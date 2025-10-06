2025. október 6. hétfő Brúnó, Renáta
15 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Dacia Hipster
Autó

Ledobta a bombát a Dacia, itt az új villany-népautó: Magyarországon tarolhat a filléres Hipster?

Pénzcentrum
2025. október 6. 10:14

A Dacia bemutatta új, Hipster nevű koncepcióautóját, amely 800 kilogramm alatti, négyüléses, és a városi mobilitást tenné megfizethetővé. A kompakt, minimalista elektromos kisautó célja, hogy visszahozza a praktikus, olcsó „népautók” szellemét a modern városi közlekedésbe.

A Dacia bemutatta legújabb koncepcióautóját, a Hipstert, amely az eredeti Mini, Fiat 500 és Volkswagen Bogár szellemiségét idézi meg. Az 800 kilogramm alatti, négyüléses városi kisautó célja, hogy drasztikusan csökkentse az elektromos autók árát, így minél több ember számára tegye elérhetővé az alapvető mobilitást. A Hipster mindössze 3 méter hosszú és 1,55 méter széles, mégis négy teljes értékű ülést és akár 500 literes csomagtartót kínál lehajtott hátsó ülésekkel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Dacia a minimalizmusra és a költséghatékonyságra helyezte a hangsúlyt. A Hipster kialakítása során a tervezők igyekeztek minden fölösleges elemet elhagyni, és a lehető legkevesebb anyagot felhasználni. Ennek köszönhetően a modell nemcsak könnyebb, de hatékonyabb is, és az akkumulátort elméletileg elegendő hetente kétszer tölteni a mindennapi városi használathoz.

Kapcsolódó cikkeink:

A Hipster egyben a jövő „népautóinak” új irányát is jelzi. A Dacia vezetése szerint a jelenlegi szabályozások túl bonyolultak a kisautók számára, ami növeli a súlyt, az árakat és a teljesítményt – a Hipster célja viszont, hogy visszahozza a megfizethető, praktikus városi autókat a piacra. „A mindennapi közlekedéshez nem kell 1,5–2 tonnás autó 80 kWh-s akkumulátorral. Térjünk vissza a lényeghez” – mondta Patrice Lévy-Bencheton, a Dacia termékteljesítmény-igazgatója.

A formatervezés is a funkció és a stílus ötvözésére törekszik. A Hipster kompakt, szögletes karosszériája és a tágas belső tér egyaránt a praktikumot szolgálja, miközben a Dacia „népautó”-szellemiségét idézi. A belső tér okostelefon-tartóval és 11 „YouClip” csatlakozási ponttal rendelkezik, így a vezető saját igényei szerint alakíthatja az autót.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Bár a koncepcióautó közel áll a sorozatgyártásra alkalmas prototípushoz, a Hipster piaci bevezetése a jogszabályi környezet és a vásárlói érdeklődés függvénye. A Dacia reményei szerint a Hipster megmutatja, hogy a megfizethető elektromos autók nemcsak lehetségesek, de vonzóak és praktikusak is lehetnek a városi mindennapokban.

Címlapkép: Dacia
#autó #akkumulátor #elektromos autó #autóipar #autógyártás #dacia #újautó #népautó #elektromobilitás #városi közlekedés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:21
11:15
11:04
10:45
10:39
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 6.
Sokkoló dátum közeleg Magyarország számára: ezen a napon nagyon sok minden eldőlhet
2025. október 5.
A Balatonon kívül is van élet: ez a vidék tele van attrakcióval, egyre több magyar jár ide
2025. október 6.
Ez ma a legnagyobb csapda a munkaerőpiacon: rengeteg magyar sétál bele, súlyos árat fizetnek
2025. október 5.
Megdőlt az őszi C-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a filléres, bolti pirulákról, tablettákról
2025. október 5.
Így tarolná le a Tesco a magyar kisboltokat: megnyílt az új egységük, elmentünk megnézni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 6. hétfő
Brúnó, Renáta
41. hét
Október 6.
Építészet és habitat világnap
Október 6.
Építészeti világnap
Október 6.
Az építészek világnapja
Október 6.
Az aradi vértanúk emléknapja
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Bukja a jogsiját sok idős magyar? Ez alól a szabály alól nem lesz kibúvó, mindenkit érint
2
3 hete
Súlyos bírságot kapott rengeteg magyar autós: több tízezer embernél csengetnek a behajtók
3
2 hete
Már 13 ezer magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez ma már bűncselekmény
4
1 hónapja
Emelhetik a sebességhatárokat Magyarországon? Itt már 150-el lehet menni a pályán szeptembertől
5
1 hónapja
Tömegek keresnek most ilyen autókat használtan: nagyon jól járhat, aki épp eladna
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szindikált hitel
olyan nagyhitel, mely nyújtásának kockázatát egy bank nem tudja, vagy nem akarja felvállalni, ezért a hitel nyújtására egy bankokból álló konzorciumot (szindikátust) szervez. Az adóssal szemben több hitelnyújtó áll, megosztva a terheket és a kockázatot.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 6. 11:15
Durván emelkedik az HBO Max előfizetési díja: ennyibe kerül novembertől a Standard csomag
Pénzcentrum  |  2025. október 6. 10:03
Ez ma a legnagyobb csapda a munkaerőpiacon: rengeteg magyar sétál bele, súlyos árat fizetnek
Agrárszektor  |  2025. október 6. 10:31
Érdekes számok érkeztek: egyre több magyar vásárol ezekben a boltokban