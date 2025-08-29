A kedvezményes állami hitelekre, így az Otthon Startra is más szabályok vonatkoznak, alacsonyabb díjat kell fizetni.
Most még megvehető olcsón, de nemsokára 80%-kal is nőhet az autópálya matrica díja Romániában
Romániában jelentősen emelkednek az úthasználati díjak: a kormány döntése értelmében közel duplájára nő a főutak és gyorsforgalmi utak e-matrica ára, valamint másfélszeresére emelkedik a Duna-hidak használati díja - írja az Infostart. A bukaresti kormány csütörtöki ülésén fogadta el azt a sürgősségi rendeletet, amely drasztikus mértékben megemeli a romániai úthasználati díjakat.
Az új díjszabás szerint a 3,5 tonnánál kisebb tömegű személygépkocsik esetében az éves e-matrica díja 28 euróról 50 euróra növekszik. Az egynapos úthasználati jogosultság ára 2,5 euróról 3,5 euróra, míg a tíznapos matrica díja 3,3 euróról 6 euróra emelkedik. A jogszabály szigorítja a büntetési tételeket is: az útdíj befizetésének elmulasztása esetén kiszabható bírság összege duplájára nő, így akár 1000 lejt (78 400 forintot) is elérheti.
A Duna-hidak használati díja is jelentősen emelkedik. A Bukarestet a Fekete-tenger partjával összekötő A2-es autópályán található fetesti-i átkelőnél 13 lejről 19 lejre, míg a giurgeni-i hídnál 11 lejről 16 lejre nő a fizetendő összeg. Az új díjszabás a hivatalos közlönyben való megjelenést követő tizedik napon lép hatályba. Addig még a jelenlegi, alacsonyabb árakon vásárolhatók meg az úthasználati jogosultságok.
Kísérleti projektként már szeptember végétől engedélyezhetik a 150 km/órás sebességet egyes autópálya-szakaszokon - szigorúan jó időjárási körülmények között.
Az idősebb típusok mellett a modern sportautók is keresettek.
Megérkezett Magyarországra a kínai Chery márka, elsőként a Tiggo 7 és Tiggo 8 SUV-modellekkel
Drámai mértékű leépítés sújtotta a német autóipart az elmúlt egy évben – derül ki az EY tanácsadó cég friss tanulmányából.
A benzin és a gázolaj is 2-2 forinttal drágul szerdától.
A napszemüveg nem megfelelő kiválasztása jelentősen veszélyeztetheti a közúti közlekedés biztonságát.
A katonai szállítójárművek közlekedése miatt fokozott óvatosságra, körültekintésre és türelemre van szükség az érintett útvonalakon az említett időpontokban.
Itt a legolcsóbb villanyautók listája, dömpingárral támadnak a kínaiak: milliós állami támogatás jöhet
Letarolták a kínai márkák a legolcsóbb hazai elektromos autók toplistáját, a dobogó első három fokán ilyen modellek állnak.
Szeptembertől a magánszemélyek is pályázhatnak állami támogatásra új elektromos autó vásárlásához, a konstrukció részletei már kiszivárogtak.
2025 első hét hónapjában tovább erősödött a kínai autómárkák jelenléte a magyar használtautó-piacon.
Ezek a taxisok kiszolgáltatott helyzetben vannak, mivel kénytelenek elfogadni a flottacégek által diktált feltételeket.
A hőség miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstopot 2025. augusztus 16-án és 17-én.
Nyolc nap alatt közel 400 taxit ellenőrzött a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a hatóságok a Sziget Fesztivál környékén.
Koreai és kínai márka is veri a Suzukit: ilyen autókat vesz valójában a magyar lakosság, tudnak valamit?
Magyarországon idén július végéig közel 77 ezer új személyautót helyeztek forgalomba, ezeknek csaknem 70 százaléka céges kézbe került.
A globális BEV-eladások (Battery Electric Vehicle) 33%-kal emelkedtek 2025 második negyedévében az egy évvel korábbi, azonos időszakhoz képest..
Az első felfüggesztésben található alkatrész hibásodott meg, ezért van szükség a visszahívásokra.
A tavaly bevezetett inflációkövető szabály miatt 2026 januárjától literenként 8 forinttal drágulhat az üzemanyag.
Különleges digitális forgalomfigyelő rendszert tesztelnek, amely valós időben követi a járműveket.
