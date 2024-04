Temérdek magyar már így vesz használt autót: azért ez nem semmi, elég jól csinálják

A 2023-as év konszolidációt hozott a használtautó-piacon, de a recesszió és az infláció szele érezhető a szegmensben – olvasható az ALD Automotive | LeasePlan közleményében. A vásárlók tudatosabbak, a bizalmatlanság viszont továbbra is erős és gyakran indokolt. Mit hozhat a jövő, és hogyan vásárolnak a magyarok használt autót 2024-ben? Vajon a használt lízingautók jelenthetik a megoldást? Netán az élelmiszer és a műszaki cikkek után már a következő autónkat is online áruházból vehetjük? A vállalat használtautó üzletágának igazgatója az alábbiakban összefoglalta a jelenleg úttörő trendeket.

A COVID-időszak kezdetben érthető módon visszavetette a használtautó-értékesítést, ám a saját használatú autó az egészségügyi biztonság miatt felértékelődött, így az autóvásárlás iránt érdeklődők száma nőtt. A 2021-ben kezdődő, majd 2022-ben tetőző alkatrészhiány és a szállítási nehézségek következtében felélénkült a használtautó-piac, hiszen sokan, akiknek éveket kellett volna várnia az új autókra, inkább a másodlagos piac felé fordultak. Mindez átmenetileg megnövelte a használtautó-árakat. A 2023-as év azonban már a konszolidációról szólt mind az újautó-, mind pedig a használtautó-piacon. A szállítási idők rövidültek, sőt, napjainkra jellemzővé vált, hogy újra készletről, árkedvezménnyel lehet választani új gépjárművet. Ezáltal közeledtek egymáshoz az újautók és a használt autók árai, amely kihívást jelent ugyan a másodlagos piacon, a még mindig olcsóbb használt autók azonban továbbra is jó alternatívát kínálnak a kisebb vásárlóerővel bíró érdeklődők számára.

A használtautó-értékesítés kihívásai

Az újautó-árak csökkenésével a használt autók veszítettek a versenyképességükből. Ezzel párhuzamosan a recesszió és az infláció hatására csökkent a vásárlóerő is, ami a használtautó-piacon szinte rögtön éreztette a hatását. Az autóvásárlókra eddig is a tudatosság volt jellemző, azonban a dráguló mindennapok és a csökkenő megtakarítások idején a nagyobb kiadásokat, mint például a családi autó beszerzését, még alaposabb utánjárás és a lehető legbiztonságosabb beszerzési csatornák felkeresése jellemzi. „A vásárlók nagy része szereti személyesen megtekinteni az autókat és igényli a beszélgetést az értékesítőkkel. Mivel a gépjárművek fenntartási költségei is jelentősen emelkedtek az elmúlt években, egy használt autó megvásárlásakor még fontosabbá vált a megbízható eladói háttér és az, hogy még másodkézből vásárolva se tartogasson kellemetlen meglepetéseket egy autó” – mondta Hegedűs Viktor, az ALD Automotive | LeasePlan használtautó üzletágának igazgatója.

Bizalmatlanok vagyunk

A biztonságot kereső vásárlók ezzel párhuzamosan, jellemzően bizalmatlanok a használtautó-piac szereplőivel szemben, hiszen a másodlagos piacon általában nehezen visszakövethető a szerviztörténet, a lakosság többségének pedig nincs meg az a háttértudása, ami alapján az adatok hitelességét meg tudná ítélni. Ezt megnehezíti, hogy a jelenlegi szabályozás szerint a forgalmazók és a szakszervizek csak a tulajdonosnak kötelesek kiadni a szervizelési és üzemeltetési előzményeket, így használt autó vásárlása esetén az érdeklődő tulajdonképpen az eladó jóindulatára van utalva.

A használt lízingautók jelenthetik a biztosítékot?

Éppen ezért egyre népszerűbbek az operatív lízingpiacról érkező fiatal, legfeljebb ötéves használt autók, amelyek garantáltan az első tulajdonostól – azaz a flottakezelőtől –, és minden esetben a teljes szerviztörténet birtokában vásárolhatók meg.

Használt autót webshopból – ez a jövő?

Egy használt autó megvásárlásakor sok esetben hetekig böngésszük az ajánlatokat az interneten, majd akár több száz kilométert is megteszünk, hogy személyesen nézzük meg a potenciális járműveket. Újdonságnak számít viszont, hogy már erre is van webshop, ahol a kínálatban szereplő járművek szerviztörténete mellett 360 fokos, stúdió minőségű fotókon az autót kívül-belül megismerhetjük. A kiszemelt autót pedig akár meg is lehet vásárolni, amellyel egyelőre kevesen élnek, azonban az online vásárlás drasztikus térnyerésével a weboldalon keresztüli értékesítés kapcsán növekvő trendekre számítanak a szakemberek.

„A magyar piac még mindig inkább a személyes vásárlást részesíti előnyben, az értékesítésünknek jelenleg 3-4%-át teszi ki az online felületen történő eladás. Az online tér azonban egyre inkább megkerülhetetlenné válik a másodlagos autópiacon is. A digitálisan közzétett, átlátható szerviztörténet miatt sokan már most is felkészülten érkeznek egy kiválasztott modell személyes megtekintésére, ehhez pedig előszeretettel használják az online időpontfoglalási rendszerünket. A 2018-as nyitás óta már közel 7000 használtautót értékesítettünk, és a piaci nehézségek ellenére is azt látjuk, hogy ezekkel a biztonságot nyújtó megoldásokkal hosszútávon biztosított az üzletág jövője” – tette hozzá Hegedüs Viktor.