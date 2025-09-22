Tökrészeg sofőrt fogtak a rendőrök Siófokon: még igazoltatáskor is majdnem eldőlt

A sofőr vita nélkül elismerte, hogy ittas - és ezt alá is támasztotta, mikor kiszállt a kocsijából.

Arra figyeltek fel a rendőrök, hogy szabályosan cikázva közlekedik egy előttük haladó autós, ezért természetesen azonnal megállították - így kezdődik a Somogy megyei rendőrség beszámolója a tegnapi szolgálatról. Amikor igazoltatás céljából beszélgetni kezdtek a sofőrrel, az elsőre elismerte, hogy bizony ittasan ült volán mögé.

A részeg sofőr jogsiját a helyszínen bevonták, persze ehhez a szondázás is csak formaság volt. Mint a videón is látszik, a delikvensnek saját autójába kellett kapaszkodnia, máskülönben eldőlt volna. Itt a videó: