Autópálya matrica árak 2025: az országos és a vármegyei matrica is drágul jövőre

Érdemes előre tervezni, hiszen már most lehet tudni, menyibe fognak kerülni 2025-ben az autópályamatricák Magyarországon. A Pénzcentrum a vonatkozó rendelet alapján összeszedte, mennyi lesz jövőre a napi-, heti-, a havi-, és az éves országos autópálya matrica, illetve mennyit kérnek majd a vármegyei matricákért.

Ahogy azt a korábbi években is megszokhattuk, az idei évben is várhatóan december 1-jén kezdődik az elővásárlás az autópályamatricákra. Az úgynevezett kényelmi szolgáltatás keretében így idejében megvehetik az autósok az éves országos autópályamatricát, és a vármegyei matricákat is. Árak tekintetében persze lesz változás, az alábbiakban mutatjuk a legfontosabb információkat.

Díjrendelet: Autópályamatrica árak 2025-ben

Kíváncsi vagy , mennyi lesz az éves országos autópályamatrica ára 2025-ben, illetve mennyi lesz a vármegyei matrica ára 2025-ben? Nos, a használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról és gyorsforgalmi utakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet alapján az autópálya-matricák árait minden évben az előző évben az augusztusi inflációs adatok alapján szabják meg. Ez alapján 2025.01.01-től az alábbi autópálya-matrica árak és büntetési pótdíjak lesznek érvényben.

A 2025. január 1-jét követő időszakra érvényes e-matricák díja (bruttó)

KATEGÓRIA ÉVES VÁRMEGYEI (Ft) ÉVES ORSZÁGOS (Ft) NAPI (Ft) HETI (Ft) HAVI (Ft) D1 6890 59210 5320 6620 10710 D2 13780 84040 7560 9630 15170 U 6890 59210 5320 6620 10710 D1M 6890 59210 2660 3310 5360

Autópálya büntetések: pótdíj és pótdíjkülönbözet mértéke 2025-ben

Az érvényben lévő rendelet szerint jogosulatlan úthasználat miatt a tulajdonosnak vagy üzembentartónak a gépjármű kategóriájának megfelelő pótdíjat kell fizetnie 2025-ben is. Annak pedig, aki rendelkezik ugyan érvényes autópálya matricával, ugyanakkor az az irányadó díjkategóriánál (D2) alacsonyabb díjkategóriába tartozik (D1, U), pótdíjkülönbözetet kell fizetnie. Az 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet értelmében 2025. január 1-jétől érvényes pótdíj és pótdíjkülönbözet mértéke az alábbiak szerint alakul.

A 2025. január 1-jét követő időszakra érvényes pótdíj mértéke (D1, D1M, D2, U):

Alap pótdíj (60 napon belüli fizetés esetén): 26 640 Ft

Emelt pótdíj (60 napon túli fizetés esetén): 91 780 Ft

A 2025. január 1-jét követő időszakra érvényes pótdíjkülönbözet mértéke: