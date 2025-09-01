Egy hét múlva, szeptember 5-7. között rendezik meg a Formula 1-es Olasz Nagydíjat Monzában, a legendás olaszországi versenypályán.
Küszködik az egyik legnagyobb kínai elektromos autógyár: az árháború letarolja a piacot
A BYD részvényei jelentősen zuhantak a második negyedéves nyereség közel 30 százalékos visszaesése miatt, amit a kínai elektromosautó-piacon zajló árháború okozott.
A kínai elektromosautó-gyártó részvényei közel 8 százalékkal értékelődtek le, miután nyilvánosságra hozta legfrissebb pénzügyi eredményeit. Az április-júniusi időszakban a vállalat 6,36 milliárd jüan (891 millió dollár) nettó nyereséget ért el, ami az LSEG adatai alapján mintegy 30 százalékos csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest.
A nyereség visszaesése annak ellenére következett be, hogy a BYD bevétele 14 százalékkal, körülbelül 201 milliárd jüanra emelkedett éves összehasonlításban, elsősorban a külföldi értékesítés bővülésének köszönhetően - jelentette a Portfolio.
A vállalat jövedelmezőségét elsősorban a kínai piacon kialakult árverseny rontotta. Féléves eredményközlésében a BYD kiemelte, hogy "a fokozott árverseny és a túlzott marketingtevékenység gyakori előfordulása" a kínai elektromos járműpiacon "kedvezőtlen időszakos hatást gyakorolt az iparág fejlődésére".
A Nomura elemzése szerint, amely az Autohome Research Institute adataira hivatkozik, a kiskereskedelmi autóárak Kínában az elmúlt két évben körülbelül 19 százalékkal csökkentek. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a kínai hatóságok májusban figyelmeztették az autógyártókat: büntetést szabnak ki, ha tovább gerjesztik az árcsökkentési versenyt.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
A hazai piacon tapasztalható intenzív verseny közepette a kínai autógyártók, köztük a BYD is, nemzetközi terjeszkedéssel próbálják ellensúlyozni a nyomást. A BYD különösen aktív ezen a téren, az elmúlt két évben számos bemutatótermet nyitott Európa-szerte, és versenyképes áron vezette be modelljeit. Az Európai Autógyártók Szövetségének adatai szerint júliusban a vállalat több mint 13 ezer új autót értékesített a kontinensen, ami 225 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.
