Ketyeg az óra, nincs kegyelem: több tízezres büntetésre készülhet rengeteg magyar autós

Két hét múlva, január legvégén lejárnak azok az éves autópálya-matricák, amelyeket az autóval közlekedők még a 2024-es évre vásároltak. Emellett az is fontos tudnivaló, hogy megváltozott a matricák ára, a kedvezményezettek köre és a pótdíjak összege is. Ugyanakkor talán azt is kevesen tudják, mely utak azok Magyarországon, ahol semmiféle matricát nem kell vásárolni, amikor rá akarunk hajtani valamelyikre. Itt a Pénzcentrum nagy matrica-kisokosa!

2025. január 1-től drágulnak az autópálya matricák. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. közlése szerint az éves matrica ára normál méretű személygépkocsik esetében 59 210 forintra emelkedik 57 260 forintról. Az éves matrica még január 31-ig érvényes, az új matricák pedig tárgyév első napjától használhatók - minderről korábban már beszámoltunk ebben a cikkben. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Most egybegyúrva az árakkal közüljük a főbb változásokat és azt is, hogy egyrészt milyen típusú matricát vásárolhatsz az út lőtt, mik a fontos változások, és azt is megmondjuk, hogy mely utakra nem kell egyáltalán matrica. És persze az se elhanyagolható információ, hogy bár a 2024-es, egész éves matricák még érvényesek, az óra folyamatosan ketyeg... Óriási rekord született 2024-ben A tavalyi évben ismét rekordot döntött a a matricavásárlási kedv: mint a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató jelezte a héten, a személygépjárművekre (3,5 t alatti járművek) történt e-matrica vásárlásokból valamivel több, mint 148 milliárd forint, míg a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg feletti járművek úthasználata után 656 milliárd forint folyt be a hazai költségvetésbe 2024-ben. Éves országos jogosultságból több mint 677 ezer, vármegyei matricából közel 2,9 millió, havi autópálya-matricából mintegy 2 millió, heti e-matricából közel 8 millió, a 2024. április 1-vel bevezetett napi matricából pedig kicsivel több, mint 1,6 millió darabot vásárolt az utazóközönség. Rengetegen vannak, akik már előre gondolkodva is vásároltak: a 2025-re érvényes matricákat már december első napjától meg lehetett vásárolni, amivel sokan éltek is, az adatok alapján az éves országos autópálya-matrica népszerűsége már az elővásárlás során is nőtt: míg az idei évre közel 78 ezer, addig 2024-re kicsivel több, mint 77 ezer darabot vásároltak a közlekedők az elővásárlási időszakban. A vármegyei jogosultságokból valamivel kevesebb fogyott idénre: míg 2025-re bő 99 ezer, addig 2024-re 106 ezer darabot vettek meg az úthasználók az elővásárlási időszakban. Mennyi az autópálya-matrica ára 2025-ben? A vonatkozó rendelet szerint így néz ki az autópálya-matricák ára 2025-re: A matricák ára különböző időtartamokra és kategóriákra vonatkozóan változik: napi: a vásárlás napján a vásárlás pillanatától éjfélig érvényes. Elővétel esetén a vásárláskor megjelölt napon 0 órától éjfélig érvényes.

heti (10 napos): kezdőnap + további egymást követő 9 napon,

havi: a kezdőnaptól a következő hónap (számát tekintve) ugyanazon napjának 24. órájáig/a hónap utolsó napján 24 óráig,

éves: a vásárlás időpontjától (decemberi elővásárlás esetén a tárgyév első napjától) a tárgyévet követő év január 31. napján éjfélig használható. A napi, heti és a havi matrica – amennyiben a vásárló nem adja meg külön az e-matrica érvényességi idejének kezdetét (kezdőnapját), akkor – a vásárlás (a kifizetés teljesülésének) időpontjától használható! Kicsit más a helyzet persze a a vármegyei matricák esetében. Itt az adott vármegye díjköteles gyorsforgalmi úthálózatán használható, éves érvényességű, azaz a vásárlás időpontjától (decemberi elővásárlás esetén a tárgyév első napjától) a tárgyévet követő év január 31. napján éjfélig biztosít úthasználati jogosultságot. Amennyiben matricavásárlás nélkül hajtottunk fel egy olyan útra, amire pedig a matricavásárlás nélkül nem tehetjük ezt meg, természetesen pótdíjat kell fizetnünk. Ezek összege a következőképpen alakul a 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet értelmében: Alap pótdíj (60 napon belüli fizetés esetén): 26 640 Ft.

Emelt pótdíj (60 napon túli fizetés esetén): 91 780 Ft. Nem mindegy azonban az sem, hogy ha büntetést kapunk, azt milyen hamar fizetjük be: több tízezer forintot vesz ki a zsebünkből a halogatás. Mégpedig azért, mert az Alap különbözeti pótdíj (60 napon belüli fizetés esetén) 14 900 Ft-ba;

Emelt különbözeti pótdíj (60 napon túli fizetés esetén) 47 180 Ft-ba fog kerülni. Nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy egy sor út van, ahol ezért vagy amazért nem kell matricát venni. Ezek pedig a következők: az M4-es autóút Vecsés-Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető út közötti szakasza;

az M60-as autópálya Pécs délnyugati elkerülő szakasza az 58-as és 5826-os számú utak között;

az M8-as autópálya;

az M80-as autóút;

az M9-es autóút 6-os számú főút és az 51-es számú főút közötti szakasza;

az M9-es autóút (61-es számú főút jelzés) Kaposvárt elkerülő szakasza. Mi változott? Történtek ugyanakkor változások is, amelyeket mindenkinek észben kell tartania, mielőtt útnak indul. Ezek közül a legfontosabbak: A D2 díjkategóriás gépjárművek tulajdonosainak lehetőségük van pótkocsikra is matrica vásárlására, mely segít a vontatott járművek egyszerű kezelésében.

A 2025-ös évi pótdíjak 26 640 Ft-tól kezdődnek, és 91 780 Ft-ra emelkedhetnek, ha a díjat 60 napon túli késedelemmel fizetik.

A nagycsaládosok és mozgáskorlátozott parkolási igazolvánnyal rendelkezők jogosultak kedvezményes matricákra, ami jelentős megtakarítást jelenthet, például egy D1 kategóriás éves matrica esetén 25 ezer forint is a maradhat a tárcájukban.

Címlapkép: Getty Images

