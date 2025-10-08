2025. október 8. szerda Koppány
Egy ipari robotkar egy akkumulátorcsomagot szerel fel egy elektromos autó alvázára, bemutatva a fejlett technológiát az autógyártásban és a fenntartható közlekedési megoldásokban.
Autó

Komoly versenytársat kaphatnak a kínai-magyar akksigyárak: ezzel véget is érhet a nagy magyar autóipari álom?!

Pénzcentrum
2025. október 8. 19:46

Moldovában épül az ország első elektromos járműtöltő-állomás gyára 20 millió eurós beruházással. A Strășeni városában létesülő üzem elektromos mobilitási infrastruktúra komponenseit fogja gyártani, elsősorban európai exportra.

A Moldova Business Week 2025 rendezvényen együttműködési megállapodást írt alá a moldovai Zener Group, a kínai New Energy Technology és a Horizon Auto. A 20 millió eurós beruházás keretében Strășeni városában létesül Moldova első olyan gyára, amely elektromos mobilitási infrastruktúra komponenseit fogja előállítani.

Az üzem töltőállomásokhoz szükséges berendezéseket és energiatároló rendszereket gyárt majd elektromos járművekhez, elsősorban európai exportra. Ez a beruházás az elmúlt évek legnagyobb kínai projektje Moldovában, amely több mint hússzorosa a korábban az országból érkezett befektetéseknek.

A moldovai-kínai stratégiai partnerség nemcsak az ázsiai befektetők növekvő érdeklődését jelzi a helyi piac iránt, hanem tükrözi Moldova befektetési környezetének fejlődését is, amely már képes nagy volumenű, csúcstechnológiai projekteket vonzani.

Mu Dayong, a kínai vállalat képviselője kiemelte: "20 millió eurót fektetünk be egy modern, teljesen automatizált gyár építésébe az európai piac számára. Célunk, hogy szilárd termelési bázist hozzunk létre az energiatöltési és -tárolási technológiák számára, hozzájárulva a régió fejlődéséhez és Moldova európai értékláncokba való integrációjához."

A strășeni gyár a magas szintű automatizálás miatt néhány tucat közvetlen munkahelyet teremt, főként villamosmérnöki, elektronikai, logisztikai és termelésirányítási pozíciókban. A beruházás közvetett előnyökkel is jár a helyi beszállítók fejlesztése és az elektromos járművekhez kapcsolódó technológiák és alkatrészek exportjának növelése révén.

Natalia Bejan, az Invest Moldova Ügynökség igazgatója szerint: "Ez a beruházás megerősíti, hogy Moldova készen áll a globális értékláncokban való aktív részvételre. Igazolja az általunk választott irányt – az ipar technológiai fejlesztését és a magas hozzáadott értékű ágazatok fejlesztését."

Nicu Danilov, a Zener Group társalapítója hozzátette: "Ez a beruházás fordulópontot jelent a Zener Group és Moldova gazdasági fejlődése számára. A strășeni gyár építésével fejlett komponenseket fogunk gyártani az elektromos mobilitási infrastruktúrához, szakképzett munkahelyeket teremtve és megerősítve országunk pozícióját az európai értékláncokban."
Címlapkép: Getty Images
