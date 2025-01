Fontos változás a hazai autópályákon februártól: ezért komoly bírságot kaphatnak az autósok

Mint ahogy arról már itt a Pénzcentrumon is beszámoltunk, komoly bírságra számíthat, aki elfeledkezik arról, hogy február 1-től kizárólag a 2025-ben érvényes matricákkal lehet közlekedni hazánk gyorsforgalmi útjain. Január 31-én mintegy 3,5 millió éves országos és éves vármegyei autópálya-matrica jár le, miközben ismét emelkedtek az árak és a büntetések. A statisztikák pedig azt mutatják, hogy Magyarországon még mindig kiugróan magas az autópálya használattal kapcsolatos büntetések aránya.

Jövő hétvégén már megbüntetik azokat az autósokat, akik 2024-es autópálya-matricákkal közlekednek. Az autópályamatrica.hu szakportál arra figyelmeztet, hogy a statisztikák szerint ezen a téren is az utolsó pillanatig halogatják a vásárlást a magyarok, miközben az év elején nemcsak az autópálya-matrica árak emelkedtek, hanem drágultak a büntetések is.

Az éves országos matrica 59.210 forintba kerül, az éves vármegyei 6 890-be, a havi országos 10 710 forintba, heti 6620-ba, míg az egynapos 5320 forintba. A pótdíj összege 60 napon belül 26 640 forint, 60 napon túl már 91 780. Ha valaki nem a megfelelő – például egy D2-es jármű esetén D1-es díjkategóriájú – e-matricát vásárol, akkor a jó matrica mellett a pótdíjkülönbözetet is ki kell fizetni. Ennek mértéke 14 900 forint 60 napon belül, azon túl pedig 47 180.

A szakportál szakemberei az elmúlt évek tendenciái alapján arra számítanak, hogy idén tovább emelkedik online vásárlások aránya még többen választják az éves országos, illetve az éves vármegyei matricákat, miközben havi és a heti matricákat egyre kevesebben veszik. Utóbbi egyik oka a napi matricák bevezetése, de mindkét esetben szerepet játszik a biztonság. Online kényelmesebb és biztonságosabb is (pl. folyamatosan ellenőrizhetők a megadott adatok) a vásárlás.

A szakportál tavaly novemberi felmérése szerint szinte minden válaszadónál a figyelmetlenség vezetett a jogosulatlan úthasználathoz és számos esetben információhiány is hozzájárult a magas összegekhez. (A benzinkúton elírt rendszám, elveszett nyugta, forgalomterelés, megyehatár tévesztése, rossz lehajtó, 60 perces türelmi idő lejárt stb.) Sokan azért halmozták a büntetéseket, mert jóhiszeműen azt gondolják, hogy még érvényes például a heti matricájuk vagy nem is vették észre, hogy hibáztak és mire megkapták az első felszólító levelet, addigra már többször is jogosulatlanul használták az autópályákat, esetleg kicsúsztak a 60 napból.

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. adatai szerint 2024-ben tovább nőtt az e-matrica-vásárlások száma: több, mint 15 millió darab úthasználati jogosultságot vettek a közlekedők. Ez pár százezer darabbal több, mint az elmúlt években, de ezen belül egyre több az éves országos, illetve az éves vármegyei matricát vásárlók aránya (plusz 4, illetve 10 százalék), miközben a havi és a heti matricából egyre kevesebb fogy (mínusz 6 és 15 százalék).

A legtöbb vármegyei matricát Pest (jóval 1 millió felett), Fejér (kb. 300 ezer) és Győr-Moson-Sopron (kb. 200 ezer) vármegyére vásárolják. Mindeközben még mindig kiugróan magas az autópálya használattal kapcsolatos büntetések aránya: a statisztikák szerint évente mintegy 1 millió pótdíjat szabnak ki, további 1,5 millió esetet pedig külföldi behajtópartnereknek továbbítanak.