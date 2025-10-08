Számos elavultnak tűnő készülék iránt továbbra is jelentős kereslet mutatkozik, mivel a nosztalgia még mindig értéket képvisel.
Komoly versenytársat kaphatnak a kínai-magyar akksigyárak: ezzel véget is érhet a nagy magyar autóipari álom?!
Moldovában épül az ország első elektromos járműtöltő-állomás gyára 20 millió eurós beruházással. A Strășeni városában létesülő üzem elektromos mobilitási infrastruktúra komponenseit fogja gyártani, elsősorban európai exportra.
A Moldova Business Week 2025 rendezvényen együttműködési megállapodást írt alá a moldovai Zener Group, a kínai New Energy Technology és a Horizon Auto. A 20 millió eurós beruházás keretében Strășeni városában létesül Moldova első olyan gyára, amely elektromos mobilitási infrastruktúra komponenseit fogja előállítani.
Az üzem töltőállomásokhoz szükséges berendezéseket és energiatároló rendszereket gyárt majd elektromos járművekhez, elsősorban európai exportra. Ez a beruházás az elmúlt évek legnagyobb kínai projektje Moldovában, amely több mint hússzorosa a korábban az országból érkezett befektetéseknek.
A moldovai-kínai stratégiai partnerség nemcsak az ázsiai befektetők növekvő érdeklődését jelzi a helyi piac iránt, hanem tükrözi Moldova befektetési környezetének fejlődését is, amely már képes nagy volumenű, csúcstechnológiai projekteket vonzani.
Mu Dayong, a kínai vállalat képviselője kiemelte: "20 millió eurót fektetünk be egy modern, teljesen automatizált gyár építésébe az európai piac számára. Célunk, hogy szilárd termelési bázist hozzunk létre az energiatöltési és -tárolási technológiák számára, hozzájárulva a régió fejlődéséhez és Moldova európai értékláncokba való integrációjához."
A strășeni gyár a magas szintű automatizálás miatt néhány tucat közvetlen munkahelyet teremt, főként villamosmérnöki, elektronikai, logisztikai és termelésirányítási pozíciókban. A beruházás közvetett előnyökkel is jár a helyi beszállítók fejlesztése és az elektromos járművekhez kapcsolódó technológiák és alkatrészek exportjának növelése révén.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Natalia Bejan, az Invest Moldova Ügynökség igazgatója szerint: "Ez a beruházás megerősíti, hogy Moldova készen áll a globális értékláncokban való aktív részvételre. Igazolja az általunk választott irányt – az ipar technológiai fejlesztését és a magas hozzáadott értékű ágazatok fejlesztését."
Nicu Danilov, a Zener Group társalapítója hozzátette: "Ez a beruházás fordulópontot jelent a Zener Group és Moldova gazdasági fejlődése számára. A strășeni gyár építésével fejlett komponenseket fogunk gyártani az elektromos mobilitási infrastruktúrához, szakképzett munkahelyeket teremtve és megerősítve országunk pozícióját az európai értékláncokban."
A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára a Pénzcentrumnak elmondta, hogy véleménye szerint az év végéig az olaj ára nem fog emelkedni, de 60 dollárs szint alá...
Veszélyes gyerekülések buktak meg a nagy teszten: ha ilyet vettél, nehogy használd, komoly baj lehet!
Az ADAC 2025-ös őszi gyermekülés-tesztjén két modell súlyos biztonsági hiányosságok miatt megbukott.
Azokon a területeken, ahol kevés a fedett parkolóhely, például Budapest belvárosában vagy Budán, a garázsokat az átlagos ár többszöröséért hirdetik.
A hazai gépjárműtulajdonosok többsége teljesen védtelen egy-egy váratlan helyzet, például karosszéria-sérülés vagy műszaki probléma esetén.
Az EU tavaly októberben 45%-os vámot is kivetett a kínai elektromos járművekre.
A Renault frissítette középkategóriás SUV-ját, az Australt, amelynek modernizált, ráncfelvarrott változata már Magyarországon is elérhető.
A Tesla kedden nagy bejelentést tehet, amely vélhetően egy megfizethető elektromos autó bemutatásáról szólhat.
Fajsúlyos bejelentés jött az üzemanyagárakról: holnaptól élesedik, erről minden magyar autósnak tudnia kell
A Brent olaj hordónkénti árának csökkenésének köszönhetően a hazai kutakon is csökkennek az üzemanyagárak.
Az idén több mint félmillió kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást kötöttek az autósok, ami 14 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.
11 460 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami 17 százalékkal haladja meg a tavalyi hasonló időszak 9 798-as értékét. A
A Dacia bemutatta új, Hipster nevű koncepcióautóját, amely 800 kilogramm alatti, négyüléses, és a városi mobilitást tenné megfizethetővé.
A Tesla új fejlesztésekkel bővítette Model 3 és Model Y kínálatát: új kamera, irányjelző kar, és akár 750 km-es hatótáv is elérhető.
Megjött a bejelentés az üzemanyagárakról, változik a benzin és a gázolaj ára: erre kevés autós számított
Szombaton a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal, a gázolaj ára bruttó 4 forinttal csökken.
Az önvezető járművek a közlekedés, az ipar és a mindennapi élet egyik legígéretesebb technológiai fejlődési irányát jelentik.
Az autóipari középpontban továbbra is a fenntarthatóság, a környezetvédelem és az energiahatékonyság áll.
Október 17-én nyílik meg Magyarország 11. Tesla Supercharger állomása Pécsen, mutatjuk, hol vannak még az országban.
A tüzet percek alatt eloltották, sérülés nem történt. A gyárat csak a napokban adták át hivatalosan.
Szeptemberben 10 381 új személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon, ami 14,4 százalékkal több, mint egy évvel korábban.
-
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát