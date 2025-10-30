2025. október 30. csütörtök Alfonz
Berlin, Németország - 2020. szeptember 21: Volkswagen ID.3 elektromos járművek egy nyilvános utcai parkolóban. Az elektromos járművek a jövőben a belsőégésű autók helyébe lépnek az utcán.
Autó

Óriási veszteség után előre menekül a Volkswagen: rengeteg dolgozót rúghatnak ki

Pénzcentrum
2025. október 30. 15:45

A Volkswagen-csoport súlyos, 1,07 milliárd eurós veszteséget jelentett 2025 harmadik negyedévére vonatkozóan, amit elsősorban a Porsche leányvállalatnál felmerült költségek és értékvesztések okoztak. Az autóipari óriás éves profitja több mint 60 százalékkal zuhant, miközben bevételei és eladásai csak minimálisan növekedtek.

A német autógyártó konszern pénzügyi eredményei jelentősen romlottak a 2025-ös év harmadik negyedévében, amikor 1,07 milliárd eurós veszteséget könyveltek el. A negatív eredmény hátterében főként a Porsche luxusmárkánál jelentkező problémák állnak - írja a Portfolio.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Arno Antlitz, a Volkswagen pénzügyi igazgatója a veszteség okait részletezve kiemelte: "Az egyszeri tételek nélkül a csoport működési marzsa 5,4%, ami a jelenlegi gazdasági környezetben tisztes eredménynek számít."

A vállalat közlése szerint a negatív eredményt elsősorban a megemelkedett vámterhek, a Porsche termékstratégiájának átalakítása, valamint a goodwill értékvesztése idézte elő. A Porschéhoz kapcsolódó kiigazítások és leírások összértéke elérte a 4,7 milliárd eurót.

Kapcsolódó cikkeink:

A cégcsoport profitja drasztikusan, 8,8 milliárd euróról 3,4 milliárd euróra csökkent az előző év azonos időszakához képest, ami több mint 60 százalékos visszaesést jelent.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A kedvezőtlen pénzügyi helyzetre reagálva a Volkswagen jelentős szerkezetátalakítást tervez: 2030-ig várhatóan 35 ezer munkahely szűnik meg Németországban, ami a vállalat hazai munkaerejének közel negyedét érinti.

Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?

Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!
Címlapkép: Getty Images
#autó #gazdaság #németország #volkswagen #autógyár #profit #autóipar #porsche #veszteség #autógyártás

