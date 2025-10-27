Mi folyik itt? Ez a 10 éves népautó drágább ma, mint az újkori ára: jól járhat, aki vigyázott rá

Tíz év alatt hatalmasat fordult az autópiac: ami 2015-ben még kedvező árú családi SUV-nak számított, az ma már sokak számára elérhetetlen. A Suzuki Vitara, az SX4 S-Cross és a Dacia Duster egy évtizede a legolcsóbb új modellek közé tartoztak, mára azonban jóval tízmillió forint fölé kúszott a csúcsváltozataik ára. Utánajártunk, mennyit drágultak ezek a népszerű típusok azóta, és az is kiderült, hogy a tízéves példányok a használtpiacon gyakran szinte ugyanannyiba kerülnek, mint új korukban.

Elképesztő módon drágultak az új autók Magyarországon az elmúlt 10 évben. Hogy ezt szemléltessük, a Wayback Machine nevű internetes archívumból előástuk a 2015-ben érvényes árlistákat, ekkoriban vezették be a ma ismert Suzuki Vitarát, és már elérhető volt az S-Cross is - SX4 S-Cross néven, és a Dacia Duster is a legolcsóbb új autók között volt.

Mivel az évek során a felszereltségek és a motortípusok is lényegesen megváltoztak (például mára minden Suzuki hibridhajtású, 10 éve még nem volt az, és a Duster is létezik ma már hibridként), így egyszerűen csak a legolcsóbb és a legdrágább kivitelek árait vetettük össze a mostani árlistával. Illetve azt is fontos kiemelni, hogy csak alapárakkal számoltunk, feláras metálfényezést vagy más extrát nem vettünk bele a konfigurációba - ahogy az akciókat sem.

A Suzuki Vitara esetében a legolcsóbb modell 2015-ben még 4,49 millió forintba került, míg 2025-ben már 9,46 millió forintot kell fizetni érte (akció nélkül) - ez több mint 110 százalékos áremelkedés. A csúcsfelszereltségű változat 7,21 millióról 12,16 millió forintra drágult, vagyis közel 5 millió forinttal, ami 68 százalékos növekedést jelent.

A Suzuki S-Cross esetében hasonló mértékű, sőt helyenként még nagyobb drágulás látható. A legolcsóbb változat ára tíz év alatt 4,49 millióról 9,92 millió forintra emelkedett, ami több mint 120 százalékos növekedés. A legdrágább verzió ára 7,95 millióról 12,64 millió forintra nőtt, vagyis 4,7 millió forinttal, ami 59 százalékos drágulásnak felel meg.

A Dacia Duster is a legendásan megfizethető SUV-ok közé tartozott, szintén nagyot ugrott árban. A legolcsóbb változat 2015-ben még 2,86 millió forintért volt elérhető, most viszont már 7,5 millió forint körül kezdődik - ez több mint 160 százalékos drágulás. A legdrágább kivitel ára 4,95 millióról 10,7 millió forintra nőtt, tehát több mint 5,7 millió forinttal, ami 115 százalékos áremelkedést jelent.

Hogy legyen viszonyítási alap a drágulás mértékéhez, érdemes megjegyezni, hogy 2015 és 2025 szeptembere között a kumulatív - azaz egymásra rakódó - infláció összesen 72,7 százalék volt. Ennyivel drágultak átlagosan a termékek és a szolgáltatások Magyarországon 10 év alatt.

Durva, mi megy a használtpiacon

Egy gyors piaci körkép alapján jól látható, hogy bizonyos tízéves modellek még mindig meglepően jól tartják az értéküket. A Duster Cool 1.5 dCi 4x4 újonnan 4,43 millió forintba került, miközben ma hasonló, tízéves példányokat nagyjából 4-4,35 millió forintért kínálnak a legnagyobb hazai használtautó-portálon. A Duster Arctic benzines változata 2015-ben 3,52 millió forintért volt elérhető, most pedig körülbelül 4 millió forintért találni belőle jobb állapotúakat - vagyis nominálisan szinte nem is csökkent az ára, sőt, némileg emelkedett is az inflációs környezet és a használtpiaci viszonyok miatt.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Suzuki SX4 S-Cross esetében a tízéves 1.6 GLX 4WD változat ma nagyjából 4,9 millió forintért szerepel a hirdetésekben, miközben új korában 6,8 millió forintot kértek érte. Ez körülbelül 30 százalékos értékvesztés tíz év alatt, ami SUV-kategóriában viszonylag kedvező aránynak számít, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a modell közben többször is megújult (ma már csak S-Cross néven forgalmazzák) és ezzel együtt jóval drágább lett.

A Dacia Duster árlistája 2015-ből. Forrás: dacia.hu/Wayback Machine

A Suzuki Vitara 1.6 GLX esetében a helyzet hasonló: a 2015-ös új ár 5,71 millió forint volt, míg most egy 2015-ös példányért kb. 5,2-5,4 millió forintot kérnek. Vagyis az autó értéke tíz év alatt alig csökkent, ami a márka és a Vitara hazai népszerűségének is köszönhető.

Természetesen ezek csak példák, az árak az állapottól, futásteljesítménytől és felszereltségtől is függnek, de a trend egyértelmű: a tízéves Dusterek és Suzukik ma is kifejezetten keresettek, és sok esetben meglepően magas áron cserélnek gazdát a használtpiacon.

Az elmúlt években több tényező együttállása vezetett oda, hogy sok használt autó ma már alig olcsóbb, mint amennyibe újonnan került. Az egyik legfontosabb ok az újautó-árak drasztikus emelkedése: a gyártási költségek, az infláció, a szigorodó környezetvédelmi előírások és az új technológiák - például a hibridhajtások, vagy a kötelező extrák - beépítése miatt a belépőmodellek is milliókkal drágábbak lettek, mint tíz éve. Ennek hatására sok vevő inkább a használtpiacon keres alternatívát, ami felhajtja az árakat.

Emellett a magyar piacon különösen erős a kereslet az olyan típusok iránt, amelyek úgy élnek a néplélekben, hogy olcsón fenntarthatók és megbízhatók, mint a Suzuki Vitara vagy a Dacia Duster. Ezeket az autókat sokan hosszú távra veszik, ezért kevés kerül vissza a piacra, az eladó példányokat pedig magas áron is elkapkodják.