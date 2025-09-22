2025. szeptember 22. hétfő Móric
21 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép egy férfiról, aki egy pohár félig részeg sört tart a pulton.
Autó

Tökrészeg sofőrt fogtak a rendőrök Siófokon: még igazoltatáskor is majdnem eldőlt

Pénzcentrum
2025. szeptember 22. 19:32

A sofőr vita nélkül elismerte, hogy ittas - és ezt alá is támasztotta, mikor kiszállt a kocsijából.

Arra figyeltek fel a rendőrök, hogy szabályosan cikázva közlekedik egy előttük haladó autós, ezért természetesen azonnal megállították - így kezdődik a Somogy megyei rendőrség beszámolója a tegnapi szolgálatról. Amikor igazoltatás céljából beszélgetni kezdtek a sofőrrel, az elsőre elismerte, hogy bizony ittasan ült volán mögé.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A részeg sofőr jogsiját a helyszínen bevonták, persze ehhez a szondázás is csak formaság volt. Mint a videón is látszik, a delikvensnek saját autójába kellett kapaszkodnia, máskülönben eldőlt volna. Itt a videó:
Címlapkép: Getty Images
#közlekedés #autó #rendőrség #bírság #ittas vezetés #sofőr #jogosítvány #siófok #közlekedési baleset #somogy megye

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:32
19:22
19:15
18:59
18:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 22.
Brutálisan emelkedik a kutyatartók "adója": ráfizethet az is, akinek macskája, más kisállata van
2025. szeptember 21.
Kész, vége! Pár éven belül eltűnhet a pálinka a hazai boltok polcairól
2025. szeptember 22.
Egyre több magyarról derül ki, hogy autista: ezek a tünetei, sokan észre sem veszik az intő jeleket
2025. szeptember 22.
Döbbenet, melyik a világ legjobb szállodája 2025-ben: nem hiszed el, mennyibe kerül egy éjszaka
2025. szeptember 22.
Érik a hagymakrach a magyar boltokban: hiába a jó termés, ez boríthat mindent
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 22. hétfő
Móric
39. hét
Szeptember 22.
Európai autómentes nap
Szeptember 22.
Az orrszarvúak világnapja
Autó legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Tömegek keresnek most ilyen autókat használtan: nagyon lement az áruk, most érdemes lépni?
2
1 hete
Súlyos bírságot kapott rengeteg magyar autós: több tízezer embernél csengetnek a behajtók
3
2 hónapja
Ennyi volt, legendás modelljét nyugdíjazza a Volkswagen: leáll a gyártás, utód nélkül szűnik meg
4
2 hónapja
Szemüvegesek! Rendkívüli KRESZ előírás élesedett: komoly bírság jár ezért 2025-ben ezeken az utakon
5
4 hete
Emelhetik a sebességhatárokat Magyarországon? Itt már 150-el lehet menni a pályán szeptembertől
PÉNZÜGYI KISOKOS
Vagyon biztosítás
a biztosítottak saját tulajdonú (vagy kezelésükben lévő), illetve felelősségi körükbe tartozó, a vagyontárgyakat és a vagyoni érdekeket érintő és a biztosítható károk fedezetét szolgáló biztosítási fajtákat (módozatokat) és egyedi biztosításokat foglalja magában. (Vagyonbiztosítást az köthet, aki a vagyontárgy megóvásában érdekelt.)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 22. 18:59
Egyre több magyarról derül ki, hogy autista: ezek a tünetei, sokan észre sem veszik az intő jeleket
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 22. 18:45
Új csodagyógyszer jelent meg a láthatáron: teljesen odavannak érte, kenterbe veri a híres Ozempicet is
Agrárszektor  |  2025. szeptember 22. 19:29
Itt a magyar földek titkos fegyvere? Sokan már ismerik a trükköt