Sorra veszik a házakat ezeken az eldugott balatoni településeken: tudhatnak valamit?

Úgy fest, lecsengett a pandémia okozta exodus a magyar városokból. A pandémia okozta elvándorlási hullám egyik fő célpontja a Balaton volt, mostanra azonban sok korábban kedvelt helyen állt meg a lakosságszám emelkedése. Pedig éppen ideális lehet most megvetnie a lábát a magyar tengernél annak, aki itt szeretne letelepedni mind a kínálat, mind árak tekintetében. Abban, hogy melyek a legkedveltebb települések akár a part közelében, akár távolabb, abban segíthet a Pénzcentrum friss listája, mely a lakosságszám változását elemzi. A rangsorból kiderül az is, mely helyeket kerülik nagy valószínűséggel a beköltözők.

A Pénzcentrum friss lakossági statisztikákon alapuló cikksorozatában már elemeztük, melyek Magyarország slágertelepülései, ahová az elmúlt években a legtöbben költözhettek, illetve melyek a leginkább elnéptelenedő falvak, városok. Az országos adatok feldolgozása után most megvizsgáltuk, mi a helyzet a Balaton környékén. A pandémia óriási lökést adott a vidékre költözéshez, második otthon vásárláshoz, melyet sokan a magyar tenger partján képzeltek el. Számtalan települést találunk, ahol az elmúlt egy, illetve 5 év során ugrásszerűen nőtt is a lakosok száma. Más Balaton környéki helyekre pedig úgy tűnik, senki sem akar költözni: drasztikusan fogy a lakosok száma. Mutatjuk a legfrekventáltabb, valamint a messzire elkerült balatoni községek, városok listáját.

Amikor a pandémia lecsapott Magyarországra 2020-ban, a karanténhatás miatt rengetegen döntöttek a vidékre költözés mellett. Sokan éppen a Balaton környékén található kisebb városokat, falvakat képzelték új lakóhelyük, vagy második otthonuk helyszínéül. Az infrastruktúra fejlődése miatt a Velencei-tó és a Balaton egyes pontjai már szinte Budapest tágabb agglomerációjához tartoznak, a távmunka elterjedése pedig végképp rásegített, hogy az üdülőtelepülésekre meginduljon a beköltözők özöne. A falusi csok ugyancsak vonzóvá tehette ezeket a kisebb településeket. Csakhogy később a rezsiválság, a rekordinfláció, a kamatszint emelkedése, a családtámogatások kivezetése / kimerülése és különböző válságok nehezebb helyzetet teremtettek. Lássuk, hogy még mindig olyan vonzóak a balatoni települések, mint néhány éve.

Az elemzésünk alapja a Belügyminisztérium által frissen publikált lakossági statisztikák az állandó lakosok számáról, illetve figyelembe vettük, a 2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról mellékletében felsorolt településeket. Az 1/1. számú melléklet "a Balaton kiemelt üdülőkörzethez tartozó települések" közé 180 települést - 179 + 1 települést, mivel időközben Balatonakarattya különállóvá vált Balatonkenesétől -, az 1/2. számú melléklet "a Balaton kiemelt üdülőkörzetbe tartozó parti és partközeli települések" közé 52 települést sorol. Továbbá az elemzéshez külön kiválogattunk 121, a Balatontól 15 km távolságban lévő települést is, melyek között akad olyan is, ami a törvény nem tartozik a kiemelt üdülőkörzethez, viszont lakóhelyként még ideális távolságra van a magyar tengertől.

Azt azért fontos kiemelni, hogy a lakosságszám változás önmagában nem pusztán a beköltözőket és elköltözőket mutatja, hanem a születések és halálozások is befolyásolják az adatokat. Viszont a kiugró növekedések, csökkenések mögött feltehetően nemcsak a helyi népesség gyarapodása vagy fogyása áll, hanem a vándorlásnak is fontos szerepe van ebben. Mindenesetre azt nem állítjuk, hogy a lakosságszám változása egy az egyben a költözőkkel lenne azonosítható, a közölt számokat ennek tükrében érdemes értelmezni.

A legnépszerűbbtől a legelhagyatottabb helyekig

2023. január 1-jétől 2024. január 1-ig a kiemelt üdülőkörzethez tartozó 180 településen 0,32 százalékos csökkenés mutatkozott a lakosságszámban. Ez kevesebb, mint az országos átlag (-0,4%). Ha ezek közül is csak a parti és partközeli településeket nézzük, akkor csökkenés mértéke 0,23 százalék, az általunk kiválasztott 121 településen pedig, ami 15 km-es körzetben található, 0,27 százalékos az apadás.

Amíg viszont a tavalyi elemzésünk az első 20 helyen álló település növekedése 2,2-15,5 százalékig terjedt, addig idén már jóval mérsékeltebb növekedést láthattunk. 2024-ben Balatoncsicsó vezeti a toplistát, melyet Tagyon és Visz követ a dobogón. A legtöbb települést tömörítő listán még a zalai Egeraracsa is felfért a dobogóra, ha pedig csak szigorúan a part menti helyeket nézzük, akkor Balatonrendes viszi a prímet.

A törpe- és aprófalvak természetesen nagy előnyben vannak, hiszen a százalékos növekedés alapján ilyen kis helyeken akár 10 fős gyarapodás is jelentős lehet. Viszont ott van például Somogyszentpál, Cserszegtomaj, Kőröshegy, Balatonakarattya, Vonyarcvashegy, vagy Balatongyörök, melyek nem annyira kis helyek, mégis élen járnak a lakosságszám növekedését tekintve.

A legnagyobb település, ahol növekedés és nem fogyás látszik az Berhida, melyet akár Veszprém vagy Székesfehérvár agglomerációjának is lehetne tekinteni. A nagyobb és népszerű helyek között van Balatonboglár és Gyenesdiás is:

A legnagyobb fogyás Lulla, Kékkút, Óbudavár, Kisberény, Vöröstó, Szentbékkálla, Főnyed, Táska, Pula, Hács és Barnag lakosságában mutatkozott. Csak a partközeli helyeket vizsgálva pedig Alsópáhok, Balatonakali, -lelle, -szemes, és -szárszó veszítették el a népszerűségüket az utóbb egy év adatai alapján. Szántód, Keszthely, Almádi és Zamárdi lakossága szintén jelentősen csökkent. A tágabb térségből a nagyobb helyek közül Tapolca, Marcali, Tab és Lengyeltóti helyzete sem a legjobb. Siófok, Füred, Hévíz, vagy Fűzfő lakossága is apad, de mégsem olyan mértékben, mint a többi nagyobb településen látható.

Balatoni slágertelepülések, szellemfalvak

Azt is megvizsgáltuk, 2019 óta hogyan változott a Balaton vonzáskörzetében az egyes helyeken a lakosságszám. Azt láthatjuk, hogy a 180 környékbeli település közül épp a 108 fős állandó lakosságú Vöröstó végzett az élen, mikor az egyéves listában a lista negatív végén találhattuk meg. Ez is azt mutatja, hogy a kis helyeken néhány fős változás is jelentős különbséget jelenthet.

A szűkített listák élén változatlanul Balatonrendes, Lovas, Cserszegtomaj, Felsőörs és Balatonmáriafürdő áll. A legnagyobb települések közül ki kell emelni Balatonalmádit, Berhidát, Balatonlellét és Gyenesdiást, ahol számottevően nőtt a lakosok száma. Balatonfűzfőn pedig stagnálást láthatunk, ami amellett nagy teljesítmény, hogy egyébként az országra 1,8 százalékos népességcsökkenés volt jellemző 2019-ről 2024-re.

A lista végén is ismerős nevekkel találkozhatunk, mint Kékkút, Barnag vagy Mindszentkálla és Lulla. Közvetlenül a parton vagy közelben található települések között Kővágóörs, Keszthely és Balatonboglár a negatív rekorderek, de nem sokkal maradt le tőlük Balatonfüred, Szántód és Balatonszentgyörgy sem.

A listák összevetéséből pedig kialakulhat egy kép bennünk, melyek a rövid és hosszú távon is vonzó helyek jelenleg a Balaton mellett. Almádi, Gyenesdiás, Cserszegtomaj, Vonyarcvashegy, Zamárdi, Fenyves, Csopak, Felső- és Alsóörs, Balatonkeresztúr, Alsópáhok, Balatongyörök, Balatonberény, Ábrahámhegy, Paloznak, Máriafürdő és Akarattya is még mindig vonzó lehet a beköltözők számára. Balatonrendes, Lovas, Szentgyörgyvár, Cserszegtomaj is régóta favoritok.

Azok számára, akik most szeretnék a Balaton környékén megtalálni új lakóhelyüket, vagy második otthonukat, éppen ideális lehet az időzítés a vásárlásra. Ingatlanszakértők szerint ugyanis most sok nyaralót, házat dobnak piacra azok, akik számára már nem fenntartható egy ingatlan a Balatonnál, vagy máshol fektetnék be a pénzüket. A listáinkból kitűnik, hogy nem feltétlenül a part menti, jellemzően drágább helyek azok, ahol a leginkább nő a lakosságszám. Azt természetesen mindenki maga tudja, hogy számára milyen más tényezők a fontosak, a listánk pusztán iránymutatásul szolgálhat a keresgélésben.

