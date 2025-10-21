2025. október 21. kedd Orsolya
Egy tizenéves lány ül az autó kormánya mögött, és hallgatja anyja utasításait vezetés közben.
Autó

Megszavazták, komoly változás élesedik a jogosítványoknál: rengeteg magyart érint, sokaknak nem fog tetszeni

Pénzcentrum
2025. október 21. 17:35

Az Európai Parlament elfogadta a vezetői engedélyek uniós szabályainak frissítését, amely új vizsgakövetelményeket, érvényességi időt és kezdő vezetőkre vonatkozó szigorúbb előírásokat tartalmaz - erről ír a Telex.

Az Európai Parlament kedden jóváhagyta a vezetői engedélyekre vonatkozó uniós szabályok átfogó módosítását. Az új előírások szerint a jogosítvány megszerzéséhez szükséges vizsgákon olyan témák is szerepelnek majd, mint a holttér veszélyei, a vezetéstámogató rendszerek használata, az ajtók biztonságos nyitása és a mobiltelefon-használat okozta figyelemelterelés kockázatai.

A frissített szabályozás kiemelt figyelmet fordít a veszélyeztetett úthasználók védelmére. A képzési és vizsgakövetelmények hangsúlyosabban foglalkoznak majd a gyalogosokat, gyermekeket és kerékpárosokat érintő kockázatokkal.

A jogosítványok érvényességi ideje motorkerékpárok és gépjárművek esetében 15 év lesz, de a Magyarországhoz hasonló tagállamok, ahol a vezetői engedély személyazonosító igazolványként is funkcionál, ezt tíz évre csökkenthetik.

Újdonság, hogy uniós szinten legalább kétéves próbaidőszakot vezetnek be a kezdő járművezetők számára. Ez idő alatt szigorúbb szabályok vonatkoznak rájuk, különösen az ittas vagy kábítószer hatása alatti vezetés, illetve a biztonsági öv használatának elmulasztása esetén. Magyarországon már jelenleg is létezik hasonló szabályozás, de az új irányelv minden tagállamban egységesen szigorúbb feltételeket ír elő.

Az új szabályozás lehetővé teszi, hogy a 17 évesek is megszerezhessék a B kategóriás jogosítványt, azonban 18 éves korukig csak tapasztalt sofőr kíséretében vezethetnek.

Az első jogosítvány megszerzése vagy megújítása előtt a kérelmezőknek látás-, valamint szív- és érrendszeri vizsgálaton kell átesniük. A tagállamok azonban dönthetnek úgy, hogy ezeket a vizsgálatokat önértékelési űrlappal vagy más nemzeti szinten kidolgozott módszerekkel helyettesítik.

A reform fokozatosan a digitális, mobiltelefonon tárolható jogosítványt helyezi előtérbe, de az EP képviselői biztosították, hogy a járművezetők továbbra is igényelhessenek fizikai formátumú vezetői engedélyt. Az új szabályok értelmében a jogosítvány visszavonását, felfüggesztését vagy korlátozását ezentúl jelenteni kell a kiállító tagállamnak. A nemzeti hatóságoknak késedelem nélkül tájékoztatniuk kell egymást a súlyos közlekedési szabálysértésekről is.

A jogszabályról márciusban született megállapodás az EP és a tagállami kormányok között. A hivatalos kihirdetés után 20 nappal lép hatályba, de mivel irányelvről van szó, a tagállamoknak még át kell ültetniük nemzeti jogrendjükbe, ami bizonyos mozgásteret biztosít számukra a szabályok alkalmazásában. A tagállami hatóságok egy év haladékot kapnak a végrehajtásra való felkészülésre.

Az uniós jogosítványreform 2023-ban került reflektorfénybe, amikor felmerült a nehéz városi terepjárók (SUV-k) külön kategóriába sorolásának lehetősége. Ez a javaslat azonban csak az Európai Parlamentben jelent meg, és már a szakbizottsági szakaszban elvetették.
Címlapkép: Getty Images
