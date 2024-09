Agyad elszáll Musk új csodafegyverétől: teszten a 600 lóerős szörny, amivel leverné a kínaiakat

Magyarországra is megérkezett a frissített Tesla Model 3 Performance-változata, alaposan leteszteltük a több mint 600 lóerős kocsit, ami 3 másodperc körül futja a 0-100-at. Az Insane-módban egyszerre térdel a melledre, és loccsantja ki az agyad, miközben adrenalint könnyezel. Ugyanakkor van, amit nem kellett volna kukázni a régi koncepcióból: az újfajta kormány sokakat eltántoríthat a vásárlástól.

Megérkezett a Tesla új csúcsmodellje Magyarországra, a Pénzcentrum elsők között próbálhatta ki mit is küld harcba Elon Musk a kínai offenzíva ellen: a Model 3 már korábban átesett egy erőteljes ráncfelvarráson, most pedig megérkezett a típus csúcsa, a Performance kivitel is. Az új, Highland névre keresztelt változat sportosabb, csíkszemű első fényszórókat kapott, a hátsó lámpái is dizájnosabbak lettek.

A most megjelent Performance változat hasmagassága alacsonyabb az egyszerű hátsókerekes, illetve a long range változatnál, egészen pontosan 1 centiméterrel - ami kevésnek tűnhet, de a hétköznapi használatot nagyon parázóssá teszi a fekvőrendőröknél, padkák mentén. Csak a kétmotoros Performance verzió kapott ezek felül még új lökhárítókat és 20 colos felniket, valamint a karbon hátsó kis légterelő emlékeztet még arra, hogy a legerősebb Model 3-ban ülünk. Meg persze a térugrást szimbolizáló kis plakett, ami a Star Warsból vagy az Űrgolyhókból lehet ismerős sokaknak - nem ugyanolyan, mint ami az 1000+ lóerős Model S Plaid-en van.

EZ IS ÉRDEKELHET Vissza a visszapillantót! - teszten a Hyundai, ami az állami pályázat egyik sztárja lehet A divattal szembemenve nem egy SUV most a Hyundai csúcsterméke, hanem egy elektromos sedan: alaposan leteszteltük az Ioniq 6-ot.

A kocsi 3,1 másodperce alatt gyorsul fel 0-ról 100 kilométer per órára, a teljesítménye a forgalmi szerint 461 kW, ami majdnem 620 lóerőnek felel meg és a nyomaték is 600+ Nm. Így nem nehéz kitalálni, hogy az Insane menetmódban leviszi a hajad, a gyomrod pedig a torkodban landol azalatt a pár másodperc alatt, ameddig 130-150-re gyorsít. Adrenalint könnyezel, miközben az agyad ki akar törni a koponyádból, melled pedig nyomja a néma sokk. Nem viccel, nagyon kell tisztelni.

A végsebesség 261 kilométer per óra. A kormányzás három különböző fokozatban állítható, és a közepes beállítás bizonyult számunkra a legmegfelelőbbnek. Ugyanakkor mindhárom üzemmód meglehetősen kevés valódi visszajelzést ad az útfelületről. A felfüggesztés jelentősen javult az előző modellhez képest.

Nagyjából hasonló véleményel vagyok róla, amit a Plaid-nél is hangoztattam:

Ilyen erős kocsit nem szabadna csak úgy, bárki kezébe odaadni. Ezzel szemben most az van, hogy megrendeled a neten, 3-5 hónap múlva meghozzák, leperkálod az árát és hajrá. Nagyon erősen javaslom, hogy mielőtt mondjuk egy lottónyertes beleülne, menjen el vezetéstechnikai tréningre, valami erős kocsival.

Az Európába szánt változatban az LG akkupakkja van, ami 78 kWh kapacitású, papíron 528 kilométeres hatótávit ígérnek a kocsinak, de ez a valóságban inkább 420-440, ha Chikk-módban használjuk, és nem állatkodunk. Az autópályázást is be lehet vállalni vele, akkor nagyjából 20-21 kWh-t evett 100 kilométeren, azaz olyan 370-390 kilométert tud így megtenni.

A Superchargeren, ha a csillagok jól állnak és a széljárás is kedvező, akkor maximálisan 250 kW-tal tud tölteni, a teszt alatt a legmagasabb látott érték 230 kW volt, ez is elég impozáns, ráadásul egészen sokáig képes tartani a 100 kW feletti sebességet. A Tesla szupertöltőjén 20 százalék körüli értékről 80-ra nagyjából 25-30 perc alatt feltölthető.

Belül sokkal jobb lett, kivéve...

A beltér is radikális változásokon ment át, ugyan megmaradt a puritánság, de például az állítható színű hangulatvilágítás sokat dobott a beltéren, az új sportülések (amiket lehet fűteni és szellőztetni) jól tartanak, még a tempósabb kanyarokban sem esel ki a székből.

Viszont... Itt is bevezették a Model S-ből és X-ből ismert megoldást: azaz eltűnt az összes bajuszkapcsoló. A kormányról, gombbal kell vezérelni az indexet, az ablakmosót, de szerencsére a duda visszakerült a hagyományos helyére. Viszont még így is rettenetesen körülményes és nehézkes megszokni az index használatát: oké, felső gomb jobbra, alsó balra, de egy körforgalomban ez nem ilyen egyértelmű... Le kell nézni, és gondolkodni, hogy melyik gombot is kell megnyomni.

Még mindig elég értelmetlen, fölösleges bonyolításnak tartom: oké, megszokható, de biztosan van, aki pont emiatt áll el a vásárlástól. Ahogy a Model S-t lehet mostmár nem a szögletes, hanem a hagyományos kormánnyal is rendelni, úgy lehetne itt is olyan opció, hogy én inkább bajuszkapcsolókkal kérem...

A sebességváltó (azaz irányváltó) kar is eltűnt, helyette a képernyőn kell megmondani, előre vagy hátra akarunk menni - illetve parkoláskor a kocsi igyekszik kitalálni, merre is akarunk elindulni, ez a legtöbbször sikerült is neki. A P-R-N-D-gombokat vészhelyzet esetére eldugták a visszapillantó tükör töve elé, ha esetleg valami gáz lenne a nagy kijelzővel. Az autó zajszigetelése sokat javult, de a nagy kerekek gördülési zaja így is eléggé hallható egy bizonyos tempó felett.

EZ IS ÉRDEKELHET A Vasember jobbkeze hozta el Elon Musk kriptonitját? Teszten a Hyundai Ioniq 5 A Tesla-killerként is emlegetett villanyautót valóban nagyon összerakták, de azért vannak még idegesítő részletek. Mutatjuk, mi benne a pláne!

A technika minimálisan változott az előző Model 3-hoz képest: jobbak lettek a kamerák, a hangrendszer, valamint a középső kijelző kávája is szinte eltűnt. Emellett a hátsó üléssorba is megérkezett a kijelző, amin az ott utazók tudnak YouTube-ozni, játszani, vezérelni a fűtést és a többi. A beltér ugyanakkora, így a helykínálat is hasonlóan korrekt, mint az előző verzióban. A csomagtér 594 literes, viszont még mindig nem nyílik fel a teljes hátsó szélvédő, így a bejárata elég szűkös. Ha valaki nagyobb, családi kocsira vadászik, annak érdemes lehet megvárni a Model Y hasonló ráncfelvarrását, ami elvileg még 2024-ben megérkezik.

A szoftverrel továbbra sincsen semmi kivetnivaló, a térkép Google Maps alapú, kiválóan megtervezi a szükséges töltéseket is, ha hosszabb útra megyünk, viszont gyárilag a szoftver nem támogatja sem az Android Autót, sem az Apple CarPlay-t, maximum zenét tudunk a telefonunkról játszani, illetve kihangosítani azt Bluetoot-on. Töltés közben lehet netezni, illetve rengeteg játékot is kínál a Tesla, ahogyan több streaming-szolgáltató kínálatából is lehet válogatni.

Ennyibe kerül, ők az ellenfelek

Jelenleg a ráncfelvarrott Model 3 legkevesebb 17,6 millió forintba kerül a hivatalos konfigurátor szerint, az általunk tesztelt Performance változat alapára kicsit kevesebb mint 23 millió forint. A tesztkocsi Ultra Red fényezéséért még plusz 780 ezer forintot kell fizetni, 2 860 000 forintért pedig feloldható a teljes önvezetést. Így jön ki a 26,6 millió forintos árcédula.

Ugyan a Hyundai Ioniq 5N nagyobb dirr-durrt és cirkuszt csinál, de az majdnem 30 millió forintba kerül. 2025 elején érkezik az Ioniq 6N, annak az ára még nem ismert. Az i4-es BMW is nagyjából ennyiről indul. Egyetlen komolyabb hazai vetélytársa a BYD Seal, amelynek a fullextrás változata sem kerül többe 20 millió forintnál.

A képeket Gosztola Judit készítette