Új kínai autómárka tárolhat Magyarországon: ekkortól lehet megvenni, ár-érték bajnok lesz?

Az AutoWallis Csoport kizárólagos importőri jogokat szerzett a kínai NIO elektromosautó-márkára öt közép-kelet-európai országban, köztük Magyarországon. Az értékesítés 2025 végén indul Magyarországon és Ausztriában, a többi érintett piacon pedig 2026-tól.

Az AutoWallis Csoport megállapodott a kínai NIO autómárka kizárólagos importőri jogainak megszerzéséről Magyarországra, Ausztriára, Csehországra, Lengyelországra és Romániára vonatkozóan - közölte a vállalat. A tervek szerint az értékesítés Magyarországon és Ausztriában 2025 utolsó negyedévében kezdődik, a másik három országban pedig 2026-ban.

A sanghaji székhelyű NIO 2021-ben lépett be az európai piacra Norvégiában, majd 2022-ben Svédországban, Dániában, Hollandiában és Németországban is megjelent. Az autógyártó több nemzetközi fejlesztőközpontot működtet: az Egyesült Királyságban ipari formatervezéssel, Kaliforniában és Berlinben önvezető rendszerek fejlesztésével, Münchenben pedig autódesignnal foglalkoznak. A NIO részvényeit a New York-i, hongkongi és szingapúri tőzsdéken is jegyzik.

A vállalat Európában jelenleg 60 akkumulátorcserélő állomást üzemeltet, és a hálózat bővítését tervezi. A NIO autói hagyományos módon, töltőoszlopról is tölthetők, de az akkumulátoruk néhány perc alatt teljes egészében kicserélhető.

Az AutoWallis korábban már megállapodott több más kínai autómárka – például a BYD, az MG, a Farizon és az XPENG – régiós forgalmazásáról. A cég célja további országokban való terjeszkedés és a forgalmazott márkák körének bővítése.