Fontos hírek érkeztek a Skodától: ezzel kevesen számoltak ilyen időkben

A Skoda Auto 2024-ben több mint 925 ezer járművet gyártott világszerte, ami 4,2 százalékos növekedés az előző évhez képest - tájékoztatta a Volkswagen konszern márkáinak magyarországi importőre, a Porsche Hungaria.

A vállalat több mint 280 ezer akkumulátorrendszert gyártott a Volkswagen Csoport hibrid járműveihez, valamint több mint 1 millió sebességváltót és közel 500 ezer motort. Andreas Dick, a Skoda Auto igazgatótanácsának gyártásért és logisztikáért felelős tagja a közleményben kiemelte: 2024 a Skoda Auto történetének egyik legnagyobb kihívást jelentő éve volt. Rekordszámú új járművet gyártottak, bővítették a nemzetközi gyártókapacitást és optimalizálták a gyártási folyamatot.

A legnagyobb mértékben a csehországi üzemek járultak hozzá a Skoda globális járműgyártáshoz. A Mladá Boleslav-i gyár tavaly 575 000 (+3,4 százalék) járművet gyártott le. A 2024-ben 90 éves fennállását ünneplő Kvasiny-i üzem is meghatározó eredményeket ért el 248 000 autó gyártásával. A Mladá Boleslav-i üzem jelentős mértékben alkatrészgyártó üzem is. Tavaly közel 500 000 motort gyártott le a hatékony EA 211-es sorozatból és 355 000 MQ 200-as kézi sebességváltót. A bővített gyártósor emellett 227 000 hajtóakkumulátort gyártott a MEB platformon alapuló elektromos járművekhez, ezeket a csoport más márkáinál is felhasználják.

További 53 600 akkumulátort gyártottak a hálózatról tölthető hibrid modellekhez. A Vrchlabíban található üzem 2024-ben 710 600 darab hétsebességes dupla tengelykapcsolós automata váltó gyártását teljesítette. A Volkswagen Csoport szlovákiai, pozsonyi üzemében 2024-ben 54 500 újgenerációs Superb modell gördült le a gyártósorról. A Skoda Auto a Volkswagen Csoport márkái képviseletében vezető szerepet tölt be az indiai piacon - emeli ki a közlemény. India a Skoda második Európán kívüli bázisaként és jövőbeni exportközpontjaként szolgál, kitekintve az ASEAN, a Közel-Kelet, Ausztrália és Új-Zéland régióra. Két indiai üzemükben 32 800 járművet gyártottak.

A Pune-i üzemben gyártják a Slavia és a Kushaq modelleket, 2024 decemberében pedig az új Kylaq kompakt SUV gyártása kezdődött meg, amelyet a gyártási kapacitás 30 százalékos bővítése kísér. A helyi logisztikai központ a Slavia és Kushaq modelleket teljesen legyártott, készre szerelhető (CKD) alkatrészcsomagokban készíti elő. Eközben a Kodiaq SUV gyártása is folytatódott a Chhatrapati Sambhajinagarban (korábban Aurangabad) található üzemben. Kínában tavaly hét modellt gyártottak, Csangsa, Ningbo és Nanking város üzemeiben összesen 15 200 jármű készült. Az ukrajnai Salamonovóban (Tiszasalamon) folytatódott a Karoq SUV összeszerelése.

A Skoda Auto globális jelenlétének bővítésével 2024-ben Vietnámban két modell, a Slavia és Kushaq gyártásának előkészítése folyt, Indiából importált, készre szerelhető alkatrészcsomagokból. A Kushaq sorozatgyártása a tervek szerint az idei év első negyedévében indul. Kazahsztánban megkezdődött a Kodiaq, Octavia és Karoq járművek összeszerelése félig készre szerelhető (SKD) alkatrészcsomagból. Tavaly több mint 1400 járművet gyártottak, azt követően, hogy a Skoda újra megjelent a piacon. 2025-ben a vállalat azt tervezi, hogy a helyi SKD-összeszerelést további modellekre, például a Kamiqra, a Superbre, a Kodiaq új generációjára és az Octavia korszerűsített változatára is kiterjeszti.