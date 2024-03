Megőrjíti a magyarokat a nappalik új sztárja: tömegek keresik már most ezt a terméket a nyárra

A technológiai fejlődés következtében most ott tartunk, hogy jelenleg sokkal nagyobb és jobb képminőségű tévéket tudnak vásárolni az emberek ugyanannyi pénzből vagy egy picit többől, mint tették azt néhány évvel ezelőtt. A tévés piaci ugyanis az elmúlt évek inflációs poklában igencsak helyt tudott állni, és ha történt is idénre némi áremelkedés, az nem volt számottevő. A trend pedig világos, a magyar vásárlók egyre nagyobb tévéket keresnek, miközben a gyártók egyre nagyobb tévéket gyártanak. A legtöbben ma 100 000 – 200 000 forintot költenek tévékészülékekre, miközben egyre csökken a kicsi tévék vásárlásra. Az idei év viszont jelentős, ugyanis két óriási sportesemény is lebonyolításra kerül a nyáron, amire a legnagyobb elektronikai láncok is készülnek. Ilyenkor a kereslet akár 15-20 százalékkal is megugorhat, érdemes lesz figyelni az akciókat, a 0% THM-es ajánlatokat. A témát a Media Markt, az Euronics és az eMAG szakértőivel jártuk körbe.

Az ide évben két brutálisan nagy sportesemény is lesz a nyáron. A 2024-es labdarúgó-Európa-bajnokság június 14-től július 14-ig tart majd, míg a nyári olimpiai játékok nemsokkal később, július 26-án kezdődnek, és augusztus 11-ig tartanak. A nyári sportdömpingre persze a legnagyobb hazai elektronikai láncok is készülnek, ilyenkor ugyanis óriási érdeklődés mutatkozik új televíziók iránt, amiket óriási akciókkal fognak bedurrantani a boltok.

De hogy pontosan mekkorával, és hogy mekkora rohamra számítanak az üzletek, azt az Euronicstól, a Media Marktól és az eMAG-tól kérdeztük meg. Ám még mielőtt megnéznénk a válaszokat, érdemes elidőzni kicsit a tévék magyarországi árazásánál. Olyat látni ugyanis ezeknél az elektronikai készülékeknél, amilyet keveset lehetett látni, főleg az elmúlt évek inflációs poklában.

A statisztikai adatokból az látszik ugyanis, hogy amikor az egekben volt az infláció, 2022-2023-ban akkor a tévék ára nem hogy emelkedett, de csökkenő pályán mozgott. Bőven kevesebbe került egy kisebb képátlójú tévé 2023 júliusában, mint 2022 nyarán. És az átlagárak most is alig haladják meg a 80 ezer forintot. Ezek pedig olyan árak, mint amilyeneket a vásárlók 2021 végén tapasztalhattak.

Persze az igazsághoz hozzátartozik, hogy azért a tévéken is átsöpört egy nagyobb drágulása hullám, csak kissé korábban. 2021 júliusában például az átlagára 71 ezer forint körül mozogtak, míg az év végére ez már 80 ezer forint volt. Alig fél év alatt tehát 13 százalékos árnövekedés volt megfigyelhető a terméknél, azóta viszont érdemi változás kevéssé történt.

Fontos megjegyezni persze, hogy némileg torzítja a tisztánlátást az a tény, hogy 76-82 centis tévék igazából már évekkel ezelőtt sem számítottak slágerterméknek, sőt. Ezek a méretű tévék igazából nagyon kicsik lettek, mára az átlagos vásárlók jóval nagyobb képátlójú tévéket keresnek. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az elmúlt évek során a 82 cm-es tévék iránti kereslet azért jócskán csökkent, így a kereskedők szemszögéből nem is lett volna értelme drágítani a termékkategóriát. De ha ekkora tévéket nem, akkor lássuk, milyen televíziókat keresnek ma az átlagos vásárlók, és mire számíthatnak majd a nyáron a magyar vásárlók, ha új tévét szeretnének?

Milyen tévét vásárolnak a magyarok?

A Media Markt szakértői elárulták, az utóbbi időben náluk 20 százalékkal csökkent a kisebb méretű tévék iránti kereslet. Ezeknél az átlagárcsökkenés csak 2 százalékos volt, de ez a panel árak terén történt csökkenésnek köszönhető. Ezzel szemben érdekes adat, hogy csak a 60 colos és afeletti kategória az egyedüli náluk, ami darabszámban is növekedni tudott az előző évekhez képest. Ezzel párhuzamosan a vásárlóknak jó hír, hogy a belépő szegmenseknél érezhető az árak csökkenése is az előző évekhez képest.

Egyértelműen azt látjuk, hogy folyamatosan tolódik el a vásárlói kereslet a nagyobb méretek irányába

- árulta el a Pénzcentrumnak a vállalat, akik beszámoltak arról is, hogy a televíziókra gyakorlatilag nem hatott az infláció, így nem volt szükség stabilizálásra. Több modell esetében elmondható például, hogy a tavalyi átlagár alatt van a jelenlegi fogyasztói ára (azonos időszakot figyelembe véve). Megtudtuk ezen felül azt is, hogy a Media Marktban jelenleg a 65”-os, 4K UHD felbontású okos televíziók a legkeresettebbek – ezeken kívül még, ami kiválasztáskor szempont, hogy az új platformok elérhetőek legyenek (Netflix, HBO és Disney+). Az ilyen tévék átlagára a lánc kínálatában 200 000 forint körül mozognak.

A tévék méretét illetően hasonló tendenciákról beszélt lapunknak az Euronics is. „Azt látjuk, hogy a 82 cm (32”) vagy az alatti képátlójú készülékek iránt a kereslet folyamatosan csökken. Ezeket a családok már egyértelműen második, vagy harmadik készüléknek vásárolják meg. Az átlagár elmúlt 2 évben látható csökkenése ebben a kategóriában azért csalóka, mert a szűkülő piacon a nagy gyártók gyakorlatilag megszüntették a komolyabb tudással bíró ekkora méretű készülékek gyártását” - fejtették ki.

Ez egyébként odáig jutott, hogy a teljes piacra hatással bíró nagy gyártók kivezették a 100 000 feletti modellsort a porfóliójukból, így csak a kisebb értékű készülékek maradtak a kategóriában. „Ennek az az oka, hogy elmúlt 5 évben még a kisebb nappalikba is átlagosan 127-140 cm képátlójú (50-55”-os) televíziókat vásároltak az emberek” - tették hozzá az Euronics szakértői. Elmondták azt is, hogy bár 2023-ban az infláció növekedésével párhuzamosan a teljes magyarországi kiskereskedelmi forgalom csökkent, az árak emelkedése az év végére normalizálódott a műszaki piacon.

A vásárlók egyre nagyobb tévéket keresnek az Euronics tapasztalatai szerint: általánosságban elmondható, hogy egyre népszerűbbek az 55”-es és annál nagyobb képátmérőjű készülékek

- számolt be a vállalat, akik elmondták azt is, náluk a legtöbbet a 4K UHD felbontású LED okostelevíziókból adnak el, 40” és 55” képátló között, ezek ára 100 000-200 000 Ft között mozog. Érdekesség ugyanakkor, hogy egyre többen keresik a kiváló képminőséget garantáló OLED, QLED, Mini LED televíziókat, illetve nagy az érdeklődés az extranagy méretű készülékek iránt is.

A tendenciák hasonlóak az eMAG-nál is, azt mondják, ha több év távlatában nézzük az eladásokat, akkor a nagyobb képernyővel rendelkező tévék felé történő elmozdulást láthatjuk. A 4k felbontás és a HDR színmegjelenítés például a felhasználók széles köre számára elérhetővé válik, még az alacsonyabb árkategóriákban is. Emellett a streaming média térnyerésével az okosfunkciók is nagyon fontos tényezővé váltak, mivel az emberek nem akarnak külső kiegészítőket vagy több távirányítót használni kedvenc online tartalmaik eléréséhez.

Azt is közölték viszont, hogy az esetleges ellátási zavarok vagy a devizaváltozások hatására a televíziókészülékek ára 2023-ban némileg emelkedett. Megtudtuk ezen felül, hogy az eMAG által az idei első negyedévben értékesített 20 legnépszerűbb modell között valamivel több volt az 50-55 hüvelykes modell, mint a 32 hüvelykes, ami a második legnépszerűbb méret, és a 42-43 hüvelykes modellek voltak a harmadik legnépszerűbbek.

És hogy az átlagos vásárló milyen tévét vett tőlük? 2023-ban egy tipikus vásárló átlagosan bruttó 150 ezer forint körüli eladási áron rendelt tévékészüléket az eMAG-tól. Ezen az áron egy korszerű tévét lehet vásárolni, 50-55 hüvelykes képernyővel, 4K felbontással, HDR funkcióval, wifivel, Bluetooth kapcsolattal és sokkal alacsonyabb energiafogyasztással, mint az első, ma már 10-12 éves okostévék. Hozzátették azt is, hogy a Marketplace partnereink kínálatából a vásárlók az olcsóbb, kisebb, egyszerűbb modelleket választották, amelyek átlagos eladási ára bruttó 85 ezer forint körül mozog.

A tévék különleges világa

Érdemes észben tartani, és ezért teljesen megkülönböztetetten kezelni a tévéket, hogy a „tévépiacon az infláció egészen másképp működik, mint a többi tartós fogyasztási cikk esetében, hiszen van egy folyamatos technológiai verseny” - mesélte az Euronics. Mindez azt jelenit, hogy a gyártók azon dolgoznak, hogy minél nagyobb és jobb készülékeket gyártsanak minél alacsonyabb gyártási költségek mellett.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az olyan kereskedőknek, mint az Euronics, ebbe a folyamatba gyakorlatilag semmilyen beleszólása nincsen – a tévépiac teljes mértékben a gyártás által vezérelt, ahol a piaci szereplők sodródnak a gyártók által diktált trendekkel. Ha tehát a gyártók célja, hogy minél nagyobb készülékeket adjanak el, akkor az mindenképpen meg is történik

- fogalmazott a lánc, akik szerint egyértelműen ezt a trendet láthatjuk most, ugyanis a gyártóknak előnyös a minél nagyobb készülékméret. Óriási költségeket spórolnak meg ugyanis azzal, ha a nyers paneleket kevesebbszer kell darabolniuk – azaz tudatosan terelik a vásárlókat a nagyobb képernyőméret felé. A képernyőméret növekedése és az árak növekedése azonban az alacsony gyártási költségeknek köszönhetően nem arányos egymással.

Jelenleg sokkal nagyobb és jobb képminőségű tévéket tudunk vásárolni, mint akár 3-5 évvel ezelőtt, azaz valódi drágulásról nem beszélhetünk

- emelték ki.

Mire számíthatunk a nyáron?

Ahogy a bevezetőnkben is írtuk, ez a nyár más lesz, mint a többi. Két nagy sporteseményt is tartanak, ráadásul szinte egymás után. Nem véletlen, hogy

az ilyen sporteseményekben gazdag időszak mindig jótékonyan hat a keresletre. Nyáron jönnek a gyártók újdonságai és a kereskedők kedvezményes ajánlatai (0% THM, ingyen házhozszállítás stb.), valamint különböző meglepetés ajánlatok a gyártók részéről. A kereslet ilyenkor átlagosan 15-20 százalékkal is nőhet

- fogalmazott lapunknak a Media Markt.

Az Euronics arról tájékoztatta a Pénzcentrumot, hogy hiába nem érinti komolyabban az infláció a tévépiacot, sajnos a csökkenő fogyasztás erre a termékkategóriára is hatással volt. Ehhez természetesen a covid időszakban tapasztalható „túlvásárlás” is hozzájárul, hiszen a piac a mai napig nem rendeződött teljesen.

Az Eb és az Olimpia kapcsán viszont mi is optimisták vagyunk: a magyar érintettség miatt idén nagy keresletkiugrásra számítunk a kategóriában, TV típusoktól és mérettől függően 10 százalékos, esetenként 15 százalékos keresletnövekedéssel

- emelték ki, és a szakértők azt is hozzátették, hogy az elmúlt évek tapasztalata az, hogy ilyen események környékén – és ez a minta 20 éve hasonló – valóban több televízió fogy, ez azonban csak az adott sportesemény első két hetére, és az azt megelőző három hétben igaz. Azt is megtudtuk, hogy a láncnál az akciók egyeztetése még folyamatban van, de az Eb-időszakot kiemelten fogják kezelni, ezért kedvezményekre mindenképp számíthatnak a vásárlók.

Nem meglepő, hogy a fentebb már említett világversenyek minden évben jelentős növekedést generálnak a tévék eladásában az eMAG-nál is. „Mivel az okostévék első generációja az elmúlt években életciklusa utolsó szakaszához ért, joggal számíthatunk arra, hogy sok átlagfelhasználó dönt idén új televízió beszerzése mellett. A gyártókkal együttműködve az eMAG idén számos akciós kampány elindításán dolgozik, amelyek keretében nagyon jó áron kínálja majd a sportesemények átlagosnál jobb minőségű megjelenítésére alkalmas televíziókat” - mondta el a vállalat.

Mire kell a legjobban figyelni, ha új tévét vásárol az ember?

eMAG

Rendelés előtt praktikus lemérni, mekkora hely áll rendelkezésre otthon az új tévének, hiszen a termékadatlapokon a készülékek pontos dimenziói megtalálhatók. A 40-43 colosnál nagyobb tévéket érdemes inkább házhozszállítással megrendelni. Fontos paraméter az adott modellben alkalmazott képernyőpanel típusa is: a QLED, QNED és ULED, miniLED technológiák prémium minőségű folyadékkristályos (LCD) megjelenítők, amelyek nagyon világos nappalikban is jól alkalmazhatók. Az OLED, vagyis organikus fénykibocsátó diódákat használó tévék drágábbak, de moziszobákba, komolyabb házimozi setupokba ezek ideálisak, hiszen a sötét jeleneteket is valósághűen adják vissza.

Euronics

Először is gondoljuk át, hogy hova szeretnénk tenni új készülékünket, mert a rendelkezésünkre álló tér, illetve az, hogy milyen távolságból nézzük a TV-t, alapvetően meghatározza annak méretét. Attól függően, hogy milyen helyiségbe szánjuk és milyenek ott a fényviszonyok, változhat az is, hogy melyik kijelzőtípus lesz számunkra az ideális választás. Az ideális kijelzőtechnológia nem csak a környezeti tényezőkön, de azon is múlik, hogy mire szeretnénk használni a készüléket. Mielőtt lecsapnánk egy jól hangzó akcióra, tájékozódjunk alaposan, hogy a megvásárolt készülék hosszú távon is biztosan kiszolgálja az igényeinket.

Media Markt

Gondolja végig, hogy milyen szokásai vannak: elsősorban TV adásokat néz vagy streaming műsorokat, esetleg inkább gamingre használja a tv-t? Minden elfoglaltságra megtalálható a legmegfelelőbb készülék, de ehhez fontos, hogy tisztában legyen vele a vásárló, hogy mire fogja használni elsősorban. Ha ez megvan, utána a szaktanácsadó kollégák segítenek kiválasztani a tudásban és ár-érték arányban legmegfelelőbb készüléket.