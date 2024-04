Bedobta ütőkártyáját Elon Musk, elképesztőt húzott a Tesla: mit lép erre a BYD és a többiek?

A Tesla bejelentette, hogy csökkenti néhány modelljének árát Németországban és további európai, közel-keleti, valamint afrikai országokban, követve a Kínában és az Egyesült Államokban már bevezetett árcsökkentéseket. Ezzel párhuzamosan jelenlegi formájában megszűnik a Magyarországon is működő ajánlási rendszer, amely keretein belül többek között ingyen töltést kaphattak a teslások.

A Tesla bejelentette, hogy csökkenti néhány modelljének árát Európában, köztük Németországban, valamint a Közel-Keleten és Afrikában - írja a Reuters. Ez a döntés azután született meg, hogy a cég már korábban árcsökkentéseket hajtott végre Kínában és az Egyesült Államokban - utóbbiban 2000 dollárral (körülbelül 740 ezer forint) csökkentik az Y, az X és az S modellek árát. Ott a Model 3 és a Cybertruck árát viszont nem változtatták meg.

Németországban viszont a Tesla Model 3 hátsókerék-hajtású változatának árát 42 990 euróról (majdnem 17 millió forint) 40 990 euróra (kb. 16,1 millió forint) mérsékelte a gyártó. Ugyanakkor, mint a villanyautosok.hu emlékeztet, ezzel párhuzamosan májustól jelen formájában megszűnik az ajánlási program, amiben a Tesla-tulajdonosok krediteket kapnak, ha új vevőket hoznak, vagy maguk is vesznek egy új autót - ez a magyar felhasználókat is érinti, hiszen a világon mindenhol ugyanúgy működik. A kreditpontok itthon ingyenes töltésre vagy Tesla gyárlátogatásra válthatók be, más országokban azonban a Tesla shopban értékes kiegészítőket is lehet vásárolni belőlük. Elon Musk bejelentése szerint az eddig megszerzett pontokat nem törlik, de néhány hónap múlva egy új ajánlási rendszert vezetnek be.

Címlapkép: Filip Singer, MTI/MTVA