590 ezer forintért keresnek embereket magyar börtönökbe: egy érettségi is elég a gázsihoz

Újabb toborzási hullám indult a Büntetés-Végrehajtásnál, számos meghirdetett pozícióba várják a jelentkezőket, a végzettség sem számít. Ha valakinek érettségije van már bruttó akár 589 ezer forintot is megkereshet. Azonban a munka betöltésére számos alkalmassági vizsgán át kell esnie a jelentkezőknek, hogy bekerüljenek a szervezetbe.

Ahogy azt a Pénzcentrum is megírta a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága bejelentette, hogy a Csengeren épülő, 1500 ember befogadására alkalmas börtön zárkáiba a rabok készítik a fém és fa berendezési tárgyakat. A börtönben innovatív informatikai fejlesztések mellett a zárkafelszerelések is megújulnak. A fém tárgyakat a Sopronkőhidai Kft. vasipari üzemében, míg a fa berendezési tárgyakat a Nagyfa - Alföld Kft. budapesti telephelyén készítik. A berendezések vandálbiztosak lesznek, falra rögzíthetőek, és nem alkalmasak tiltott tárgyak elrejtésére. Az elkészült termékeket saját beruházásként porfestik, ahol a fogvatartottak is dolgoznak.

A korábbi közleményből az is kiderül, hogy a Csengeri börtönbe továbbra is várnak jelentkezőket különböző beosztásokra, amelyekről részletes információk a weboldalukon lehet elérni. "Gyere a hűvösre" jeligével toboroz a Büntetés-Végrehajtás új kollégákat számos munkakörbe. A hirdetésekben minden végzettségre kínálnak lehetőséget, sőt még a képzésüket is reklámozzák és az is kiderül, hogy már maga a tanulás során fizetésben részesítik a jelentkezőket.

A Büntetés-Végrehajtás karrier oldalán keresgélve körletfelügyelőtől a szakmunkáson és fegyveres biztonsági őrön át egészen a szakorvosi és szakelőadói állásokig lehet szemezgetni. Ezekhez a végzettségek és a betöltési követelmények is igen különbözőek. Cikkünkben megvizsgáltuk ezeket a meghirdetett pozíciókat.

Forrás: Büntetés-Végrehajtás hivatalos oldala

Fizetések és juttatások

Az meghirdetett állások között az iskolai végzettségben és fizetésben van különbség. Ezeket a következő táblázatban gyűjtöttük össze:

Jól látható, hogy a nettó fizetések egy kivétellel 300 ezer forint fölött alakulnak, és igen nagyban függ az értéke az iskolai végzettségtől. Összevetve a KSH átlagkeresetével a kiírt pályázatokban található megajánlott béreket elmondható, hogy nagyjából átlagosan nettó 341 863 forint körül adnak havonta a munkakörben, ami a KSH 2023 novemberi közigazgatási szféra átlagos béreihez viszonyítva nagyjából 100 ezer forinttal alacsonyabb. Az egyéb juttatások terén nincsen kirívó különbség a különböző hirdetésekben, ezek közzé tartozik a

Cafeteria rendszer (bruttó 200 000,- Ft/év)

ruházati illetmény / ellátás

albérleti hozzájárulás (albérleti szerződés, illetve számla leadása mellett)

útiköltség-térítés (gépjárművel 18 Ft/km, vonat, illetve helyközi busz igénybevétele esetén 86 % kerül térítésre bérlet leadása mellett)

különböző szolgáltatások kedvezményes igénybevétele, így pl.: telefon előfizetési kedvezmény, gépjármű felelősség biztosítási kedvezmény, kedvezmény egyes banki szolgáltatások igénybevétele esetén,kedvezményes üdülés, rekreáció, nyári gyermektábor

Azonban az állások betöltéséhez szigorú alkalmassági vizsgálatokon és vizsgákon kell átesni, amiről a szervezet honlapján részletes leírás található.

Követelmények

Általános felvételi szabályok:

A büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományának szolgálati viszonyát a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (Hszt.) szabályozza, mely a hivatásos állományba vételhez az alábbi kritériumokat határozza meg:A Hszt. 33. §-a alapján hivatásos szolgálati viszony azzal az önként jelentkező, cselekvőképes, állandó belföldi lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárral létesíthető,

aki a tizennyolcadik életévét betöltötte, és életkora – az e törvényben meghatározott kivételekkel – a hivatásos szolgálat rá irányadó felső korhatáránál legalább tíz évvel kevesebb,

aki rendelkezik a tervezett szolgálati beosztás besorolási osztálya szerint meghatározott iskolai végzettséggel (tiszthelyettesénél legalább érettségi, tisztnél felsőfokú iskolai végzettség) és szolgálati viszonyra vonatkozó szabályban a szolgálati viszony létesítésének feltételeként meghatározott szakképzettséggel,

aki a hivatásos szolgálatra és a tervezett szolgálati beosztására egészségi, pszichikai és fizikai szempontból alkalmas,

akinek életvitele nem kifogásolható, és aki hozzájárul annak a szolgálati viszony létesítését megelőző, valamint a szolgálati viszony fennállása alatti ellenőrzéséhez,

aki elfogadja egyes alapvető jogainak e törvény szerinti korlátozását,

aki tudomásul veszi, hogy szolgálati viszonyának fennállása alatt szolgálata törvényes ellátását tudta és beleegyezése nélkül – a törvényben meghatározott esetekben és módon – a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv a Rendőrségről szóló törvény szerinti megbízhatósági vizsgálattal ellenőrizheti,

aki tudomásul veszi és elfogadja a hivatásos szolgálattal járó, szolgálati viszonyra vonatkozó szabályokban meghatározott kötelezettségeket és elvárásokat, valamint akinél nem állnak fenn a szolgálati viszony létesítését kizáró körülmények.

Az egészségügyi alkalmasság főbb pontjai:

egy hónapnál nem régebbi tüdőszűrő vizsgálat eredménye,

hölgyeknél egy hónapnál nem régebbi nőgyógyászati lelet,

hölgyeknél egy évnél nem régebbi citológiai vizsgálat eredménye,

egy évnél nem régebbi urológiai vizsgálat eredménye,

ideggyógyászati vizsgálat eredménye,

szemészeti szakorvosi lelet,

fül-orr-gégészeti és audológiai szakorvosi lelet,

fogászati szűrővizsgálat eredménye,

teljes körű labor vizsgálat,

EKG lelet,

a kérdőíven megjelölt korábbi betegségeire, gyógykezeléseire, jelenlegi egészségi állapotára vonatkozó szakorvosi, laboratóriumi, eszközös vizsgálati lelet(ek), zárójelentés(ek).

Ezen felül pedig pszichológiai alkalmassági vizsgálaton is átesnek a jelentkezők, ezek közzé tartoznak a személyiségtesztek, intelligenciatesztek, papír alapú és műszeres figyelemvizsgálatok. A pszichikai alkalmassági vizsgálatot a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja pszichológia szakmai csoportja végzi.

Fizikai alkalmassági

A szintfelmérésen csak az vehet részt, aki erre vonatkozó háziorvosi igazolással rendelkezik. A személyügyi szerv a vizsgált személyt életkora szerint korcsoportokba, a betölteni tervezett beosztás szerint alkalmasságvizsgálati kategóriákba sorolja. Az egyes kategóriák igazodnak a beosztások szervezeten belüli munkakörülményeihez, a szolgálatellátás követelményeihez és kockázataihoz, a szakmai elvárásokhoz. A munkakör típusától is függ, hogy milyen feladatokon kell megfelelni. A feladatok alapvetően 2 nap csoportba oszthatóak

Minimumfeltételbe

és erő- és állóképességi tesztbe.

Minimumfeltétel mozgásformái közzé tartozik a futás, úszás, kerékpár-ergométer vagy evezőpad-ergométer – Cooper teszt, ezekből kell 1 mozgásformát választani. Erő- és állóképességi teszt mozgásformái közzé pedig a 30 mp alatt fekvőtámaszba karhajlítás-nyújtás, hajlított karú függés időre fekve nyomás (férfi 60 / nő 25 kg), 4 X 10 méteres ingafutás időre és a helyből távolugrás hanyatt fekvésből felülés tartozik. Az pedig, hogy melyiket kell ezek közül teljesíteni teljes mértékben a választott munkakör jellegétől függ. Négy nagy kategóriába sorolhatóak a pozíciók:

támogató szerepkörbe tartozó beosztások

adminisztratív vagy hatósági szerepkörbe tartozó beosztások

beavatkozó vagy intézkedő szerepkörbe tartozó beosztások

speciális szerepkörbe tartozó beosztások.

A következő táblázatban a felsorolt négy kategóriához tartozó felvételi elvárást és azzal betölthető pozíciókat soroltuk fel.

A fenti alkalmassági vizsgálatokon felül elvárt a jelentkezőktől, hogy "kifogástalan életvitelt" folytassanak, ami szintén ellenőrzésre kerül. Magyarország alapvető elvárása a rendvédelmi feladatokat ellátó állománnyal szemben, hogy a rájuk vonatkozó jogszabályi előírásokon túl, szigorú hivatásetikai elvárásoknak is megfeleljenek. A kifogástalan életvitel ellenőrzése azt a célt szolgálja, hogy csak olyan személyek lehessenek a hivatásos állomány tagjai, akik e magas szintű etikai elvárásoknak felvételükkor, illetve az egész hivatásos életpályájuk során megfelelnek.



A kifogástalan életvitel ellenőrzése kötelező a büntetés-végrehajtási állományba vétel előtt, míg az állományban lévő kollégáknál időszakosan hajtják végre. Ennek elvégzéséhez egy nyilatkozatot kell aláírni. A nyilatkozat azt tartalmazza, hogy a hivatásos állomány tagja hozzájárul, hogy az életvitelét, jövedelmi és vagyoni viszonyait, életkörülményeit, lakó és családi környezetét a megvizsgálhassák.

Az ellenőrzés során vizsgálják, hogy a jelentkező követett-e már el bűncselekményt, illetve szolgálaton kívüli magatartása megfelelő-e. Az ellenőrzés módszerei a bűnügyi nyilvántartásban, egyéb nyilvántartásokban történő lekérdezés valamint környezettanulmány készítése. A vizsgálat eredményéről az elvégzését kérőt értesítik, de arról az érintett személyt is tájékoztatni kell.

Címlapkép forrása: MTI/Hegedüs Róbert