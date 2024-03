Alig ismert nyaralási őrület hódít 2024-ben: így bárki fillérekből megúszhatja a pihenést?

2023-ban a nemzetközi turizmus 88%-os szinten teljesített a járvány előtti időszakhoz képest, ami komoly javulást jelent, az iparág virágzik, egyre népszerűbbek lesznek az olyan alternatív utazási módok, mint a sportturizmus, a lakáscsere, vagy a gip tripping. Az online foglalási platformok és utazási alkalmazások egyre fontosabb szerepet játszanak az élmények testreszabásában és az utazások szervezésében. Az iparági szereplőknek más választásuk nincs, minthogy alkalmazkodjanak az új igényekhez és trendekhez.

Az UNWTO idei első világturisztikai barométere szerint a nemzetközi turizmus a 2023-as évet a járvány előtti szint 88%-án zárta, a becslések szerint 1,3 milliárd nemzetközi utazóval. A fennmaradó felhalmozott kereslet felszabadulása, a légi összeköttetések fejlődése, valamint az ázsiai piacok és úti célok erőteljesebb jelenléte várhatóan 2024 végére teljes fellendülést eredményez, sőt egye várakozások szerint 2 %-kal meg is előzheti 2019-et. Persze a gazdasági és geopolitikai kockázatok még árnyalhatják ezt a képet.

A pozitív kilátásokat tükrözi a szervezet legutóbbi felmérése, az UNWTO Tourism Confidence Index, amelyben a turisztikai szakemberek 67%-a jobb vagy sokkal jobb kilátásokat jelzett 2024-re, mint 2023-ra. Mintegy 28% hasonló teljesítményre számít, és mindössze 6% várja, hogy a turizmus teljesítménye 2024-ben rosszabb lesz, mint tavaly.

A 2024-re vonatkozó előrejelzések rávilágítanak, hogy hogy az utazás nem csupán menekülés, hanem életminőségünk javításának egyik legfontosabb katalizátora. Egy 33 ország 27 ezer válaszadó bevonásával készült globális tanulmány adatai alapján az állandó válságok, a megnövekedett megélhetési költségek, az éghajlatváltozással kapcsolatos aggodalmak miatt zsibbadtság meghozza gyümölcsét a megtépázott turizmus számára. Szüksége is van a célországoknak az érkezőkre, már most látszik, óriási a verseny értük.

Már a Covid előtt is nagy csatározás volt, rengeteg ország küzdött értük. Sok szempontból szerencsés helyzetben volt a világ az elmúlt évtizedekben, hiszen a legtöbb országban folyamatosan nőtt az úgynevezett diszkrecionális, szabadon elkölthető jövedelem. Emellett egyre könnyebb lett utazni is, így például rengeteg repülőjárat indult, olcsóbb lett az utazás, amivel egyre többen éltek. De lássuk be, megvannak azok a top országok, városok, amelyek a leginkább részesednek ezekből a turistaköltésekből. Az összes többi célja az, hogy ez a lista bővüljön, és új desztinációk is felkerüljenek az utazók mentális térképére.

- nyilatkozta a Pénzcentrumnak korábban dr. Papp-Váry Árpád, a Magyar Marketing Szövetség (MMSz) alelnöke. De nem csak az új úti célok, az újfajta utazási típusok is versenyeznek egymással. A megszokott tengerpart, városnézés, múzeumlátogatás helyett egyre többen vágynak különlegesebb élményekre, ahol kevesebb a turista, és nem zavarják egymást az emberek, és olyan élménnyel térhetnek haza, amilyenekkel Splitből, Jesoloból, vagy Ibizáról nem valószínű. Összeszedtük az összes „hot” utazási trendet, melyről ma még talán azt hisszük, hogy kuriózumok, de valahol már egy egész iparág épül, hogy kiszolgálja az új idők új igényeit.

Utazás digitális nomádként

Egyre többen dolgoznak a számítógépükön keresztül, csak home office-ban Magyarországról is. Ők nincsenek helyhez kötve, semmi nem tiltja meg nekik, hogy Thaiföldről, Japánból, az Egyesült Államokból vagy akár Mallorcáról tegyék ezt meg. Ha nem is költöznek el életvitelszerűen, a több hetes, vagy akár több hónapos távollétet simán megengedhetik maguknak, főleg ha a célországban az élet még olcsóbb is mint itthon.

Aki gyakran pörgeti a TikTok-ot, az biztosan belefutott már olyan videóban, melyben digitális nomádok mesélnek a kinti életükről, és hogy mennyi pénzt költenek naponta.

Hová menj? Tokiótól Kiotón és Oszakán át Szapporóig és Hakone-ig Japánban rengeteg olyan hely van, ahová érdemes ellátogatni. A japán Bevándorlási Hivatal hamarosan kiadja a digitális nomád vízumot, amely 49 ország állampolgárai számára lesz elérhető, beleértve az EU országait is. Ez az új vízum lehetővé teszi a látogatók számára, hogy akár hat hónapig is az országban maradjanak, távolról élve és dolgozva - ez megduplázza a korábbi vízummal elérhető tartózkodási időt. Természetesen a jogosultsági feltételei vannak, - például állandó jövedelmet és egészségbiztosítást kell igazolnia.

Lakáscsere

Egyre népszerűbb a lakás– vagy házcsere, amikor két család ugyanabban az időpontban egymás otthonába költözik be teljesen ingyen. A művelet persze nem veszélytelen, de ma már léteznek olyan online felületek, melyek egy jelképes előfizetési összegért, biztonságot nyújtanak a felhasználóiknak. Ez az egyik legköltséghatékonyabb utazási forma, részletesen ebben a cikkben számoltunk be róla:

EZ IS ÉRDEKELHET Így ingyen is nyaralhatsz a világ legegzotikusabb vidékein: semmi trükk, ez tényleg működik! Egyre népszerűbb a lakás– vagy házcsere, amikor két család ugyanabban az időpontban egymás otthonába költözik be teljesen ingyen



Mivel az utazás költségei folyamatosan emelkednek, az otthoncsere megfizethető alternatívája a drága szállodáknak vagy Airbnb-nek.

A Global Map felmérése szerint a legdrágább szállodák

San Franciscóban,

Genfben,

Milánóban,

Dubajban,

Zürichben és

Tel Avivban

vannak, így aki ide utazna, és sikerül lakást cserélnie, az jár a legjobban.

Sportturizmus

A sportturizmus az elmúlt néhány évben sokat fejlődött, a sportrajongók új generációja jelent meg. Ma már sokan kiviszik a rajongásunkat a házunkból, és a világ számos különböző sportágát követik, olyan utakat tervezve, amelyeknek a középpontjában egy egzotikus helyszínen zajló mérkőzések, versenyek megtekintése áll, majd az utat meghosszabbítják, hogy a helyi látnivalókat is megtekintsék

Nyakunkon a párizsi olimpia, a sportolók elkísérése sok magyar sportszeretőnek kedves hobbija, de három éve, a koronavírus miatt egy évvel elhalasztott tokiói játékokon ezt nem tehették meg, ugyanis a japán szervezők a biztonságra hivatkozva inkább nem engedtek be nézőket. Így játékok több ezer éves történetében először a sportolók csak egymást "nézhették" verseny közben. Párizsban azonban már egész biztosan lehetnek majd szurkolók. Hogy várhatóan milyen költségekkel jár ez, arról részletesen ebben a cikkben számoltunk be.

EZ IS ÉRDEKELHET Nyaralás helyett kimennél Párizsba az olimpiára? Leesik az állad, mennyibe kerül a kiruccanás Nem csak a fociválogatottnak, hanem más sikeres magyar sportolónak is szurkolhatunk ezen a nyáron, csak ahhoz nem Németországba, hanem Párizsba kell menni.

Július végén kezdődik a világ legfontosabb sporteseménye, és szeptember elejéig tart, ez idő alatt várhatóan több mint egymillió turista jelentkezik be a francia fővárosban. A játékok olyan nagyszabású projekteket inspiráltak, mint például a Szajna 1,4 milliárd eurós megtisztítása, amely - ha minden jól megy - egy évszázad óta először teszi lehetővé a nyilvános fürdőzést a folyóban.

Ez a befektetés hosszú távon egészen biztosan megtérül és még évtizedekig pörgeti Párizs turizmusát – nem mintha nem lenne amúgy is a világ egyik leglátogatottabb városa.

Hideg vakáció - Coolcationing

Az emberek nagy többsége számára a nyári vakáció régebben arról szólt, hogy követték a napot, azaz keresték a meleg helyeket, a hőséget.

Az elmúlt évek intenzív, rekordokat döntögető hőmérsékletei miatt azonban egyre többen fontolgatják, hogy az ellenkező irányba utaznak: "coolcationt" (hideg vakációt – a magyarított szójátékkal most hadd ne próbálkozzunk) foglalnak mérsékelt égövi úti célokra, amelyeknek az is előnye, hogy kevésbé zsúfoltak.

Erről a témáról is beszélgettünk többek között Czeiszing Miklóssal, a Német Turisztika Hivatal vezetőjével. Mint kifejtette:

minden változni fog, a globális felmelegedés, a klímaváltozás következtében az olyan desztinációk, mint amilyen az Északi-, vagy a Balti-tenger vonzóbbá válhatnak, hiszen az a kellemes környezet vagy klíma, amihez egy európai ember hozzá van szokva, egyre északabbra tolódik. Ma már egyre gyakrabban kerül szóba az észak-német üdülőterületeken, hogy ők ezzel turistákat fognak nyerni: akik nem bírják a nagy hőséget, ide fognak utazni. Nyilván ez nem egy jó folyamat, nem üdvözlendő, egyszerűen csak látni kell, hogy lesznek nyertesei.

EZ IS ÉRDEKELHET Lassan befellegzik az adriai nyaralásoknak: ez lehet a magyarok új kedvenc tengerpartja Mit hoz a jövő? A Német Turisztika Hivatal vezetőjével beszélgettünk a nyaralás új formáiról.

A vonatozás újra trendi

A növekvő éghajlati tudatosság a vasúti utazás újjáéledését hozza maga után, így a luxusvonatozás népszerűsége csak nő, ahol az utazás maga a végállomás. De ne ismerősen koszlott Budapest-Nyíregyháza típusú vagonokra gondoljunk itt, hiszen ezeken a vonalakon a környezet és a kényelem egy ötcsillagos szálloda színvonalával vetekszik, ahogy a kulináris élmények is.

A 2024-ben induló útvonalak új hulláma a hangsúlyt az úti célok kultúrájára és tájaiban való mélyebb elmerülésre helyezi, amelyek a kitaposott útvonalakon kívül esnek.

Az Around the World by Luxury Train 80 napos, személyenként 113 599 dollárnál kezdődő árú utazás négy kontinensen és 13 országon keresztül vezet majd. Az augusztusban induló, lassú utazás már létező luxusvasutas utakat fűz egymás mellé, például a kanadai Rocky Mountaineerrel Vancouvertől Jasperig és az indiai Maharajas Expresszel Delhiből Mumbaiba.

Gig Tripping

Az amerikai Taylor Swift-rajongók jól ismerik ezt az új utazási trendet, amely lángra lobbantotta az ipart. Mivel az Egyesült Államokban kifejezetten nehéz volt jegyet kapni a The Eras Tourra, a zenekedvelők úgy döntöttek, hogy külföldre utaznak, hogy megnézzék kedvenc előadójuk fellépését, így jött létre a Gig Tripping trend.

Persze nem csak Taylor Swift koncertek miatt érdemes utazni, Ausztráliában, az Egyesült Királyságban, Írországban, Franciaországban, Svédországban, Ausztriában is remek események vannak, érdemes utazni és e köré építeni az egész nyaralást.

Asztroturizmus

Nem, most még nem az űrturizmusról van szó, bár lassan, talán az unokáink idejére, már talán ez is mindennapos lesz, hanem a csillagok földhözragadt szerelmeseit szólítja meg ez a trend. A csillaghalmazokkal, bolygókkal és a Holddal teli éjszakai égbolt látványa az egyik legnépszerűbb utazási élmény, amit a természet szerelmesei csak megtapasztalhatnak. Biztosan senki nem fogja megbánni, aki egy távoli, fényszennyezés nélküli helyre utazik, ahol tiszta éjszakán csillagfényes szikrázó égboltot láthat, amelyet távcső vagy teleszkóp segítségével még élesebbé tehet.

A Svédországban található Lappföld az egyik legjobb hely a bolygón a sarki fény, vagyis az északi fény megfigyelésére. Az Abisko Nemzeti Park központja az Aurora Oval, ahol hihetetlen természeti égi látványban lehet részünk, különösen a téli szezon sűrű időszakában.

Saját határainkon túl

A Frontier Tourism a bátortalan utazókat olyan tartalmas nyaralásokra hívja, amelyekben van egy kis izgalom. Hívei ahelyett, hogy a turistaútvonalakon maradnának, olyan helyeket keresnek fel, amelyek nyersek és természetesek, kihívásokkal teli kalandok.

Ez akár egyedül is művelhetjük, mármint közvetlen útitárs nélkül, de persze csoportosan. Ma már olyan szervezők is vannak, aki kifejezetten az egyedülálló 30-49 éveseket célozzák meg és reptetik a legkülönlegesebb helyekre. A hasonlóan gondolkodó idegenek csoportjához csatlakozva egy életre szóló élményeket gyűjthetünk. Ismerkedhetünk, miközben felfedezzük, megismerjük az országot,

Tipikusan Dél-Amerika a célja ezeknek a túráknál: ha szeretnénk megismerni Buenos Airest, "Dél-Amerika Párizsát"; Patagóniát, a hegymászók és a természetjárók Mekkáját, Mendozát, a legfinomabb malbeci bor hazáját, akkor ez a tökéletes formája.

A skip-gen – a generációugrás

Amikor a nagyszülők az unokáikkal utaznak, kihagyva, „átugorva” egy generációt, azt skip-gen utazásnak nevezik. Tartalmas élmények által megerősödik a kötődés az idősek és a fiatalok között, és közös emlékeket szerezzenek, kihasználva, hogy ma már az emberek tovább élnek és tovább aktívabbak. Ezzel a szülők is nyernek, hiszen hozzájutnak egy lélegzetvételnyi szünethez, amire amúgy a hétköznapokban nem nagyon van lehetőségük.

Ma már kifejezetten a skip-gen utazóknak is épülnek szállodák, amelyekben minden generáció korának megfelelően szórakozhat. Mexikó például élen jár ebben.

Menopauza elvonulások

Legyünk őszinték, a perimenopauza, a női test természetes átmenete a menopauza előtt, és a menopauza, amely a reproduktív évek végét jelzi, okot ad a pihenésre és a kikapcsolódásra. A megújulásnak ez az időszaka különböző életkorokban kezdődik, néha már a 30-as évek közepén, és általában egy halom tünet, például hőhullámok, alvászavarok és hangulati változások kísérik. A menopauza elvonulások, egy új wellness trend, kifejezetten arra szolgálnak, hogy támogassák a nőket ebben az átmenetben. A játék neve az öngondoskodás.

Egy festői úti cél, amely nemcsak pihenést és kikapcsolódást, hanem élményeket és meleg időjárást is kínál, az indonéziai Bali. A szent majomerdő-menedéktől a Tegalalang rizsteraszon át a Tanah Lot templomig, a gyönyörű strandoktól a buja kertekig, mindent megtalálunk itt.

Öko búvárkodás

Egyre több búvár választja ki az úti célját a búvárközpontok fenntarthatósága alapján, ők az ott tartózkodásuk után regeneratívabb hatást gyakorolnak az óceánra.

2022-ben a The Reef-World Foundation nevű brit tengerökológiai jótékonysági szervezet megállapította, hogy a búvárok 95%-a fenntartható üzemeltetőknél szeretne foglalni, de ez egyáltalán nem vagy csak nehezen sikerült nekik. Erre válaszul a búvároktatók szakmai szövetsége (más néven Padi) 2023-ban, a Föld világnapján az ENSZ Környezetvédelmi Programjával és magával a Reef-World-rel közösen elindította az ökocentrum akkreditációt. A zöld státusz elnyeréséhez szükséges lépések olyan szigorúak, beleértve a természetvédelmi tevékenységekre vonatkozó bizonyítékok megosztását és a környezeti lábnyom tényleges csökkentését, hogy a Padi azt tanácsolta az üzemeltetőknek, hogy legalább 12 hónapot hagyjanak a kritériumok teljesítésére.

A kezdeti mindössze 11 után ma már 100 akkreditált üzemeltető van világszerte, a Padi azt a célt tűzte ki, hogy 2030-ra ez a szám elérje a 660-at - a tagság tizedét. Jelenleg Délkelet-Ázsiában és a Karib-térségben van belőlük a legtöbb, az itt működő központok például koralltelepítési programokat kínálnak, amelyek kulcsfontosságúak a partvonalak regenerálódásához. A mexikói Baján pedig polgári tudományos kurzusokat dolgoztak ki, amelyeken adatokat gyűjtenek a bálnák védelméhez.

Fine-dining az állomáson

A vasútállomások azok a helyek, amelyeken általában szeretünk a lehető leggyorsabban áthaladni, de tulajdonképpen nem is arra tervezték őket, hogy az utazók a minimálisnál több időt töltsenek ott. Manapság azonban, amikor az utazások száma növekszik, és a látogatók több helyi élményre vágynak, kifizetődő, hogy a vasútállomások üzletekkel, éttermekkel és bárokkal fogadják az az embereket, hogy felfedezhessék őket. A dinamikusabb látogatói élmény megteremtése érdekében a történelmi vasútállomásokat átalakítják, és az újratervezés szerves részét képezik a testreszabott étel- és italkínálat.

Ahogy a vasútállomásokat felújítják, hogy több utazót fogadhassanak és a régi infrastruktúrát korszerűsítsék, a helyi éttermek és bárok is újakkal bővülnek, hogy több vendéget vonzzanak be. 2023 óta a New York-i Moynihan vasúti csarnok ad otthont a The Irish Exit nevű bárnak.

Az Egyesült Királyságban tavaly novemberben nyílt meg a Platform 1, egy új bár és étterem a glasgow-i központi pályaudvar alatt. A barlangszerű, történelmi téglaboltozatokkal díszített helyiségben street-food stílusú ételeket és a helyszíni mikro sörfőzdében készült kézműves söröket szolgálnak fel, valamint szabadtéri sörkertet is kínálnak.

Eközben Somersetben, a Castle Cary pályaudvaron folyamatban van a felújítás, a közeli The Newt szálloda pedig egy krémműhelyt, kávézót és co-working teret hoz létre, amely 2024-ben meg kapuit.

Szezonon kívül

Mint arról utazási irodák vezetői beszámoltak, összehasonlították a 2023-as telefonos foglalásokat a 2019-es évivel, és a márciustól májusig tartó időszakra 33%-os, a szeptembertől novemberig tartó időszakra pedig 58%-os növekedést tapasztaltak.

A társadalmi, gazdasági és környezeti tényezők kombinációja mozgatja ezt a tendenciát. A megélhetési költségek növekedése miatt, az emberek egyre szívesebben utaznak szezonon kívül. A Booking.com 2024-es utazási trendekről szóló felmérésében válaszadók 62%-a számára a pénz korlátozó tényező, olyannyira, hogy a 47%-uk még a gyerekeket is hajlandó kivenni az iskolából az olcsóbb, csúcsidőn kívüli utazásokért.

A trendet „támogatja” a globális felmelegedés is, ma már akár novemberben is kifoghatunk kellemes, akár fürdésre alkalmas időt Európán belül vagy hozzánk közel.

Az AI megoldja

Tavaly év elején, miután az OpenAI ChatGPT rekordot döntött, mint a valaha volt leggyorsabban növekvő fogyasztói alkalmazás, az utazók elkezdtek játszani az AI chatbotokkal, hogy inspirációkat gyűjtsenek, hová is mehetnének.

A közelmúltban a nagyobb utazási foglalási platformok elkezdték integrálni az AI chatbotokat a foglalási élménybe. Az új AI-alapú funkciók és termékek hulláma az utazók támogatását célozza a helyszínen, miközben aggodalmakat vet fel a lehetséges negatív hatásokkal kapcsolatban, ahogy az AI egyre szélesebb körben integrálódik az utazásainkba.