénzügyi eredményei jelentősen romlottak a 2025-ös év harmadik negyedévében, amikor 1,07 milliárd eurós veszteséget könyveltek el. A negatív eredmény hátterében főként a Porsche luxusmárkánál jelentkező problémák állnak - írja a Portfolio.
Arno Antlitz, a Volkswagen pénzügyi igazgatója a veszteség okait részletezve kiemelte: "Az egyszeri tételek nélkül a csoport működési marzsa 5,4%, ami a jelenlegi gazdasági környezetben tisztes eredménynek számít."
A vállalat közlése szerint a negatív eredményt elsősorban a megemelkedett vámterhek, a Porsche termékstratégiájának átalakítása, valamint a goodwill értékvesztése idézte elő. A Porschéhoz kapcsolódó kiigazítások és leírások összértéke elérte a 4,7 milliárd eurót.
A cégcsoport profitja drasztikusan, 8,8 milliárd euróról 3,4 milliárd euróra csökkent az előző év azonos időszakához képest, ami több mint 60 százalékos visszaesést jelent.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A kedvezőtlen pénzügyi helyzetre reagálva a Volkswagen jelentős szerkezetátalakítást tervez: 2030-ig várhatóan 35 ezer munkahely szűnik meg Németországban, ami a vállalat hazai munkaerejének közel negyedét érinti.
Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?
Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!
Durván beindult az autópiac, viszik ezeket a kocsikat, mint a cukrot: egyre több magyar is rászánja magát
Az Európai Unióban szeptemberben 10 százalékkal, 888 672-re nőtt az új autók eladása az előző év azonos hónapjához képest.
A magyar autósok rendkívül árérzékenyek, ugyanakkor sokan 6-7 éve változatlan biztosítónál kötötték meg kötelező gépjármű-felelősségbiztosításukat.
Elképesztő iramban drágulnak az autók Magyarországon: keservesen a zsebébe nyúlhat, akinek most kocsi kell
Továbbra is élénk a forgalom a magyar használtautó-piacon, különösen az elektromos és hibrid meghajtású modellek iránt nő dinamikusan az érdeklődés.
A Tesla igazgatótanácsának elnöke arra kérte a részvényeseket, hogy szavazzanak Elon Musk közel 1 billió dolláros fizetési csomagjáról.
A benzin beszerzési ára bruttó 5, a gázolaj nagykereskedelmi ára pedig bruttó 10 forinttal emelkedik a héten kedden.
Tíz év alatt hatalmasat fordult az autópiac: ami 2015-ben még kedvező árú családi SUV-nak számított, az ma már sokak számára elérhetetlen.
Leáll az autópályamatrica-vásárlás Magyarországon: ezekben az időpontokban sehogysem lehet beszerezni - jobb, ha felkészülsz
Vasárnap hajnalban senkinek sem érdemes az utolsó pillanatra hagyni az autópálya-matrica vásárlását.
Te is ilyen gumival közlekedsz télen? Lehullt a lepel, megéri-e felszerelni: mutatjuk, mit mért a teszt
Az ADAC legfrissebb négyévszakos gumiabroncs tesztjén csak két modell kapott jó minősítést.
A társaság közleményében kiemelte, hogy ez a jelentős erőforrás-ráfordítás más, fontosabb útfenntartási feladatoktól vonja el a kapacitásokat.
Itt a szigorítás a jogosítványoknál: könnyű elhasalni a teszten, sok idős bukhatja el emiatt a jogsiját
Az új szabályok az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételüket követő 20. napon lépnek hatályba.
Megszavazták, komoly változás élesedik a jogosítványoknál: rengeteg magyart érint, sokaknak nem fog tetszeni
Elfogadták a vezetői engedélyek uniós szabályainak frissítését, amely új vizsgakövetelményeket, érvényességi időt és kezdő vezetőkre vonatkozó szigorúbb előírásokat tartalmaz.
A jövő héten már fagypont alatti is lehet néhol a hőmérséklet, vagyis az autósoknak most lehet itt az idő az abroncscserére.
Már a jogosítvány is luxus? Megnéztük, mennyibe kerül a volán mögé ülni Magyarországon – az árak sokkolók!
Szinte rekordközelben jár a használt autók értékesítésének száma, a szakértő szerint még az Otthon Start Program se vette el a magyarok kedvét az autóvásárlástól.
Megszavazták, durván kiterjesztik a fizetős parkolást Budapesten: jövőre már itt is jegyet kell venni
Rendkívüli testületi ülésén szavazta meg a XIV. kerületi önkormányzat a fizetős parkolás kiterjesztését.
Az egyik legvitatottabb kérdés az idősebb gépjárművezetők helyzetének újraszabályozása volt.
Az elektromos autók aránya a teljes használtpiacon még mindig elenyésző, a szegmens azonban látványosan élénkül.
Teszten a Ford újjálesztett legendája: nyomokban Volkswagent is tartalmaz az új Capri, erős ajánlat az árversenyben
Majdnem négy évtized után tért vissza a legendás Ford Capri - a retró név alatt modern technika és VW-alapok dolgoznak a maguk előnyeivel és idegesítő...
-
Daibau.hu – Gyors és egyszerű megoldás, ha szakemberre van szüksége (x)
Ha valaha keresett már jó szakembert, pontosan tudja, milyen fárasztó lehet. Internetes hirdetések böngészése, barátok és szomszédok kérdezgetése – gyakran csak frusztrációhoz vezet, és a munka csak várat magára. Szerencsére van egy egyszerű, gyors megoldás, ami mindig kéznél van.
-
Nem csak lakástakarék: így hódítja meg az ingatlanpiacot a Fundamenta (x)
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.