Parkoló autók a városban.
Autó

Árharc a villanyautóknál: ez a legolcsóbb új járgány most Magyarországon

Pénzcentrum
2025. szeptember 9. 11:33

A Citroën bemutatta Magyarországon legújabb belépőszintű elektromos kisautóját, az ë-C3-at, amely 8,99 millió forintos árával minden eddiginél kedvezőbb ajánlat a piacon. Az autó 113 lóerős, akkumulátora körülbelül 200 kilométeres hatótávot biztosít, és gyors töltéssel alig 40 perc alatt 80 százalékra tölthető, írja a HVG.

A Citroën legújabb kisautói, a C3 és a C3 Aircross különböző hajtásláncokkal már elérhetők Magyarországon. A 4 méter hosszú C3 elektromos változata, az ë-C3 most minden korábbinál kedvezőbb áron, 8,99 millió forintért kapható.

Az újdonság 113 lóerős teljesítményre képes, akkumulátora 30 kWh kapacitású, amely körülbelül 200 kilométeres hatótávot biztosít. A 30 kW-os töltővel a töltés 20-ról 80 százalékra körülbelül 40 percig tart.

A korábban bemutatott 44 kWh-s verzió ugyanekkora teljesítménnyel rendelkezik, de magasabb, 9,99 millió forintos indulóáron, viszont akár 322 kilométeres hatótávot kínál. A 100 kW-os töltővel 20-ról 80 százalékra csupán 26 perc alatt tölthető fel.

Jelenleg Magyarországon a Stellantis konszernhez tartozó kínai Leapmotor T03 modellje a legolcsóbb villanyautó: 3,62 méter hosszú, négyszemélyes kisautó 7,5 millió forintért, 95 lóerős teljesítménnyel és 265 kilométeres hatótávval, 37,3 kWh-s akkumulátorral.

A Citroën ë-C3 új belépőmodellje így kedvező alternatívát kínál azoknak, akik szeretnének belekóstolni az elektromos autózás világába anélkül, hogy magas összeget költenének.
Címlapkép: Getty Images
#autó #árak #elektromos autó #autóvásárlás #elektromos

