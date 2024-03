Küszöbön az újabb forintösszeomlás? Egyre valószínűbb, hogy elkerülhetetlen a 400-as euró

Elkerülhetetlennek látszik, hogy a forint árfolyama ismét elérje a 400 forintos szintet az euróval szemben - ezt mondta a Pénzcentrum kérdésére Virovácz Péter, mikor az elmúlt hetek kilengései után megkérdeztük, meddig gyengülhet még a forint. Hornyák József pedig úgy látja, hogy a magyar jegybanknak talán egyszer a kamatvágási tempó leállításán is komolyan el kell gondolkodnia annak érdekében, hogy fékezni lehessen az árfolyam bezuhanását. De milyen tényezők veszélyeztetik még a forintot?

Szinte nem változott a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő reggelre a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben. Ma reggel hét órakor az eurót 392,80 forinton jegyezték a péntek esti 392,83 forint után, a dollár jegyzése 360,76 forintra csökkent 360,85-ről, a svájci franké pedig 408,39-re emelkedett 408,08 forintról - erről ma lapunk is beszámolt.

A forint tehát, bár álmosan kezdte a hosszú hétvége utáni első reggelt, egyelőre tartja a 400 alatti szintet az elmúlt hetek komoly kilengései után. Azonban Damoklész kardjaként fenyeget továbbra is ez a lélektani határ, és a Pénzcentrumnak nyilatkozó elemzők inkább pesszimista választ adtak arra a kérdésre, hogy eléri-e ezt a szintet a forint. Van-e még visszaút, és gyorsan visszajöhet-e majd a forint a 400-as szintről, ha azt tényleg elkerülhetetlenül átlépi?

Valószínűleg elkerülhetetlen a 400 forintos euró

Virovácz Péter, az ING vezető elemzője a Pénzcentrum kérdésére azt mondta, súlyos veszélyek fenyegetik a magyar devizát, és kevés az esély arra is, hogy ha eléri a forint a 400-as euroszintet, akkor gyorsan vissza tudjon majd kapaszkodni.

Jelenleg komoly esélyt látok arra, hogy 400 fölé bizony felmehet az euró árfolyama a forinttal szemben. Úgy állunk, hogy egyrészt a magyar gazdaság rosszul kezdte a 2024-es évet, és minden rossz hír további kockázatként jelentkezik a forint árfolyamában is. A héten nem csak az amerikai központi bank, a FED, hanem a Bank of Japan és a Bank of England is fontos kamatdöntéseket fog hozni, ez pedig nyilván befolyásolni fogja a piaci folyamatokat is. Ha pedig valóban elérjük a 400-as szintet, akkor sajnos az a helyzet, hogy középtávon is kevés az esély a 400-as árfolyamszint alá való visszakapaszkodásra

- mondta lapunknak az elemző. Kitért arra is, hogy nem egyedül a magyar gazdaság teljesítménye, hanem a világpiaci folyamatok is arra tartanak, ami inkább az árfolyam emelkedését valószínűsítik.

Látni kell azt, hogy egyrészt bár most kevesebb hír van a jegybanktörvény kapcsán, de az ezzel kapcsolatos viták távolról sem múltak el, legfeljebb most a szőnyeg alá lett söpörve. Bármikor elővehetik újra, és hiába ad majd a jegybank vagy maga a kormányzat megnyugtató választ, a piacok mondhatják majd erre, hogy persze, de ilyet már hallottunk, és inkább felmegy az árfolyam 400-ra mint további csökkenést mutatna. Emellett csütörtökön dőlt el, hogy az Európai Bíróságon mégis lesz per Magyarország ellen, ez sem tesz jó - illetve maga a világpiac is nyugtalankodik, hiszen két olyan ukrán neongáz-előállítót is bombatalálat ért nemrég, ahol a világ chipgyártásához szükséges anyagok felét állítják elő összesen. Ez pedig chiphiányhoz vezethet, ez is egy indikátora lehet a forintárfolyam emelkedésének

- tette még hozzá Virovácz Péter.

Komoly veszély jöhet kívülről

Hornyák József, a Portfolio elemzője azt mondta a Pénzcentrumnak, hogy a FED e heti kamatdöntő ülése valóban komoly súllyal esik latba, csak itt persze a dollár erősödését kell figyelni.

A Fed döntéseit mindig kiemelt figyelem övezi. Egyelőre nem várható, hogy a Fed változtatna az irányadó kamaton, de a befektetők árgus szemmel figyelik, hogy Jerome Powell elnök tesz-e utalást a kamatszint csökkentésére. Ha a Fed-elnök a vártnál szigorúbb hangot üt meg, az erősítheti a dollárt és gyengítheti a forintot. Sokan azonban arra számítanak, hogy a Fed igyekszik felkészíteni a piacot a kamatok nyári csökkentésére, ami növelheti a kockázatvállalási kedvet a felzárkózó térségben

- mondta kérdésünkre Hornyák József. Arra is kitért, hogy valóban nem tett jót a forint árfolyamának a kormány és a jegybank közötti éles vita a jegybanktörvény módosításáról, ráadásul a kamatvágási tempó gyorsulása is veszélyt jelent a forintra.

A következő időszakban fontos kérdés lesz, hogy érkeznek-e olyan hírek a magyar gazdaság felől, amelyek óvatosságra intik a befektetőket. Az elmúlt hetekben a kamatvágási tempó gyorsítása, a gazdaság gyengélkedése és a költségvetés romló helyzete nem segített a forintnak, ahogyan az sem, hogy a kormány és a jegybank között fokozódott a feszültség. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy a kabinet már látja, hogy a feszültség éleződése a forintot is kedvezőtlenül érinti, miután újragondolhatják a jegybanktörvény módosítását

- mondta erről.

Meg kell állítani a kamatvágás tempóját?

Hornyák József azt is hozzátette, hogy bár a kamatvágás szükségszerű az infláció lecsendesedése közepette, a jegybanknak most nagyon sok tényezőt figyelembe kell vennie annak érdekében, hogy az ne menjen a forintárfolyam kárára.

A legfontosabb tényező valószínűleg továbbra is a külső környezet támogató erejének, vagyis a tőkepiacok kockázatvállaló hangulatának alakulása lesz. Ez ugyanis alapvetően határozza meg, hogy az MNB kamatcsökkentési lépéseit és kamatpályát érintő iránymutatásait miként fogadják a befektetők. A februári 100 bázispontos vágás (a korábbi 75 helyett) még úgy is felerősítette a forint ingadozását, hogy a jegybank közölte, hogy csak átmeneti a gyorsítás. A múlt hónapban látott 100 bázispontos kamatvágási tempó folytatása tehát gyengítheti a forintot. Miután a Fed és az EKB még hónapokra van az első kamatvágástól, így a forint kamatelőnye a kamatvágási tempó gyorsítása miatt jelentősen olvad. A forint viszonylagos stabilitásához szükség van az óvatos jegybanki megközelítésre, és arra, hogy a jegybank elhitesse a piaccal, hogy nyárra nem lesz 6-7%-nál alacsonyabb a kamatszint. Miután ez már csak mérséklet kamatelőny lesz a Fed és az EKB kamatszintjéhez képest – akik csak később kezdik a vágást –, így a forint jelentősebb ingadozást mutathat, ahogy csökken a hazai kamat. Ha a hazai 6-7%-os kamat mellé 4% feletti infláció párosul, akkor könnyen belátható, hogy a 4,5%-os eurózónás kamathoz és 2%-hoz közeli inflációhoz képest már nem igazán magasabb a hazai reálkamat. Ez pedig könnyen lehet, hogy már a tavaszi hónapokban izzasztó napokat okozhat a forint számára, ami a 400 feletti euró/forint tartomány elérését okozhatja. Ha ilyen helyzet áll elő, akkor az MNB-nek akár a kamatvágási ciklus megállítását is meg kell fontolnia

- mondta Hornyák József. Kérdésünkre elmondta még azt is, hogy amennyiben a forint árfolyama valóban felmegy a 400 feletti szintre, akkor az bizony a boltok áraiban is megjelenhet - amire nem is olyan régen láthattunk példát.

Ha újra jelentősebb mértékben gyengülne a forint, akkor az felerősítené az inflációs problémákat. Azt már 2022-ben láttuk, hogy a forint jelentős esése milyen gyorsan jelenik meg a fogyasztói árakban, és valószínűleg az idei évben sem lenne másképp, hiszen a belső kereslet a következő hónapokban erősödni fog, ahogy a bérek emelkednek

- tette hozzá a Portfolio elemzője.