805 km hatótáv, villámgyors töltés: itt az új BMW, amit Debrecenben fognak gyártani

A BMW bemutatta a Neue Klasse platform első szériamodelljét, az elektromos iX3-at, amelyet 2025 őszétől Debrecenben gyártanak. Az autó akár 805 kilométeres hatótávot, 21 perces gyorstöltést és számos fenntarthatósági újítást kínál, írja a Portfolio.

Hosszú előkészítés után a BMW bemutatta a Neue Klasse platform első sorozatgyártású modelljét, az új iX3-at. A tisztán elektromos városi terepjáró 2025 őszén kerül gyártásba a vállalat debreceni üzemében, a piaci premier pedig 2026-ban várható. Az európai forgalmazás tavasszal, az amerikai nyáron indul, a kínai piacra szánt változat gyártása pedig Senjangban kezdődik tavasszal.

A bevezető modell, az iX3 50 xDrive, melynek hatótávja akár 805 kilométer is lehet, két villanymotorjának összteljesítménye 345 kW, a 0–100 km/h sprint pedig 4,9 másodperc alatt van meg. Az új, 6. generációs eDrive technológiának köszönhetően az akkumulátor kapacitása 108,7 kWh, 10-ről 80 százalékra pedig mindössze 21 perc alatt tölthető.

A formatervezés a BMW új irányát képviseli, aerodinamikailag kedvező karosszériával és tágas, akár 1750 literes csomagtérrel. A fedélzeti rendszert a „Heart of Joy” szuperszámítógép irányítja, amely a hajtást, fékezést és kormányzást egyszerre szabályozza, a kezelőfelület pedig a Panoráma iDrive rendszeren alapul, széleskörű digitális funkciókkal.

Fenntarthatósági szempontból is előrelépést jelent az iX3: a modell teljes életciklusra vetített szén-dioxid-lábnyoma 34 százalékkal alacsonyabb, mint elődjéé, az anyaghasználatban pedig jelentős arányban alkalmaznak újrahasznosított fémeket és műanyagokat.

Az autóért Magyarországon 27 millió 750 ezer forintot fognak kérni.