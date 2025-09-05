Trump elnök végrehajtási rendeletet írt alá, amely 27,5%-ról 15%-ra csökkenti a japán autóimportra kivetett vámokat, enyhítve a bizonytalanságot a Toyota, Honda és Nissan számára.
805 km hatótáv, villámgyors töltés: itt az új BMW, amit Debrecenben fognak gyártani
A BMW bemutatta a Neue Klasse platform első szériamodelljét, az elektromos iX3-at, amelyet 2025 őszétől Debrecenben gyártanak. Az autó akár 805 kilométeres hatótávot, 21 perces gyorstöltést és számos fenntarthatósági újítást kínál, írja a Portfolio.
Hosszú előkészítés után a BMW bemutatta a Neue Klasse platform első sorozatgyártású modelljét, az új iX3-at. A tisztán elektromos városi terepjáró 2025 őszén kerül gyártásba a vállalat debreceni üzemében, a piaci premier pedig 2026-ban várható. Az európai forgalmazás tavasszal, az amerikai nyáron indul, a kínai piacra szánt változat gyártása pedig Senjangban kezdődik tavasszal.
A bevezető modell, az iX3 50 xDrive, melynek hatótávja akár 805 kilométer is lehet, két villanymotorjának összteljesítménye 345 kW, a 0–100 km/h sprint pedig 4,9 másodperc alatt van meg. Az új, 6. generációs eDrive technológiának köszönhetően az akkumulátor kapacitása 108,7 kWh, 10-ről 80 százalékra pedig mindössze 21 perc alatt tölthető.
A formatervezés a BMW új irányát képviseli, aerodinamikailag kedvező karosszériával és tágas, akár 1750 literes csomagtérrel. A fedélzeti rendszert a „Heart of Joy” szuperszámítógép irányítja, amely a hajtást, fékezést és kormányzást egyszerre szabályozza, a kezelőfelület pedig a Panoráma iDrive rendszeren alapul, széleskörű digitális funkciókkal.
Fenntarthatósági szempontból is előrelépést jelent az iX3: a modell teljes életciklusra vetített szén-dioxid-lábnyoma 34 százalékkal alacsonyabb, mint elődjéé, az anyaghasználatban pedig jelentős arányban alkalmaznak újrahasznosított fémeket és műanyagokat.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Az autóért Magyarországon 27 millió 750 ezer forintot fognak kérni.
Az útburkolat-statisztikák kettős képet mutatnak: egyszerre nőtt a jó és a rossz értékelésű utak aránya is 2025-re.
2026-tól jelentős könnyítést kapnak az M1-es autópálya mellett élők: jóval olcsóbban használhatják majd a sztrádát.
Az autósok többsége pozitív változásnak tartja, hogy szeptembertől nem kell fizetni online és applikáción keresztül történő autópályamatrica-vásárlásakor kényelmi díjat.
2026 szeptemberében léphet életbe a frissített KRESZ Lázár János szerint. A miniszter arról beszélt, vita van a sebességhatárok emeléséről.
Botrány Budapesten: fokozottan védett állatot hurcolt kocsijában egy férfi, ráadásul a síneken hajtott
Fokozottan védett gyűrűsfarkú makit találtak egy autós anyósülésén a rendőrök az Orczy úton.
Ausztráliában több mint 7300 Tesla Model Y visszahívását rendelték el egy potenciálisan veszélyes szoftverhiba miatt, amely a vezetőoldali automata ablak biztonsági rendszerét érinti.
A kínai elektromosautó-gyártó részvényei közel 8 százalékkal értékelődtek le, miután nyilvánosságra hozta legfrissebb pénzügyi eredményeit.
A legfrissebb becslések szerint az éves sztrádamatrica ára jövőre biztosan 60 ezer forint fölé emelkedik.
Emelkedik a Duna-hidak használati díja is és a főutak és gyorsforgalmi utak e-matrica ára.
Az Egyesült Államokba irányuló brit autóexport júliusban 6,8%-kal nőtt, miután életbe lépett a két ország közötti vámegyezmény.
Kísérleti projektként már szeptember végétől engedélyezhetik a 150 km/órás sebességet egyes autópálya-szakaszokon - szigorúan jó időjárási körülmények között.
Az idősebb típusok mellett a modern sportautók is keresettek.
Megérkezett Magyarországra a kínai Chery márka, elsőként a Tiggo 7 és Tiggo 8 SUV-modellekkel
Drámai mértékű leépítés sújtotta a német autóipart az elmúlt egy évben – derül ki az EY tanácsadó cég friss tanulmányából.
A benzin és a gázolaj is 2-2 forinttal drágul szerdától.
A napszemüveg nem megfelelő kiválasztása jelentősen veszélyeztetheti a közúti közlekedés biztonságát.
A katonai szállítójárművek közlekedése miatt fokozott óvatosságra, körültekintésre és türelemre van szükség az érintett útvonalakon az említett időpontokban.
Itt a legolcsóbb villanyautók listája, dömpingárral támadnak a kínaiak: milliós állami támogatás jöhet
Letarolták a kínai márkák a legolcsóbb hazai elektromos autók toplistáját, a dobogó első három fokán ilyen modellek állnak.
-
Ezért éri meg az elektronikus fizetés: megszólaltak a magyar vállalkozók - videó
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.
-
Biztonság és kiszámítható hozam a műtárgypiacon (x)
A műkereskedelem egyre inkább felértékelődik a befektetők körében, hiszen stabil hozamot és megbízható menedéket kínál a gazdasági ingadozások idején.
-
Szeptemberben is SPAR Kupon Kánaán! (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást! Gyűjtsd be 2025. szeptember 1. és 3. között a SPAR kuponokat!