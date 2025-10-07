Tőgyi Balázs és családja nyolc éve hagyta maga mögött a városi nyüzsgést, hogy a Balaton-felvidék egyik elhagyatott szőlőhegyén, egy közművek nélküli jurtában alakítsa ki új,...
Bírósági ítélet is van róla: elhasalt a vidéki akkugyár működési engedélye, leállhat minden
A Budapest Környéki Törvényszék megsemmisítette a gödi Samsung SDI akkumulátorgyár környezethasználati engedélyét, ami a gyártás leállítását jelentheti az írásos ítélet átvételétől kezdve - írja a Telex.
Az EMLA Egyesület Facebook-oldalán tette közzé, hogy a bíróság jogerősen megsemmisítette a Samsung gödi üzemének működéséhez szükséges környezethasználati engedélyt. Ez a döntés azt jelenti, hogy az írásos ítélet kézhezvételétől kezdve a gyárban nem folytathatnak engedélyköteles tevékenységet, beleértve az akkumulátorgyártást is.
A Samsung 2023 végén szerzett környezethasználati engedélyt, amit a Göd-ÉRT Egyesület azonnal megtámadott a bíróságon, arra hivatkozva, hogy a gyár működése nem felel meg az előírásoknak. Az elsőfokú bíróság tavaly tavasszal már felfüggesztette az engedélyt, de a kormányhivatal értelmezése szerint akkor elegendő volt a termelést nem engedélyköteles szintre csökkenteni. A gyár így folyamatosan működött, majd ősszel a másodfokú bíróságon visszaszerezte a működési jogát.
A mostani jogerős ítélet azonban egyértelműbb helyzetet teremt. Kiss Csaba, az EMLA Egyesület jogásza szerint két fontos különbség van a tavalyi esethez képest: egyrészt a mostani döntés ellen csak a Kúriánál lehet fellebbezni, másrészt 2023 szeptembere óta szigorodott a szabályozás, így már kis mennyiségben sem lehet akkumulátorokat gyártani környezetvédelmi engedély nélkül.
A szakértő szerint most a Samsungon múlik, betartja-e a bíróság döntését. Ha nem teszi, a Pest Vármegyei Kormányhivatalnak kellene érvényt szereznie az ítéletnek. A hatóságot és a vállalatot is megkeresték az ügyben, de egyelőre nem érkezett érdemi válasz.
