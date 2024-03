Új szabály élesedik, rengeteg magyar bukhatja a jogosítványát: ez alól nem lesz kivétel

Ismét mozgalmas hét áll mögöttünk: alábbi összefoglalónkban összegyűjtöttük a 12. hét legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkeit a Pénzcentrumról. Ha elolvasnád a teljes cikket, kattints a címére vagy a képes ajánlóra.

Sorra veszik a házakat ezeken az eldugott balatoni településeken: tudhatnak valamit?

Úgy fest, lecsengett a pandémia okozta exodus a magyar városokból. A pandémia okozta elvándorlási hullám egyik fő célpontja a Balaton volt, mostanra azonban sok korábban kedvelt helyen állt meg a lakosságszám emelkedése. Pedig éppen ideális lehet most megvetnie a lábát a magyar tengernél annak, aki itt szeretne letelepedni mind a kínálat, mind árak tekintetében. Abban, hogy melyek a legkedveltebb települések akár a part közelében, akár távolabb, abban segíthet a Pénzcentrum friss listája, mely a lakosságszám változását elemzi. A rangsorból kiderül az is, mely helyeket kerülik nagy valószínűséggel a beköltözők.

EZ IS ÉRDEKELHET Megőrjíti a magyarokat a nappalik új sztárja: tömegek keresik már most ezt a terméket a nyárra A technológiai fejlődés következtében most ott tartunk, hogy jelenleg sokkal nagyobb és jobb képminőségű tévéket tudnak vásárolni az emberek, mint néhány éve.

EZ IS ÉRDEKELHET Ennyit az olcsó tengerpartokról? Iszonyú árermelés jöhet a magyarok kedvenc filléres nyaralóhelyén Románia és Bulgária 2007 óta tagjai az EU-nak, ám a schengeni övezethez várhatóan csak idén fognak csatlakozni. Ez jelentős változásokat hozhat a két ország turizmusában.

EZ IS ÉRDEKELHET Horror áron mérik a húsvéti menüt az éttermek: ennyiért rendelhetsz ünnepi ebédet 2024-ben Aki szívesen megúszná az ünnep előtti konyhai robotot, az akár rendelheti is a húsvéti menüt étteremből.

Húzós lehet a családi nyaralás idén: már nem sokáig lehet elodázni az áremelést a Balatonnál sem?

A szállodák és éttermek jövedelmezősége csökkent, az áremelések nagy átlagban nem tudták követni a költségnövekedést, amit a szektornak egyelőre el kell fogadnia, vagy az áremelésen túli módszerekkel kell növelnie az árbevételt - fejtette ki a Pénzcentrumnak adott interjúban Flesch Tamás. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) elnöke hozzátette, ettől függetlenül drágábbak lehetnek a szállások árai, a fővárosban izmosabb, vidéken szerényebb mértékben. Szóba kerültek munkaerőpiaci kérdések is, az új generáció, a harmadik országból érkező munkavállalók, sőt, a robotok szemszögéből is körbejártuk a témát.

EZ IS ÉRDEKELHET Végleg lelépnél az országból? Ilyen egyszerűen lehetsz kanadai állampolgár, bárki próbálkozhat Évente több ezren döntenek úgy, hogy Kanadában letelepedve, az ország állampolgáraiként kezdenek új életet. A Pénzcentrum az ehhez szükséges teendőket gyűjtötte össze.

EZ IS ÉRDEKELHET Alig ismert nyaralási őrület hódít 2024-ben: így bárki fillérekből megúszhatja a pihenést? Egyre népszerűbbek lesznek az olyan alternatív utazási módok, mint a sportturizmus, a lakáscsere, vagy a gip tripping.

EZ IS ÉRDEKELHET 590 ezer forintért keresnek embereket magyar börtönökbe: egy érettségi is elég a gázsihoz Újabb toborzási hullám indult a Büntetés-Végrehajtásnál, számos meghirdetett pozícióba várják a jelentkezőket, a végzettség sem számít.

Ilyen használt autót vehetsz most 2 millió alatt: őrület, ami a kereskedőknél megy, indul az áresés?

A KSH friss adatai szerint a használt személyautók februárban több mint 10 százalékkal voltak olcsóbbak, mint egy évvel korábban - de ez megjelenik a piacon is, vagy csak a statisztika módsztana miatt alakult így? Nos, a Pénzcentrumnak megszólaló piaci szereplők szerint valóban csökkentek némiképp a használt személyautók árai, ez többek között annak köszönhető, hogy az új autók piaca kínálativá alakult, egyre több az akció, amely végső soron a használt autókn árát is lejjebb tolja. Mint kiderült, az elektromos autók még a KSH által közölt számoknál is olcsóbbak lettek tavaly

EZ IS ÉRDEKELHET Szabályosan kiürül az ország keleti fele: tömegek menekülnek ezekből a városokból, falvakból Míg egyes falvak lakosságszáma akár a duplájára is duzzadhatott 5 év alatt, más helyek rendkívül elnéptelenedtek.

EZ IS ÉRDEKELHET Brutális árrobbanás a fővárosban: így lett a magyar elit játszótere a budapesti lakáspiac Nem tartott sokáig a trendforduló az új építésű lakóingatlanok piacán a fővárosban, újra erőre kaptak az árak.

EZ IS ÉRDEKELHET Lehull a lepel a magyar ügyvédekről: így élnek a sztárszakma munkásai, sokan pikkelnek rájuk Az ügyvédi pályán való elindulás sem olyan egyszerű, ha valaki nem tud külső anyagi támogatást kapni.

Megtudtuk, brutális bírságot kaphat a Temu: örökre eltűnhet a kínai kacat-webshop Magyarországról?

Reagált a Pénzcentrumnak a Temu a hírre, mely szerint versenyfelügyeleti eljárást indít a Gazdasági Versenyhivatal az európai működtetőjükkel, a Whaleco Technology Limiteddel szemben. Az online piactér mindenben együttműködik, hiszen szeretnének továbbra is a magyar piacon maradni. De vajon hogyan zajlik a GVH vizsgálata, a kereskedelmi platform mekkora bírságra számíthat, és a hatóság letilthatja-e a webshopot? A Pénzcentrum többek között ezeknek járt utána.

EZ IS ÉRDEKELHET Megrohanták a fegyverboltokat a magyarok, vagyonokat költenek: mire készülnek ennyien? A CashTag ezen a héten körbejárta, milyen szabályok vonatkoznak a különféle önvédelmi eszközökre, és megtudtuk azt is, mi is pontosan a jogos védelem.

EZ IS ÉRDEKELHET Fontos változás élesedik a Nespresso kapszuláknál: rengeteg vásárlót érint, ez már hivatalos Több soron változnak az értékesítési feltételek a Nespresso Boutique-okban, melyek április 4-től minden vásárlást érintenek majd.

EZ IS ÉRDEKELHET Újra tarolnak a valódi nullás számlák: megindult a roham a magyar bankokba 2024 első heteiben egymás után jelentettek be áremeléseket a magyarországi bankok, amit a tavalyi év kiemelkedően magas inflációjával indokoltak.

Milliókat spórolhat, aki így vesz lakást 2024-ben: erről a kedvezményről alig tudnak, sokaknak jár

Sokan csak a lakásvásárlás során – rosszabb esetben azt követően - szembesülnek azzal, hogy az ingatlan megszerzésével illetékfizetési kötelezettségük keletkezik. Pedig jelentős, minimum több százezres, de inkább több milliós összegről van szó, amely akár jelentős anyagi kihívás elé is állíthatja azokat, akik a vásárlás megkezdésekor nem kalkuláltak előre ezzel a tétellel. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy mikor, mekkora illetéket kell fizetnünk ingatlantulajdon megszerzésekor, illetve azt is megnézzük, hogy mekkora összegeket jelent ez a gyakorlatban. Sőt, azt is kiszámoljuk, hogy mekkora jövedelemmel kell rendelkezzen az, aki ma szeretne első lakástulajdonához hozzájutni, ám csak a minimális önerő áll a rendelkezésére.

EZ IS ÉRDEKELHET Tömegével költöznek ezekre a vidéki településekre a pestiek: itt a 2024-es toplista Több helyen is látható növekedés Pozsony magyarországi agglomerációjában, illetve más határmenti településeken. A városok között az üdülőtelepülések népszerűsége nőtt jelentősen.

EZ IS ÉRDEKELHET Itt a bírságszezon: sokkoló csekket kaphat ezért 2024-ben akinek kertes háza, telke van Jelentősen emelkedett a parlagfű miatt kiszabott növényvédelmi bírságok száma és összege is 2023-ban a korábbi évekhez képest.

Rengeteg magyar bukhatja a jogosítványát: itt az új szabály, nem lesz kivétel

Rengetegen félbehagyták a jogosítványszerzést a fiatalok közül, mert arra számítottak, hogy ingyenesen tehetik meg. Erre volt is ígéret, a kormány azonban végül visszatáncolt, komoly kérdőjeleket hagyva maga után. A Pénzcentrumnak nyilatkozó szakmai szervezet elnöke szerint jó dolog, hogy szeptembertől a KRESZ-t és a jogosítványszerzéshez feltétlenül kellő egészségügyi oktatást az iskolákban is megkaphatják a diákok, de azzal komoly fenntartásai vannak, hogy erre maguk a pedagógusok készen állnak-e.

EZ IS ÉRDEKELHET Küszöbön az újabb forintösszeomlás? Egyre valószínűbb, hogy elkerülhetetlen a 400-as euró Elkerülhetetlennek látszik, hogy a forint árfolyama ismét elérje a 400 forintos szintet az euróval szemben - ezt mondta a Pénzcentrum kérdésére Virovácz Péter.

EZ IS ÉRDEKELHET Jó ég, mi folyik a hazai IKEA-áruházakban? Erre senki nem számított 2024 elején Megállni, de legalábbis lassulni látszik a bútorok drágulása Magyarországon, viszont a hosszabb távú árvizsgálat még mindig igen ijesztő képet fest.

Óriási dobás, vagy megint a tűzzel játszunk? Így sülhet el Orbán V4-pótló gazdasági mesterterve

Bár a Visegrádi Együttműködésben még van erő, Orbán Viktor miniszterelnök szorosabbra fűzné Magyarország kapcsolatát a szerbekkel, szlovákokkal és az orsztrákokkal. Ezzel egyesítené a térség "szuverenista államait", melynek nem csak politikai, de gazdasági vonatkozásai is lesznek. A Pénzcentrum ezt a potenciális együttműködést járta körbe gazdasági szakértők segítségével. Mit hozhat a kormányfő B-terve a magyar gazdaságban?

Címlapkép: Faludi Imre, MTI/MTVA