Most még megvehető olcsón, de nemsokára 80%-kal is nőhet az autópálya matrica díja Romániában

Romániában jelentősen emelkednek az úthasználati díjak: a kormány döntése értelmében közel duplájára nő a főutak és gyorsforgalmi utak e-matrica ára, valamint másfélszeresére emelkedik a Duna-hidak használati díja - írja az Infostart. A bukaresti kormány csütörtöki ülésén fogadta el azt a sürgősségi rendeletet, amely drasztikus mértékben megemeli a romániai úthasználati díjakat.

Az új díjszabás szerint a 3,5 tonnánál kisebb tömegű személygépkocsik esetében az éves e-matrica díja 28 euróról 50 euróra növekszik. Az egynapos úthasználati jogosultság ára 2,5 euróról 3,5 euróra, míg a tíznapos matrica díja 3,3 euróról 6 euróra emelkedik. A jogszabály szigorítja a büntetési tételeket is: az útdíj befizetésének elmulasztása esetén kiszabható bírság összege duplájára nő, így akár 1000 lejt (78 400 forintot) is elérheti.

A Duna-hidak használati díja is jelentősen emelkedik. A Bukarestet a Fekete-tenger partjával összekötő A2-es autópályán található fetesti-i átkelőnél 13 lejről 19 lejre, míg a giurgeni-i hídnál 11 lejről 16 lejre nő a fizetendő összeg. Az új díjszabás a hivatalos közlönyben való megjelenést követő tizedik napon lép hatályba. Addig még a jelenlegi, alacsonyabb árakon vásárolhatók meg az úthasználati jogosultságok.