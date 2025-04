Óriási bumm az autópiacon: kiderült, miért vesz mindenki most kocsit

A Carinfo adatai alapján – a februári, minimális visszaesés után – 2025 márciusában ismét nőtt a forgalomba helyezett személygépjárművek száma. Szakértő elmondta, mi állhat a fellendülés hátterében.

A Carinfo legfrissebb adatai alapján 2025 márciusában már 13178 személygépjárművet állítottak forgalomba, ami 2616-tal több, mint amennyi februárban útnak indulhatott. Éves szinten is növekedés figyelhető meg, különösen 2023-hoz képest, hiszen akkor 1682-vel kevesebb frissen átadott autó gurult ki az utakra – 2024 márciusával összevetve 288 a különbség a friss adatok javára.

Nőtt a forgalomba került kishaszongépjárművek száma is februárhoz képest (2151 lett, ami 15%-os növekedésnek felel meg), és buszból (46), valamint nagyhaszongépjárműből (477) is többel találkozhatunk a hétköznapokban.

„Nagy növekedés látható az új autók piacán. Bár zömmel flottás, céges vásárlók teszik ki jelentős részét az új autók forgalmának, valószínűleg a magánszemélyek is éltek a kereskedések és importőrök nyújtotta akciókkal. A növekedés betudható annak is, hogy az új autók ára, ha nem is csökken, de stagnál, és sokan úgy érezték, most jött el az idő új autó vásárlására"- tette hozzá Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.

Ha az év teljes első negyedét vetjük össze a 2024-es adatokkal, azt láthatjuk, hogy 3,7%-kal nőtt a forgalomba helyezett személygépkocsik (32848) és 3,1%-kal a kishaszongépjárművek (6010) száma. Mindeközben buszból 31,3%-kal, nagyhaszongépjárműből 21,8%-kal, motorkerékpárból pedig 22,2%-kal kevesebbet engedélyeztek közúti használatra.