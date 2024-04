Nagy változások jöhetnek a jogosítványszerzésben: erre készül Lázár János minisztériuma

Egyszerűbben megszerezhetnék a B kategóriás jogosítvánnyal már rendelkezők a C és CE kategóriás engedélyeket is.

Eygszerűbbé tenné a kormány a C és a CE-kategóriájú jogosítványok megszerzését egy társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelletterv szerint a kormány - ezt a Portfolio vette észre.

Az április 29-ig véleményezhető rendelettervben szerepel, hogy azok, akik már rendelkeznek B kategóriás vezetői engedéllyel, könnyebben szerezhetnének nagyobb vagy speciális járművekre jogosítványt - tehát a „B” kategóriás vezetői engedéllyel egyszerűsített módon megszerezhető lenne a C és CE kategóriás vezetői engedély.

A rendelet továbbá módosítaná a rutinvizsgák korhatárát is, lehetővé téve a „C” és „CE” kategória esetén a 18., míg a „D”-nél a 21. életév betöltése előtti vizsgázást is. De a forgalmi vizsgáknál továbbra is élnek a korhatári kötelezettség. A javaslat szerint a kombinált tanfolyamok esetén a gyakorlati vizsgákat a kombinált kategória vonójárművére és a kombinált kategóriára vonatkozóan is teljesíteni kell. A vizsgaközpont ezek utolsó sikeres vizsgáját követően adja ki a vonójárműnek és a kombinált kategóriának megfelelő vizsgaigazolásokat.