Óriási veszteség után előre menekül a Volkswagen: rengeteg dolgozót rúghatnak ki

A Volkswagen-csoport súlyos, 1,07 milliárd eurós veszteséget jelentett 2025 harmadik negyedévére vonatkozóan, amit elsősorban a Porsche leányvállalatnál felmerült költségek és értékvesztések okoztak. Az autóipari óriás éves profitja több mint 60 százalékkal zuhant, miközben bevételei és eladásai csak minimálisan növekedtek.

A német autógyártó konszern pénzügyi eredményei jelentősen romlottak a 2025-ös év harmadik negyedévében, amikor 1,07 milliárd eurós veszteséget könyveltek el. A negatív eredmény hátterében főként a Porsche luxusmárkánál jelentkező problémák állnak - írja a Portfolio.

Arno Antlitz, a Volkswagen pénzügyi igazgatója a veszteség okait részletezve kiemelte: "Az egyszeri tételek nélkül a csoport működési marzsa 5,4%, ami a jelenlegi gazdasági környezetben tisztes eredménynek számít."

A vállalat közlése szerint a negatív eredményt elsősorban a megemelkedett vámterhek, a Porsche termékstratégiájának átalakítása, valamint a goodwill értékvesztése idézte elő. A Porschéhoz kapcsolódó kiigazítások és leírások összértéke elérte a 4,7 milliárd eurót.

A cégcsoport profitja drasztikusan, 8,8 milliárd euróról 3,4 milliárd euróra csökkent az előző év azonos időszakához képest, ami több mint 60 százalékos visszaesést jelent.

A kedvezőtlen pénzügyi helyzetre reagálva a Volkswagen jelentős szerkezetátalakítást tervez: 2030-ig várhatóan 35 ezer munkahely szűnik meg Németországban, ami a vállalat hazai munkaerejének közel negyedét érinti.

