Újabb vidéki városban robbant a parkolási bomba: őrületes díjak miatt háborognak a helyiek

Tatabányán új fejezetéhez érkezett a fizetős parkolás története: immár nemcsak az utcákon, hanem a népszerű áruházak parkolóiban is komoly összeget kell fizetni annak, aki autóval érkezik. A drasztikus díjak miatt sokan felháborodtak – de vajon indokolt ez a lépés, és van-e mód enyhíteni a terheken?

Tatabányán már hónapok óta komoly viták alakultak ki a városi parkolási rendszer átalakítása körül. A városi rendelet bevezetése során a főispán is felvetette annak törvényességét, így augusztusban a közgyűlés újratárgyalta azt - írta a Kemma.hu.

A vita mellett azonban most már a magánüzletek is beléptek a harctérre: októbertől a Győri úti Lidl parkolója is díjkötelessé válik. Ezzel az üzletlánc gyakorlatilag ugyanazt a gyakorlattá vált rendszerét honosítja meg helyben, amit országszerte már több Lidl-üzletben bevezettek: az első óra ingyenes, de a második órától 1 500 forint, a harmadik órától pedig már 2 500 forint a tarifa.

Az indoklás egyszerű: az üzlet előtti parkolókat sokan nem vásárlás céljából használják hosszabb időre. A sorokat várakozó buszoktól kezdve a város más pontjairól érkező autósokig sokan „parkolóként” tekintettek az áruház melletti területre.