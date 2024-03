Itt a bírságszezon: sokkoló csekket kaphat ezért 2024-ben akinek kertes háza, telke van

Így tudod bejelenteni

A Nébih Parlagfű Bejelentő Rendszere 2013 óta működik, az interneten bárki jelentheti az általa észlelt parlagfüves területet. Így a megtett bejelentések közvetlenül az ellenőrzésre jogosult illetékes hatóságokhoz jutnak el, az ügymenetet is hatékonyabban lehet végigvinni.Első körben regisztrálni kell a honlapon , majd a bejelentkezés után már jelezhetjük is a gyomos területet. Sőt, már hivatalos mobilalkalmazás is létezik, így a bejelentő akár a parlagfüves terület mellől is jelezheti a problémát. Külterület esetén GPS-koordinátákat mindenképpen meg kell adni, hiszen így találják meg a hatóságok a parlagfüvet, de akár fotó is csatolható a bejelentés mellé. Belterületi ingatlanok esetén elég a pontos címet beírni, ha ismerjük. Ha a bejelentő kéri, akkor a hatóságok e-mailen vagy SMS-ben tájékoztatják is az ügy állapotáról.