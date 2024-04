Kiderült a BYD sötét titka: így tarolják le Magyarországot is, rendkívüli amit csinálnak

Az amerikai és európai politikusok aggodalmukat fejezték ki az olcsó kínai elektromos járművek piacra kerülése miatt, de a BYD, Kína vezető EV-gyártója, inkább jelentősen megemelte exportárait, hogy magasabb haszonkulcsokat érjen el a külföldi piacon, ami ellentmond a versenytársak aggodalmainak. Az elemzések szerint a BYD néhány modelljéért így külföldön akár háromszoros árat is kérhet a kínaival szemben, ami még mindig versenyképes az adott országok piacán, miközben otthoni árharcok keményen sújtják a vállalat profitját - írta a Reuters.

Az amerikai és európai politikusok aggodalmukat fejezték ki a kínai elektromos járművek (EV) által jelentett potenciális fenyegetés miatt, amely veszélyeztetheti a helyi autóipart. Ennek ellenére a BYD, Kína egyik vezető EV-gyártója, nem az alacsony árakkal való versenyt választotta, hanem jelentősen megemelte az exportárakat a hazai piaci áraihoz képest. A cél az volt, hogy magasabb haszonkulcsokat érjen el külföldön, amit a kínai piacon folyó erős verseny miatt otthon nem tudott volna.

A Reuters elemzése szerint a BYD három kulcsfontosságú modelljéért külföldön akár kétszeresét vagy majdnem háromszorosát is elkérheti annak az árnak, amit Kínában kérnek. Például a BYD Atto 3 modellért Németországban 42 789 dollárt kell fizetni, míg Kínában csak 19 283 dollárba kerül. Ez az árkülönbség ráadásul még versenyképesnek is számít az adott ország piacán.

A BYD arra számít, hogy az export növelése hozzájárulhat nyereségessége megerősítéséhez, tekintettel arra, hogy a belföldi piacon zajló árharc csökkenti a profitját. Az autógyártók gyakran alkalmaznak eltérő árazást az exportált járműveknél, de a BYD esetében ezek a felárak rendkívül magasnak számítanak.

Kína előnyben van az EV-iparban köszönhetően többek között az akkumulátorgyártás terén elért költségcsökkentésnek és állami támogatásoknak. Ezzel szemben néhány nyugati autógyártó magasabb vámok bevezetését sürgeti a kínai EV-kkel szemben.

A BYD luxusmodellek bemutatásával és új modellek piacra dobásával igyekszik meghódítani a globális prémium piacot. Az exportárak emelése lehetővé teszi számukra, hogy jelentős nyereséget termeljenek járművenként, miközben rugalmasságot biztosítanak az árak esetleges csökkentésére is.

A kínai autógyártók egyébként éppen márkafejlesztési fázisban vannak és igyekeznek megszabadulni "az olcsó kínai termék" bélyegtől. A BYD például Európában olyan árszinteken pozicionálja járműveit, amelyek versenyképesek vagy még magasabbak is lehetnek mint nyugati riválisaik árai.

A BYD vertikálisan integrált ellátási láncának köszönhetően - minden alkatrészét házon belül gyártva - jelentős költségelőnyökkel rendelkezik. Az akkumulátorgyártás terén elért előnyök mellett Kína földterület-, energia- és munkaerő-költség előnyeivel is élvezheti ezeket. Összességében a BYD stratégiája azt mutatja, hogy mennyire fontos szerepet tölt be Kína a globális elektromos járműiparban, és hogyan tudja kihasználni költségelőnyeit és állami támogatásait ahhoz, hogy erős pozíciót építsen ki nemzetközi szinten is - zárul a Reuters elemzése.