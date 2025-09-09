Az éves infláció 4,3 százalékos emelkedést eredményez a 2026-os e-matrica árakban, de az M1-es környékén kedvezményt kapnak az autósok.
Árharc a villanyautóknál: ez a legolcsóbb új járgány most Magyarországon
A Citroën bemutatta Magyarországon legújabb belépőszintű elektromos kisautóját, az ë-C3-at, amely 8,99 millió forintos árával minden eddiginél kedvezőbb ajánlat a piacon. Az autó 113 lóerős, akkumulátora körülbelül 200 kilométeres hatótávot biztosít, és gyors töltéssel alig 40 perc alatt 80 százalékra tölthető, írja a HVG.
A Citroën legújabb kisautói, a C3 és a C3 Aircross különböző hajtásláncokkal már elérhetők Magyarországon. A 4 méter hosszú C3 elektromos változata, az ë-C3 most minden korábbinál kedvezőbb áron, 8,99 millió forintért kapható.
Az újdonság 113 lóerős teljesítményre képes, akkumulátora 30 kWh kapacitású, amely körülbelül 200 kilométeres hatótávot biztosít. A 30 kW-os töltővel a töltés 20-ról 80 százalékra körülbelül 40 percig tart.
A korábban bemutatott 44 kWh-s verzió ugyanekkora teljesítménnyel rendelkezik, de magasabb, 9,99 millió forintos indulóáron, viszont akár 322 kilométeres hatótávot kínál. A 100 kW-os töltővel 20-ról 80 százalékra csupán 26 perc alatt tölthető fel.
Jelenleg Magyarországon a Stellantis konszernhez tartozó kínai Leapmotor T03 modellje a legolcsóbb villanyautó: 3,62 méter hosszú, négyszemélyes kisautó 7,5 millió forintért, 95 lóerős teljesítménnyel és 265 kilométeres hatótávval, 37,3 kWh-s akkumulátorral.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A Citroën ë-C3 új belépőmodellje így kedvező alternatívát kínál azoknak, akik szeretnének belekóstolni az elektromos autózás világába anélkül, hogy magas összeget költenének.
A győri Audi jövője viszont bizonytalanabbá vált az elektromos átállás miatt.
Az új, tisztán elektromos BMW iX3-at 2025 őszétől Debrecenben gyártják, hatótávja akár 805 kilométer is lehet.
Trump elnök végrehajtási rendeletet írt alá, amely 27,5%-ról 15%-ra csökkenti a japán autóimportra kivetett vámokat, enyhítve a bizonytalanságot a Toyota, Honda és Nissan számára.
Oliver Zipse szerint az EU 2035-ös motortiltása figyelmen kívül hagyja a teljes járműellátási lánc kibocsátását.
Havi és éves összehasonlításban is nőtt a használt autók iránti érdeklődés.
A Porsche AG kiesik a német DAX indexből, miután részvényei jelentős értékvesztést szenvedtek el az elmúlt időszakban.
Augusztusban érezhetően javult a német járműipari vállalatok üzleti hangulata – derül ki a müncheni ifo gazdaságkutató intézet friss felméréséből.
A Volkswagen 2026-tól az elektromos ID. család modelljeinél is alkalmazza a belső égésű motoros autókról ismert neveket.
A hazai közutakon telepített trafiboxok mennyisége ugrásszerűen megnövekedett az elmúlt években.
Az M1 autópálya 2x3 sávosra bővül intelligens leállósávval, a kivitelezés 2028-2029-ig tart.
Augusztusban 8649 új személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon, ami éves összevetésben 6,6 százalékos növekedést jelent, ugyanakkor a 2023-as szinthez képest enyhe visszaesést mutat.
Az Audi ambiciózus növekedési terveket készít elő, melynek keretében hosszú távon évi 2 millió jármű értékesítését célozza meg.
Az útburkolat-statisztikák kettős képet mutatnak: egyszerre nőtt a jó és a rossz értékelésű utak aránya is 2025-re.
2026-tól jelentős könnyítést kapnak az M1-es autópálya mellett élők: jóval olcsóbban használhatják majd a sztrádát.
Az autósok többsége pozitív változásnak tartja, hogy szeptembertől nem kell fizetni online és applikáción keresztül történő autópályamatrica-vásárlásakor kényelmi díjat.
2026 szeptemberében léphet életbe a frissített KRESZ Lázár János szerint. A miniszter arról beszélt, vita van a sebességhatárok emeléséről.
Botrány Budapesten: fokozottan védett állatot hurcolt kocsijában egy férfi, ráadásul a síneken hajtott
Fokozottan védett gyűrűsfarkú makit találtak egy autós anyósülésén a rendőrök az Orczy úton.
Ausztráliában több mint 7300 Tesla Model Y visszahívását rendelték el egy potenciálisan veszélyes szoftverhiba miatt, amely a vezetőoldali automata ablak biztonsági rendszerét érinti.