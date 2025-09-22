Az M1-es, M7-es és M3-as autópályákat bővítik hamarosan, és új matricarendszert is bevezetnek.
Tökrészeg sofőrt fogtak a rendőrök Siófokon: még igazoltatáskor is majdnem eldőlt
A sofőr vita nélkül elismerte, hogy ittas - és ezt alá is támasztotta, mikor kiszállt a kocsijából.
Arra figyeltek fel a rendőrök, hogy szabályosan cikázva közlekedik egy előttük haladó autós, ezért természetesen azonnal megállították - így kezdődik a Somogy megyei rendőrség beszámolója a tegnapi szolgálatról. Amikor igazoltatás céljából beszélgetni kezdtek a sofőrrel, az elsőre elismerte, hogy bizony ittasan ült volán mögé.
A részeg sofőr jogsiját a helyszínen bevonták, persze ehhez a szondázás is csak formaság volt. Mint a videón is látszik, a delikvensnek saját autójába kellett kapaszkodnia, máskülönben eldőlt volna. Itt a videó:
A zsúfoltság megszüntetésére a fizetős parkolást vezetnék be a XV. kerületben – szeptember 25-én dönthetnek róla.
A legfelsőbb bíróság kimondta: több autókereskedő gyakorlata sokszor tisztességtelen.
Az autósoknak érdemes figyelni: szeptember 19. és 21. között ezeknél a benzinkutaknál literenként 20 forinttal olcsóbban tankolhatnak
A magyar autósok többsége továbbra is bizalmatlan az elektromos autózással szemben – derül ki egy több mint 1500 fő bevonásával végzett kutatásból.
Új kínai autómárka jelent meg Magyarországon: indul az offenzíva, három modellel tarolnának a piacon
Az XPENG kínai elektromosautó-gyártó hivatalosan is belépett a magyar piacra. Az értékesítés ősszel indul, elsőként a P7, a G6 és a G9 modellekkel.
Minden eddiginél több e-matricát vásárolt az utazóközönség idén nyáron: 4 millió 786 ezer úthasználati jogosultságot vettek a közlekedők június, július és augusztus hónapban.
Megérkezett a Kia újgenerációs népautója: tarolhat Magyarországon, hibridként is meg lehet majd venni
Bemutatkozott a Kia legújabb dobása, a K4, amely minden bizonnyal a Ceed-családot fogja váltani a palettán.
Szeptember 18-tól életbe lép az a rendelet, amely meghatározza a biztonsági öv használatának elmulasztásáért kiszabható bírság mértékét.
Most érkezett! Hivatalos, ekkor indul be a szegedi BYD-gyár: fontos részletet árult el a kínai óriáscég
A BYD megerősítette, hogy 2025 végén elindul a szegedi gyár a Dolphin Surf modell gyártásával.
Bár az Audi győri gyárában 720 fővel csökkent a dolgozói létszám, ez a magyar autóiparban visszafogottnak számít.
A benzin ára nem változik, a gázolaj ára emelkedik bruttó 2 forinttal csütörtöktől.
A BMW októbertől kezdi meg az iX3 elektromos modelljének gyártását új debreceni üzemében.
Mi folyik itt? Teljesen leállt a gigászi autógyár: rengeteg ember nem tud dolgozni, mi lesz így velük?
A döntés célja, hogy biztosítsák a vállalat globális működésének biztonságos és ellenőrzött újraindítását.
Sok autós panaszkodik a szembejövő forgalom túl erős fénye miatt. Az ADAC műszaki szakemberei ezért LED-fényszórórendszereket vizsgáltak meg.
Elon Musk egymilliárd dollár értékben vásárolt Tesla-részvényeket, ami közel 3,6 százalékos árfolyamemelkedést eredményezett.
Lerobbant egy tehervonat az átjáró közelében, és az autósok, valamint egy busz sem akart várakozni a fehér jelzésre. Csakhogy ezzel az életüket kockáztatták.
Magyarországon jelenleg mintegy 280 trafibox található az utak mellett.
A héten kedden a benzin beszerzési ára emelkedik bruttó 2 forinttal literenként, holnap a gázolaj nagykereskedelmi ára nem változik.
