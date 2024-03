Rengeteg magyar bukhatja a jogosítványát: itt az új szabály, nem lesz kivétel

Rengetegen félbehagyták a jogosítványszerzést a fiatalok közül, mert arra számítottak, hogy ingyenesen tehetik meg. Erre volt is ígéret, a kormány azonban végül visszatáncolt, komoly kérdőjeleket hagyva maga után. A Pénzcentrumnak nyilatkozó szakmai szervezet elnöke szerint jó dolog, hogy szeptembertől a KRESZ-t és a jogosítványszerzéshez feltétlenül kellő egészségügyi oktatást az iskolákban is megkaphatják a diákok, de azzal komoly fenntartásai vannak, hogy erre maguk a pedagógusok készen állnak-e.

2024. szeptember 1-jétől az állam ingyenesen biztosítja a jogosítványt a középiskolásoknak – írta Tuzson Bence igazságügyi miniszter még csütörtök délelőtt egy Facebook-posztban. Ebben kiemelte: a kedvezménybe beletartoznak a jogosítvány megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati órák, vizsgák is. A bejelentésről a Pénzcentrum is beszámolt.

Valami azonban becsúszhatott a rendszerbe, ugyanis meg ugyanazon a napon a miniszter egy teljesen másik értelmű posztot is közzétett saját Facebook-oldalán. Ebben már azt írta, hogy 2024 szeptember elsejével a KRESZ és az egészségügyi oktatás válik a középiskolai oktatás részévé - erről itt írtunk. Mint a miniszter írta:

Jó hír, hogy az állam már idén pilot jelleggel elindítja a gyakorlati oktatás ingyenes megszervezését is. A cél az, hogy a jövőben ezt teljes körűvé tegyük.

Sokan várták a támogatást

Teljesen ingyenes jogosítvány tehát egyelőre nem lesz, ami az első jogsit letenni szándékozóknak ismét nem jó hír - mint megtudtuk, kilencven százalékuk a korhatárt éppen elért középiskolás diák, de erről később. A KSH adatai szerint a jogosítvány megszerzése már több százezer forintba is belekerülhet - mindjárt látni fogjuk, hogy ez még egy igen óvatos becslés, persze a KSH átlagárakkkal számol.

Jovánovics János, a Magyar Autóközlekedési Tanintézetek Országos Szövetsége (MATOSZ) elnöke a Pénzcentrum megkeresésére elmondta, hogy a diákok szerinte rendkívül csalódottak, mert már olyanok is voltak köztük, akik a támogatásban reménykedve félbe is hagyták a megkezdett tanfolyamokat és a vezetésórákat. Kitért arra is, hogy a KSH által közöltnél azért jóval többe kerül most Magyarországon egy jogosítvány megszerzése.

Legalább félmillió forintba kerül egy jogosítvány megszerzése, és ez óvatos becslésnek mondható, hiszen a legtöbb pénzbe ebből a vezetési órák kerülnek. A kötelező vezetett órák száma minimum harminc, de a KAV adatai szerint gyakorlatilag nincs olyan tanulóvezető, aki ennyi gyakorlás után sikeres vizsgát tenne - leginkább 50-60 óra után beszélhetünk erről. Ezért is okozott komoly csalódást, hogy mégsem lesz ingyen a középiskolásoknak a jogosítvány: sokan számítottak ennek bevezetésére, olyanok is felfüggesztették a már folyamatban lévő jogosítványszerzést, akik már haladtak vele, mert várták erre a támogatást. Most azonban, ha folytatják, akkor súlyos százezreket kell fizetniük - ezt pedig a család a konyhapénzből veszi el, ugyanis a tanulóvezetők majdnem 90 százaléka 17-18 éves, vagyis épp az életük első jogosítványát szereznék meg. Nem vagyok abban biztos, hogy mindenki folytatni fogja a tanfolyamokat és a vezetésórákat, mert nem fér bele egyszerűen a családi költségvetésbe

- mondta Jovánovics János. Hozzátette azt is: való igaz, hogy szeptembertől az elméleti oktatást és az egészségügyi ismereteket a diákok megszerezhetik az iskolákban is, ám ő maga nincs arról meggyőződve, hogy erre készen állnak a tanárok.

Szó nincs arról, hogy akár óraadóként, akár más minőségben rutinos, kipróbált, megfelelő szakmai tapasztalattal felvértezett oktatókat hívnának az iskolákba, hogy ezeket az ismereteket átadják a diákoknak. Az elképzelés jelenleg az, hogy a már az iskolákban tanító pedagógusok fogják a KRESZ-oktatást tartani, de erről nekem kimondottan rossz tapasztalataim vannak - a helyzet egyszerűen az, hogy nem minden tanár rendelkezik az ehhez szükséges ismeretekkel. A rendelet megírása előtt szó volt arról, hogy az iskolák valamilyen megállapodásokat kötnének az autósiskolákkal, de ebből nem lett aztán semmi - pedig ezt pártolni tudtuk volna

- közölte lapunkkal a MATOSZ elnöke.

Milliókba kerül kamiont is vezetni

De nem csak a B-kategóriánál érdekes a jogosítványt letenni szándékozók helyzete. A fuvarozásban is árgus szemekkel figyelték a változásokat, ugyanis a személygépkocsi-tanfolyamok vizsgadíjait leszámítva minden kategória árai növekedtek 2024-re, ami újabb nehézséget okoz az iparágnak. Dittel Gábor, a NiT Hungary ügyvezető főtitkára lapunknak azt mondta: milliós összegbe kerül megszerezni azokat a jogosítványokat és engedélyeket, ami ahhoz kell, ha valaki ebben a szakmában képzeli el magát.

Egész biztosan mondhatom, hogy nagyon sokakat eltántorított az a komoly összeg, amikbe a fuvarozáshoz szükséges vezetői engedélyek megszerzése került. Egy C-kategóriás jogosítvány vizsgadíjakkal és mindennel együtt körülbelül 1 millióba, a C+E kategória 1-1,5 millióba, míg a D kategória megszerzése szintén egymillió körüli összegbe kerül annak, aki ezen a pályán képzeli el a jövőjét. Fuvarozókat Gépjárművezetőket ráadásul nem a pesti belvárosban szoktunk találni ezekről, hanem vidéken, gazdaságilag sokszor elmaradottabb területeken, ahol a családnak bizony komoly áldozatot jelentene ezt az összeget előteremteni. Az Országos Foglalkoztatási Alap most kiírt egy pályázatot ezer fuvarozási álláshely betöltésére, ahol a jelentkezőknek 30 százalékos önrészt kellett "csak" beletenniük a kalapba, melyet később vissza is igényelhetnek - mondanom sem kell, igen hamar betelt jelentkezőkkel ez a lehetőség

- fogalmazott Dittel Gábor. Hozzátette azt is, hogy a munkaerőhiány problémája, melyet korábban már megemlített, időlegesen megoldódott, bár nem egészen úgy, amire a szakma számított.

Az egész világon tapasztalható recesszió azt eredményezte, hogy egyszerűen most jóval kevesebb az elszállítani való áru mennyisége, és a magyar fuvarosok száma ehhez most elég. A hét bő esztendő után most jön a hét szűk, persze azért reméljük, hogy nem tart sokáig. Hosszú távon persze továbbra is emberhiánnyal küzd majd a szektor

- mondta még a főtitkár.