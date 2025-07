Betiltják a Teslát Kaliforniában? Óriási bajban Elon Musk cége

Súlyos vádakkal néz szembe a Tesla Kaliforniában: a helyi hatóságok szerint a cég félrevezetően reklámozta önvezető technológiáját. A botrány akár a Tesla értékesítési engedélyébe is kerülhet az államban, az cég egyik legfontosabb piacán, írja a vezess.hu.

A Tesla újabb jogi csatába keveredett, ezúttal Kaliforniában. A helyi gépjárműhivatal (DMV) azzal vádolja a céget, hogy félrevezető módon reklámozta járművei önvezető képességeit, azt a benyomást keltve, mintha azok teljesen önálló közlekedésre lennének képesek. A hivatal szerint a Tesla ezzel tudatosan megtévesztette vásárlóit, miközben rendszere – az Autopilot – valójában folyamatos emberi felügyeletet igényel.

A vita gyökere még 2022-re nyúlik vissza, de a jogi eljárás most jutott fordulóponthoz. A Tesla kérelmét, miszerint ejtsék a vádakat, a bíróság 2025 júniusában elutasította. Így a vállalatnak részt kell vennie egy ötnapos meghallgatáson Oaklandben, mely július végén vette kezdetét. A DMV célja nem kevesebb, mint a Tesla értékesítési engedélyének felfüggesztése vagy akár visszavonása – ami komoly csapás lenne a cég számára Kaliforniában, ahol az elektromos autók piaca különösen meghatározó.

A Tesla védekezése szerint a kifogásolt reklámszövegek nem állítják, hogy a járművek teljesen autonóm módon működnének, sőt minden esetben figyelmeztetnek a vezetői felügyelet szükségességére. A cég jogászai azt is hangsúlyozzák, hogy ezek a kijelentések a jövőbeli fejlesztésekre vonatkoznak, nem pedig a jelenlegi technológiai szintre.

Miközben Kaliforniában az önvezető rendszer kommunikációja miatt pereskedik a Tesla, Miamiban egy másik ügyben is bíróság elé állnak: egy 2019-es halálos baleset kapcsán vizsgálják, hogy a szoftver hibája, vagy a figyelmetlen sofőr okozta-e a tragédiát. A tárgyaláson Mary „Missy” Cummings professzor is tanúskodott, aki szerint már maga az „Autopilot” elnevezés is félrevezető – túlzott bizalmat kelt a vezetőkben, akik azt hihetik, hogy autóik többre képesek, mint amit a technológia valójában tud.

A Tesla közben továbbra is próbál terjeszkedni: engedélyt kért egy autonóm robotaxi-flotta működtetésére San Franciscóban. A verseny azonban itt is éles, hiszen a Google leányvállalata, a Waymo már jelen van hasonló szolgáltatással.