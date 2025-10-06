Az olajkorszak vége már nem a készletek kimerülése, hanem a kereslet csökkenése miatt közeleg.
Ledobta a bombát a Dacia, itt az új villany-népautó: Magyarországon tarolhat a filléres Hipster?
A Dacia bemutatta új, Hipster nevű koncepcióautóját, amely 800 kilogramm alatti, négyüléses, és a városi mobilitást tenné megfizethetővé. A kompakt, minimalista elektromos kisautó célja, hogy visszahozza a praktikus, olcsó „népautók” szellemét a modern városi közlekedésbe.
A Dacia bemutatta legújabb koncepcióautóját, a Hipstert, amely az eredeti Mini, Fiat 500 és Volkswagen Bogár szellemiségét idézi meg. Az 800 kilogramm alatti, négyüléses városi kisautó célja, hogy drasztikusan csökkentse az elektromos autók árát, így minél több ember számára tegye elérhetővé az alapvető mobilitást. A Hipster mindössze 3 méter hosszú és 1,55 méter széles, mégis négy teljes értékű ülést és akár 500 literes csomagtartót kínál lehajtott hátsó ülésekkel.
A Dacia a minimalizmusra és a költséghatékonyságra helyezte a hangsúlyt. A Hipster kialakítása során a tervezők igyekeztek minden fölösleges elemet elhagyni, és a lehető legkevesebb anyagot felhasználni. Ennek köszönhetően a modell nemcsak könnyebb, de hatékonyabb is, és az akkumulátort elméletileg elegendő hetente kétszer tölteni a mindennapi városi használathoz.
A Hipster egyben a jövő „népautóinak” új irányát is jelzi. A Dacia vezetése szerint a jelenlegi szabályozások túl bonyolultak a kisautók számára, ami növeli a súlyt, az árakat és a teljesítményt – a Hipster célja viszont, hogy visszahozza a megfizethető, praktikus városi autókat a piacra. „A mindennapi közlekedéshez nem kell 1,5–2 tonnás autó 80 kWh-s akkumulátorral. Térjünk vissza a lényeghez” – mondta Patrice Lévy-Bencheton, a Dacia termékteljesítmény-igazgatója.
A formatervezés is a funkció és a stílus ötvözésére törekszik. A Hipster kompakt, szögletes karosszériája és a tágas belső tér egyaránt a praktikumot szolgálja, miközben a Dacia „népautó”-szellemiségét idézi. A belső tér okostelefon-tartóval és 11 „YouClip” csatlakozási ponttal rendelkezik, így a vezető saját igényei szerint alakíthatja az autót.
Bár a koncepcióautó közel áll a sorozatgyártásra alkalmas prototípushoz, a Hipster piaci bevezetése a jogszabályi környezet és a vásárlói érdeklődés függvénye. A Dacia reményei szerint a Hipster megmutatja, hogy a megfizethető elektromos autók nemcsak lehetségesek, de vonzóak és praktikusak is lehetnek a városi mindennapokban.
Címlapkép: Dacia
