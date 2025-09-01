2025. szeptember 1. hétfő Egyed, Egon
25 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Taskent, Üzbegisztán - 2025. február 14: BYD Seagull akkumulátoros elektromos városi autó a város utcáján.
Autó

Küszködik az egyik legnagyobb kínai elektromos autógyár: az árháború letarolja a piacot

Pénzcentrum
2025. szeptember 1. 08:50

A BYD részvényei jelentősen zuhantak a második negyedéves nyereség közel 30 százalékos visszaesése miatt, amit a kínai elektromosautó-piacon zajló árháború okozott.

A kínai elektromosautó-gyártó részvényei közel 8 százalékkal értékelődtek le, miután nyilvánosságra hozta legfrissebb pénzügyi eredményeit. Az április-júniusi időszakban a vállalat 6,36 milliárd jüan (891 millió dollár) nettó nyereséget ért el, ami az LSEG adatai alapján mintegy 30 százalékos csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A nyereség visszaesése annak ellenére következett be, hogy a BYD bevétele 14 százalékkal, körülbelül 201 milliárd jüanra emelkedett éves összehasonlításban, elsősorban a külföldi értékesítés bővülésének köszönhetően - jelentette a Portfolio.

A vállalat jövedelmezőségét elsősorban a kínai piacon kialakult árverseny rontotta. Féléves eredményközlésében a BYD kiemelte, hogy "a fokozott árverseny és a túlzott marketingtevékenység gyakori előfordulása" a kínai elektromos járműpiacon "kedvezőtlen időszakos hatást gyakorolt az iparág fejlődésére".

A Nomura elemzése szerint, amely az Autohome Research Institute adataira hivatkozik, a kiskereskedelmi autóárak Kínában az elmúlt két évben körülbelül 19 százalékkal csökkentek. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a kínai hatóságok májusban figyelmeztették az autógyártókat: büntetést szabnak ki, ha tovább gerjesztik az árcsökkentési versenyt.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A hazai piacon tapasztalható intenzív verseny közepette a kínai autógyártók, köztük a BYD is, nemzetközi terjeszkedéssel próbálják ellensúlyozni a nyomást. A BYD különösen aktív ezen a téren, az elmúlt két évben számos bemutatótermet nyitott Európa-szerte, és versenyképes áron vezette be modelljeit. Az Európai Autógyártók Szövetségének adatai szerint júliusban a vállalat több mint 13 ezer új autót értékesített a kontinensen, ami 225 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.
Címlapkép: Getty Images
#autó #kínai #vállalat #kína #árháború #elektromos #BYD #gyártó

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:50
08:43
08:30
08:15
07:58
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 1.
Valami nagyon nem stimmel: papíron két borsodi falu a leggazdagabb magyar település, mi folyik itt?
2025. augusztus 31.
Ezek a magyar családok az iskolakezdés legnagyobb áldozatai: félmillió gyerek érintett
2025. augusztus 31.
Újabb korlátozás a vidéki Magyarországon: milliós betelepülési hozzájárulást vezetnek be
2025. augusztus 31.
Bevásárlótúra 2025: vajon az osztrák, a szlovák vagy a magyar Lidl a legolcsóbb?
2025. augusztus 30.
Ez az egyik legjobban fizetett diploma nélküli szakma itthon: nem vicc, milliós a fizetés
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 1. hétfő
Egyed, Egon
36. hét
Szeptember 1.
A II. Világháború kitörésének emléknapja
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Tömegek keresnek most ilyen autókat használtan: nagyon lement az áruk, most érdemes lépni?
2
1 hónapja
Hatalmas elektromos autó-botrány van készülőben: rengeteg embert átverhettek a kínai gyártók
3
4 hete
Ennyi volt, legendás modelljét nyugdíjazza a Volkswagen: leáll a gyártás, utód nélkül szűnik meg
4
4 hete
Szemüvegesek! Rendkívüli KRESZ előírás élesedett: komoly bírság jár ezért 2025-ben ezeken az utakon
5
1 hónapja
Tömegek vásárolnak most ilyen autókat használtan: nagyon jól járhat, aki épp eladna
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási érdeket
a biztosítási szerződés keretei között a biztosított vagyontárgyak értéke fejezi ki.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 1. 08:43
Mire költhető a nyugdíjas élelmiszer-utalvány? Itt a hideg élelmiszer lista
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 1. 07:58
Itt az első fecske: ezeknél a bankoknál 3% alatt is fel lehet venni az Otthon Startot
Agrárszektor  |  2025. szeptember 1. 08:14
Sokszor használsz kézfertőtlenítőt? Akkor erről tudnod kell